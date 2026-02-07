Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Montpellier, WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 250 Cluj-Napoca, Ostrava e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e delle Finali. Bejlek conquista Abu Dhabi, Cirstea trionfa a Cluj-Napoca

07/02/2026 16:39 34 commenti
Sara Bejlek - Foto Getty Images
Sara Bejlek - Foto Getty Images

È stato un fine settimana ricco di emozioni nel circuito WTA, con due titoli significativi conquistati da Sara Bejlek e Sorana Cirstea, protagoniste rispettivamente ad Abu Dhabi e Cluj-Napoca.
La sorpresa più grande è arrivata dal WTA 500 di Abu Dhabi, dove la ventenne Bejlek, numero 101 del ranking, ha conquistato il primo titolo della carriera. La ceca ha superato in finale Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 7-6(5) 6-1, completando una settimana perfetta iniziata dalle qualificazioni.

Per la giovane ceca si tratta di una vera e propria favola sportiva: sette vittorie consecutive per alzare il trofeo più importante della sua carriera. Grazie a questo risultato, Bejlek farà il suo ingresso per la prima volta tra le prime 50 giocatrici del mondo nel ranking WTA. Nonostante la sconfitta, anche Alexandrova potrà sorridere: la russa tornerà infatti tra le prime dieci della classifica mondiale.

A Cluj-Napoca, invece, è stata Sorana Cirstea a far festa davanti al pubblico di casa. La romena ha dominato la finale del WTA 250, travolgendo Emma Raducanu con un netto 6-0 6-2 in appena un’ora di gioco.

Cirstea ha chiuso il torneo senza perdere nemmeno un set nei cinque incontri disputati, confermando un momento di forma eccellente. Il successo rappresenta il quarto titolo WTA della sua carriera e arriva nell’ultima stagione annunciata prima del ritiro, suggellando un periodo di tennis particolarmente brillante.

Per Raducanu, invece, una finale difficile, caratterizzata da numerosi errori e senza la possibilità di opporre reale resistenza alla solidità della padrona di casa.

ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – Semifinali, cemento (al coperto)

Court Patrice Dominguez – ore 12:30
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER
ATP Montpellier
Constantin Frantzen / Robin Haase [3]
7
6
10
Jakob Schnaitter / Mark Wallner [2]
6
7
8
Vincitore: Frantzen / Haase
Mostra dettagli

Adrian Mannarino FRA vs Martin Damm USA (Non prima 15:00)

ATP Montpellier
Adrian Mannarino
1
6
6
Martin Damm
6
3
4
Vincitore: Mannarino
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Titouan Droguet FRA (Non prima 16:30)

ATP Montpellier
Felix Auger-Aliassime [1]
6
6
6
Titouan Droguet
4
7
1
Vincitore: Auger-Aliassime
Mostra dettagli





🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – Finali, cemento

Stadium Court – ore 14:00
Sara Bejlek CZE vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS Inizio 14:00
WTA Abu Dhabi
Sara Bejlek
0
7
6
0
Ekaterina Alexandrova [2]
0
6
1
0
Vincitore: Bejlek
Mostra dettagli

Ekaterina Alexandrova RUS / Maya Joint AUS vs (4) Tereza Mihalikova SVK / (4) Olivia Nicholls GBR

WTA Abu Dhabi
Ekaterina Alexandrova / Maya Joint
3
7
10
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [4]
6
6
8
Vincitore: Alexandrova / Joint
Mostra dettagli






🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – Finali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Xinyu Wang CHN / Saisai Zheng CHN vs (3) Kamilla Rakhimova UZB / (3) Sara Sorribes Tormo ESP Inizio 13:00
WTA Cluj-Napoca
Xinyu Wang / Saisai Zheng
0
6
3
0
Kamilla Rakhimova / Sara Sorribes Tormo [3]
0
7
6
0
Vincitore: Rakhimova / Sorribes Tormo
Mostra dettagli

