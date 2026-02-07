ATP 250 Montpellier, WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 250 Cluj-Napoca, Ostrava e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e delle Finali. Bejlek conquista Abu Dhabi, Cirstea trionfa a Cluj-Napoca

È stato un fine settimana ricco di emozioni nel circuito WTA, con due titoli significativi conquistati da Sara Bejlek e Sorana Cirstea, protagoniste rispettivamente ad Abu Dhabi e Cluj-Napoca.

La sorpresa più grande è arrivata dal WTA 500 di Abu Dhabi, dove la ventenne Bejlek, numero 101 del ranking, ha conquistato il primo titolo della carriera. La ceca ha superato in finale Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 7-6(5) 6-1, completando una settimana perfetta iniziata dalle qualificazioni.

Per la giovane ceca si tratta di una vera e propria favola sportiva: sette vittorie consecutive per alzare il trofeo più importante della sua carriera. Grazie a questo risultato, Bejlek farà il suo ingresso per la prima volta tra le prime 50 giocatrici del mondo nel ranking WTA. Nonostante la sconfitta, anche Alexandrova potrà sorridere: la russa tornerà infatti tra le prime dieci della classifica mondiale.

A Cluj-Napoca, invece, è stata Sorana Cirstea a far festa davanti al pubblico di casa. La romena ha dominato la finale del WTA 250, travolgendo Emma Raducanu con un netto 6-0 6-2 in appena un’ora di gioco.

Cirstea ha chiuso il torneo senza perdere nemmeno un set nei cinque incontri disputati, confermando un momento di forma eccellente. Il successo rappresenta il quarto titolo WTA della sua carriera e arriva nell’ultima stagione annunciata prima del ritiro, suggellando un periodo di tennis particolarmente brillante.

Per Raducanu, invece, una finale difficile, caratterizzata da numerosi errori e senza la possibilità di opporre reale resistenza alla solidità della padrona di casa.

ATP Montpellier Constantin Frantzen / Robin Haase [3] Constantin Frantzen / Robin Haase [3] 7 6 10 Jakob Schnaitter / Mark Wallner [2] Jakob Schnaitter / Mark Wallner [2] 6 7 8 Vincitore: Frantzen / Haase Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 C. Frantzen / Haase 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 4-4 4-5 5-5 ace 6-5 6-6 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 2-3* df 2-4* 2*-5 2-5* 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 3-4 → 4-4 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* ace 5*-4 ace 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 C. Frantzen / Haase 15-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Frantzen / Haase 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Schnaitter / Wallner 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Constantin Frantzen/ Robin Haasevs Jakob Schnaitter/ Mark Wallner

Adrian Mannarino vs Martin Damm (Non prima 15:00)



ATP Montpellier Adrian Mannarino Adrian Mannarino 1 6 6 Martin Damm Martin Damm 6 3 4 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Mannarino 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Damm 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Damm 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 4-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Damm 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Damm 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 2-0 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Damm 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 6-3 M. Damm 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 df 4-3 → 5-3 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Damm 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Mannarino 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Damm 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Damm 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Damm 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. Mannarino 15-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 1-4 → 1-5 M. Damm 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Damm 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 M. Damm 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

Felix Auger-Aliassime vs Titouan Droguet (Non prima 16:30)



ATP Montpellier Felix Auger-Aliassime [1] Felix Auger-Aliassime [1] 6 6 6 Titouan Droguet Titouan Droguet 4 7 1 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 5-1 → 6-1 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-1 → 5-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 3-1 → 4-1 T. Droguet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* ace 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Droguet 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Droguet 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Droguet 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Droguet 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Droguet 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Droguet 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Droguet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-2 → 4-2 T. Droguet 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 T. Droguet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Droguet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – Finali, cemento

WTA Abu Dhabi Sara Bejlek Sara Bejlek 0 7 6 0 Ekaterina Alexandrova [2] Ekaterina Alexandrova [2] 0 6 1 0 Vincitore: Bejlek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Sara Bejlek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Sara Bejlek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Sara Bejlek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Sara Bejlek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Sara Bejlek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Sara Bejlek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sara Bejlek 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Sara Bejlek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sara Bejlek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Sara Bejlekvs (2) Ekaterina Alexandrova

Ekaterina Alexandrova / Maya Joint vs (4) Tereza Mihalikova / (4) Olivia Nicholls



WTA Abu Dhabi Ekaterina Alexandrova / Maya Joint Ekaterina Alexandrova / Maya Joint 3 7 10 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [4] Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [4] 6 6 8 Vincitore: Alexandrova / Joint Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 8-10 1-0 