(1) Emma Raducanu GBR vs (3) Sorana Cirstea ROU Non prima 15:30

WTA Cluj-Napoca
Emma Raducanu [1]
0
0
2
0
Sorana Cirstea [3]
0
6
6
0
Vincitore: Cirstea
Mostra dettagli






🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) – Finali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:30
(4) Anastasia Detiuc CZE / (4) Sabrina Santamaria USA vs Lucie Havlickova CZE / Dominika Salkova CZE Inizio 13:30
WTA Ostrava
Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria [4]
0
6
7
0
Lucie Havlickova / Dominika Salkova
0
4
6
0
Vincitore: Detiuc / Santamaria
Mostra dettagli

Katie Boulter GBR vs Tamara Korpatsch GER Non prima 16:00

WTA Ostrava
Katie Boulter
5
6
6
Tamara Korpatsch
7
2
1
Vincitore: Boulter
Mostra dettagli





🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – Semifinali, cemento

Center Court – ore 10:30
Mananchaya Sawangkaew THA vs (5) Lanlana Tararudee THA Inizio 10:30
WTA Mumbai 125
Mananchaya Sawangkaew
6
3
6
Lanlana Tararudee [5]
2
6
1
Vincitore: Sawangkaew
Mostra dettagli

Fangran Tian CHN vs (7) Lilli Tagger AUT Non prima 12:30

WTA Mumbai 125
Fangran Tian
0
2
6
0
Lilli Tagger [7]
0
6
7
0
Vincitore: Tagger
Mostra dettagli

Leolia Jeanjean FRA / Naima Karamoko SUI vs (2) Polina Iatcenko RUS / (2) Elena Pridankina RUS Non prima 14:00

WTA Mumbai 125
Leolia Jeanjean / Naima Karamoko
6
4
2
Polina Iatcenko / Elena Pridankina [2]
2
6
10
Vincitore: Iatcenko / Pridankina
Mostra dettagli

TAG: ,

34 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Giuliano da Viareggio (Guest) 07-02-2026 19:51

Scritto da zedarioz

Scritto da Giuliano da Viareggio
Mannarino manda a casa il pericoloso Damm!

Ieri dipingevi Damm come ingiocabile. Ieri ha tirato tutto a occhi chiusi e gli stava dentro tutto, oggi probabilmente no ha avuto la stessa fortuna e ha perso contro un giocatore paragonabile a Nardi, anche se molto più esperto, che basa il gioco sulle geometrie e sugli angoli.
Sfortunato Nardi nel trovarlo in giornata di grazia, contr9 Mannarino sarebbe stata una partita molto combattuta e interessante.

Hai ragione, mi sono fatto confondere dalla partita tra Damm e Hurkacz, nella quale l’americano ha letteralmente strapazzato l’evidentemente fuori condizione polacco….. Sicuramente Damm e’ un forte servitore ma sul palleggio deve ancora migliorare….. Comunque lo rivedremo su altri palcoscenici prima di trarre le conclusioni definitive su di lui. Mentre sul nostro Nardi devo dire che mi e’ piaciuto tantissimo e da lui mi aspetto grandi cose in questo anno….

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 07-02-2026 19:44

Mi son visto un pezzo di partita fra Aliassime e il modesto francese Droguet….. Aliassime inguardabile nel secondo set ha sbagliato l’impossibile….poi si e’ ricordato di essere il n.1 dei giocatori sul veloce indoor e ha rimesso le cose a posto. Un fatto e’ certo, che se domani e’ ancora in queste condizioni di forma prendera’ una bella stesa dal nonno Mannarino…..

 33
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
zedarioz 07-02-2026 18:35

Scritto da Giuliano da Viareggio
Mannarino manda a casa il pericoloso Damm!

Ieri dipingevi Damm come ingiocabile. Ieri ha tirato tutto a occhi chiusi e gli stava dentro tutto, oggi probabilmente no ha avuto la stessa fortuna e ha perso contro un giocatore paragonabile a Nardi, anche se molto più esperto, che basa il gioco sulle geometrie e sugli angoli.
Sfortunato Nardi nel trovarlo in giornata di grazia, contr9 Mannarino sarebbe stata una partita molto combattuta e interessante.

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablox 07-02-2026 18:26

Scritto da Annie3
@ Ging89 (#4559928)
Infatti l’ho scritto due giorni fa che Damm è stato fuori parecchio per un infortunio…poi, avendo fretta di rientrare da “ancora non a posto del tutto”, ha peggiorato la situazione, da cui la prolungata assenza e la posizione nel ranking: certo, ha bazzicato poco i campi e il marpione francese alla lunga ha prevalso ma il 6 a 1 del primo set e il punteggio finale confermano che Nardi non ha perso da uno sprovveduto

Ho seguito un poco anche questa finale, era la prima volta che vedevo questa ragazzina. Molto promettente davvero, certo che in Repubblica Ceka devono avere una fabbrica che ogni 6 mesi produce un nuovo talento!
Da noi ci si impiega 6 anni…

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablox 07-02-2026 18:25

Visto che ho aperto il post sento il dovere di commentare la finale del transilvania Open, su cui c’è poco da scrivere. IL match è durato 3 game, poi la Raducanu, palesemente affaticata per il match precedente o per altro, ha decisamente ceduto, senza praticamente lottare. Lo si vedeva dal linguaggio del corpo, mai un autoincitamento né niente e gli unici 2 game vinti sono stati dei regali di Sorana, forse impietosita. Bella la cerimonia dedicata alla carriera della Cirstea, che è al suo ultimo anno di professionismo, e se la sta godendo fino in fondo
Poco male per Raducanu, intanto sale alla 25 con ottime possibilità di entrare nelle prime 20, l’importante è che si riposi a sufficienza per il prossimo torneo

 30
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Annie3 07-02-2026 17:36

@ Ging89 (#4559928)

Infatti l’ho scritto due giorni fa che Damm è stato fuori parecchio per un infortunio…poi, avendo fretta di rientrare da “ancora non a posto del tutto”, ha peggiorato la situazione, da cui la prolungata assenza e la posizione nel ranking: certo, ha bazzicato poco i campi e il marpione francese alla lunga ha prevalso ma il 6 a 1 del primo set e il punteggio finale confermano che Nardi non ha perso da uno sprovveduto

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 07-02-2026 17:30

Io veramente ho visto in altro turno, oggi no, questa ragazza ceka, la Bejlek, che mi ha impressionato, non avendola mai sentita nominare prima, e ho visto che ha vinto il torneo…non sto seguendo molto il femminile, ma la Bejlek sta raccogliendo l’eredità delle campionesse ceke che l’hanno preceduta, personalità vivace che farà sicuramente bene al settore bisognoso di nuovi input e movimentazione

 28
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Lorenzo (Guest) 07-02-2026 17:22

Scritto da piper

Scritto da Albyx3
Oggi comunque si vede la scarsità di damm in questo terzo set errori non forzati a gogo sul servizio non irresistibile di mannarino, certo non è finita ma il match sembra abbia preso la direzione opposta

Non ho visto il match in questione ma l’ho visto contro Nardi e gli è entrato tutto.

E, soprattutto, Mannarino non é Nardi.

 27
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
OspiteSgradito (Guest) 07-02-2026 17:21

Scritto da Federico
Raducanu strapazzata da Cirstea che, secondo un noto utente, non avrebbe mai vinto un torneo Wta, per quanto era scarsa.
Emma ha dimostrato qual è il suo livello, non certo quello di vincitrici Slam. I casi fortuiti ci sono, soprattutto tra le donne, vedi ad es. la vittoria di Ostapenko al Roland Garros, ma spesso restano tali, se non ci sono altre qualità. Ostapenko ha grandi limiti fisici e caratteriali, Radunano è una buona giocatrice, completa, come ce ne sono tante in giro…

Ostapenko é ben altro rispetto a Raducanu.
Ha vinto molto di piú della rumeno-britannica.
Certo, non ha dato seguito a Parigi, ma ha un curriculum di tutto rispetto.

 26
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Federico (Guest) 07-02-2026 17:06

Raducanu strapazzata da Cirstea che, secondo un noto utente, non avrebbe mai vinto un torneo Wta, per quanto era scarsa.
Emma ha dimostrato qual è il suo livello, non certo quello di vincitrici Slam. I casi fortuiti ci sono, soprattutto tra le donne, vedi ad es. la vittoria di Ostapenko al Roland Garros, ma spesso restano tali, se non ci sono altre qualità. Ostapenko ha grandi limiti fisici e caratteriali, Radunano è una buona giocatrice, completa, come ce ne sono tante in giro…

 25
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
piper 07-02-2026 16:57

Scritto da Albyx3
Oggi comunque si vede la scarsità di damm in questo terzo set errori non forzati a gogo sul servizio non irresistibile di mannarino, certo non è finita ma il match sembra abbia preso la direzione opposta

Non ho visto il match in questione ma l’ho visto contro Nardi e gli è entrato tutto.

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 07-02-2026 16:56

Oggi era un bella occasione la Cirstea, perché ero d’accordo con i Bookmakers sul fatto che fosse favorita, ma non ero d’accordo sul fatto che era data favorita di poco,1,75 è ancora una bella quota alta, da prendere, purtroppo un’altro evento non tennistico ha già vanificato il tutto.
Comunque una Cirstea un stato di grazia da un po’ di tempo,profeta in patria, torneo che le calzava a pennarello.
Ora per curiosità vado a vedere nel gioco pronostici se è stata la più gettonata,in caso contrario dovrebbero esserci spiegazioni,ci dovrebbero essere motivazioni dopo aver messo giù la griglia, almeno per quanto riguarda la vincitrice,cosa motiva a pensare che vincerà una presunta tennista.

Scritto da piper

Scritto da pablox

Scritto da Gaz
Per gran parte dei romeni la Raducanu è romena, come per gran parte dei serbi la Jovic è serba, punto è basta,lo si vedeva nei commenti sotto gli highlights delle partite dell’America ai recenti AO.
Ci sono di queste diatribe.

Be la jovic è serba anche per me, suo padre e mamma sono serbi.E lei si ispira a Djokovic, parole sue Poi nella pagina di Wikipedia si dice che ha giocato il doppio con la connazionale Grant. Che però è italiana LA raducanu è solo per metà romena, oltre che essere nata all’estero (che poi è il canada e non la GB)

Iva nata in California da genitori serbi (madre originaria di Spalato).

Lo so.

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 07-02-2026 16:55

Oggi era un bella occasione la Cirstea, perché ero d’accordo con i Bookmakers sul fatto che fosse favorita, ma non ero d’accordo sul fatto che era data favorita di poco,1,75 è ancora una bella quota alta, da prendere, purtroppo un’altro evento non tennistico ha già vanificato il tutto.
Comunque una Cirstea un stato di grazia da un po’ di tempo,profeta in patria, torneo che le calzava a pennarello.
Ora per curiosità vado a vedere nel gioco pronostici se è stata la più gettonata,in caso contrario dovrebbero esserci spiegazioni,ci dovrebbero essere motivazioni dopo aver messo giù la griglia, almeno per quanto riguarda la vincitrice,cosa motiva a pensare che vincerà una presunta tennista.

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 07-02-2026 16:55

Mannarino manda a casa il pericoloso Damm!

 21
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Betafasan
Silvio74 (Guest) 07-02-2026 16:51

Emma strapazzata da Sorana.
Siamo sicuri che la Cirstea decide di ritirarsi quest’anno ?
Sembra in gran forma !

 20
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Betafasan 07-02-2026 16:44

Fantastica VITTORIA di Cirstea! Demolita la raducanu!!

 19
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Mattia saracino (Guest) 07-02-2026 16:43

Brava sara.

 18
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper
Albyx3 07-02-2026 16:37

Oggi comunque si vede la scarsità di damm in questo terzo set errori non forzati a gogo sul servizio non irresistibile di mannarino, certo non è finita ma il match sembra abbia preso la direzione opposta

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 07-02-2026 16:35

È il primo crack della stagione Sara Bejlek,in quanto non aveva mai raggiunto neanche un quarto di finale in un 250.
Nei 500 tre eliminazioni nelle qualificazioni ed una sconfitta al primo turno.
È suo WTA 500 di Abi-Dhabi 07-02-26
+63 nel ranking.
Non era ancora un top 100,ora è quasi da testa di serie slam.
Così va il tennis, piaccia o non piaccia, capisco che le cose che non si prevedono vengono accostante a qualcosa di disordinato,che è demoniaco per chi ha bisogno che le certezze rafforzino la propria identità attraverso le proprie personali convinzioni.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Laura (Guest) 07-02-2026 16:25

la Tagger di nuovo in finale! 😎

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper
Una Tantum (Guest) 07-02-2026 16:03

Brava Sara, brava campioncina. Vince strameritatamente il suo primo titolo nel circuito maggiore ed è un bel 500 con il suo tennis fatto tutto di geometrie, variazioni e difese acrobatiche. Emerse prepotentemente nel 1000 di Madrid 24 cedendo solo a sua altezza Elena Rybakina che però ne riconobbe il valore e le potenzialità. poi una serie di problemi salutari ne frenarono la crescita ed oggi è tornata in grande forma. Questa ragazza mi piace anche per il suo equilibrio caratteriale, mai sopra le righe sia nell’esultare che nelle lamentele. Un grande augurio di lunga e felice carriera.

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65
Ging89 (Guest) 07-02-2026 15:55

ho capito il motivo per cui Damm è stato fuori dai top 100 fino ad adesso! nel 2024 si è rotto entrambi i legamenti delle caviglie soltanto CAMMINANDO! e nel 2025 si è provocato una grave frattura da stress

però se starà bene il suo livello di tennis è top 10

Comunque i coach italiani sono sempre indietro coi tempi: ancora credono che il talento sia il tocco o la volée, quando il vero talento è come fai SCHIOCCARE la palla coi quattro fondamentali(servizio, risposta, dritto rovescio)

Ma i coach italiani ancora costruiscono i giocatori come se si giocasse serve and volley.
Risultato? Giocatori come Nardi o Cina che sono bravissimi a rete ma che al momento spaccare in 2 la pallina non riescono

 13
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Boga88
Silvio74 (Guest) 07-02-2026 15:53

Scritto da Gaz
Questa settimana positiva della Baptiste le consente di dare un bel colpo con +18 posizioni,e piazzare il suo best ranking al 38esimo posto.

Scalzata or ora dalla Bejlek, che vince il suo primo titolo Wta ( e che titolo addirittura un 500 ! ) e balza dalla 101^ posizione alla n. 38 ( + 63 ).

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 07-02-2026 15:34

Avevo risposto a Brufen che avrei guardato ancora Damm ma ora sto vedendo la finale di Abu Dhabi ma se Martin dovesse vincere oggi, sicuramente vedrò la finale.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OspiteSgradito (Guest) 07-02-2026 14:25

Bel test per questo Damm.
Mannarino, per quanto avanti con gli anni, é di altra pasta ridpetto a Nardi e potrebbe trovare qualche contromisura ai missili americani. 50-50.
Nell’ altro incontro Auger la spunta senza grane.

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Giuras
Gaz (Guest) 07-02-2026 13:40

Questa settimana positiva della Baptiste le consente di dare un bel colpo con +18 posizioni,e piazzare il suo best ranking al 38esimo posto.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 07-02-2026 12:58

Scritto da pablox

Scritto da Gaz
Per gran parte dei romeni la Raducanu è romena, come per gran parte dei serbi la Jovic è serba, punto è basta,lo si vedeva nei commenti sotto gli highlights delle partite dell’America ai recenti AO.
Ci sono di queste diatribe.

Be la jovic è serba anche per me, suo padre e mamma sono serbi.E lei si ispira a Djokovic, parole sue Poi nella pagina di Wikipedia si dice che ha giocato il doppio con la connazionale Grant. Che però è italiana LA raducanu è solo per metà romena, oltre che essere nata all’estero (che poi è il canada e non la GB)

Iva nata in California da genitori serbi (madre originaria di Spalato).

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 07-02-2026 12:48

@ Gaz (#4559835)

E per la gran parte dei croati, Iva?

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablox 07-02-2026 12:48

Scritto da Gaz
Per gran parte dei romeni la Raducanu è romena, come per gran parte dei serbi la Jovic è serba, punto è basta,lo si vedeva nei commenti sotto gli highlights delle partite dell’America ai recenti AO.
Ci sono di queste diatribe.

Be la jovic è serba anche per me, suo padre e mamma sono serbi.E lei si ispira a Djokovic, parole sue Poi nella pagina di Wikipedia si dice che ha giocato il doppio con la connazionale Grant. Che però è italiana 😛 LA raducanu è solo per metà romena, oltre che essere nata all’estero (che poi è il canada e non la GB)

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 07-02-2026 11:27

Per gran parte dei romeni la Raducanu è romena, come per gran parte dei serbi la Jovic è serba, punto è basta,lo si vedeva nei commenti sotto gli highlights delle partite dell’America ai recenti AO.
Ci sono di queste diatribe.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Gaz (Guest) 07-02-2026 10:58

Scritto da Gaz
Ieri mi ha rovinato la festa,non aspettandomelo è stato l’unica risultato imprevisto di ieri,di conseguenza parlerò di colei che è la vera protagonista della sesta settimana di tennis.
Sfumata una sestina per un solo game.
Korpatsch 2,45
Starodubtseva 2,25
Parks 2,10
Falkovska 1,90 (ITF)
Tauson 1,43
Cirstea 1,45
1 EURO scommesso per una vincita di 44,92(3,46 di bonus).
La penitenza.
La Bejlek a 17 anni era già tra le prime 150 del mondo, ragazza precoce,si pensava ad un certo punto che avrebbe avuto subito un impatto notevole in wta, così non è stato, è un po sparita,un 2024 dove ha giocato pochi tornei e un 2025 che l’ha vista protagonista negli ultimi tornei della stagione una serie di vittorie che le hanno permesso di vincere due 125 e una semifinale.
E stato il preludio a questa finale di un wta 500.
Alexandrova vincendo scavalcherebbe Svitolina e raggiungerebbe la posizione 9 dietro Paolini,ma Bejlek è comunque 52 da 101,un +49.
La finale in Romania era un po scritta in questo mezzo derby,dove sicuramente è favorita la Sorana che ha espresso un tennis superiore in settimana ma che è già diverse settimane in ottima forma per questo suo ultimo anno,non vorrà farsi sfuggire questo torneo contro una Raducanu che ieri ha faticato più del previsto, seppur contro una tennista più in ascesa del panorama wta.

Cirstea era a 1,35 non 1,45 ,la più favorita ed ha maramaldeggiato

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 07-02-2026 10:55

Ieri mi ha rovinato la festa,non aspettandomelo è stato l’unica risultato imprevisto di ieri,di conseguenza parlerò di colei che è la vera protagonista della sesta settimana di tennis.
Sfumata una sestina per un solo game.
Korpatsch 2,45
Starodubtseva 2,25
Parks 2,10
Falkovska 1,90 (ITF)
Tauson 1,43
Cirstea 1,45
1 EURO scommesso per una vincita di 44,92(3,46 di bonus).

La penitenza.
La Bejlek a 17 anni era già tra le prime 150 del mondo, ragazza precoce,si pensava ad un certo punto che avrebbe avuto subito un impatto notevole in wta, così non è stato, è un po sparita,un 2024 dove ha giocato pochi tornei e un 2025 che l’ha vista protagonista negli ultimi tornei della stagione una serie di vittorie che le hanno permesso di vincere due 125 e una semifinale.
E stato il preludio a questa finale di un wta 500.
Alexandrova vincendo scavalcherebbe Svitolina e raggiungerebbe la posizione 9 dietro Paolini,ma Bejlek è comunque 52 da 101,un +49.

La finale in Romania era un po scritta in questo mezzo derby,dove sicuramente è favorita la Sorana che ha espresso un tennis superiore in settimana ma che è già diverse settimane in ottima forma per questo suo ultimo anno,non vorrà farsi sfuggire questo torneo contro una Raducanu che ieri ha faticato più del previsto, seppur contro una tennista più in ascesa del panorama wta.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 07-02-2026 10:33

@ pablox (#4559805)

Finale che vedrò sicuramente.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablox 07-02-2026 09:34

Scrivo su questo post che mi sembra un po’ un minestrone di tornei, facendo riferimento al torneo WTA Open di Transilvania, l’unico che ho seguito con attenzione
FInale quindi fra la beniamina di casa Sorana Cirstea ed Emma Raducanu
Partendo dalla prima la carriera di Sorana è stata molto strana,
inizialmente era lei la grande speranza romena . A soli 18 anni era già nelle prime 40 e tra il 2012 e il 2013 era fissa fra le 30, arrivando alla 21. Poi con l’esplosione della Halep, anche complice qualche infortunio, la carriera della Cirstea prese una strana piega:sempre o quasi nelle 100 ma nella parte finale, quella delle praticone che si arrabattano nei 250 senza pretese. Dal 2023 però ritorna nelle prime 40 e addirittura 26. In questo 2026 la sua partenza è stata straordinaria 9 vittorie e due sole sconfitte. Qui ha avuto un tabellone molto benigno (strano eh…) però ha battuto nei quarti la Potapova, giocatrice di un certo livello.
Sulla Raducanu non mi dilungo perché la conosciamo (più o meno) tutti.
Arriva qui dopo l’ennesimo cambio di allenatore, e anche qui non voglio dilungarmi. Questo Cantner in realtà lo avevo già visto all’angolo di Emma, ha lavorato con lei negli ultimi 2 anni, per cui non è esattamente un “nuovo allenatore”. In realtà era il vice di Petchey, per cui è più un ritorno all’antico.
Da questo torno direi che sia stata una buona scelta, non tanto per la finale, che visto le avversarie incontrate era quasi scontato, ma per i miglioramenti nel gioco e nella tenuta mentale. Per il primo ho visto Emma finalmente andare a rete e mostrare delle skills importanti, anzi nell’ultimo match c’è andata forse pure troppo, ma va bene così.
Mentalmente poi sembra un’altra giocatrice rispetto al breve periodo con ROig, dove giocava poco convinta. Qui abbiamo visto un grande recupero nel secondo turno, e ieri ha vinto una partita che era difficilissima proprio sul piano mentale.
Finale secondo me molto incerta, come è incerto da che parte si schiererà il pubblico. Se la Cirstea è padrona di casa, però la Raducanu oltre ad essere più popolare, ha radici romene, come noto, lei è molto simpatica e anche furbetta perché ha sempre recitato qualche parola in romeno nelle interviste sul campo.
vedremo…

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., piper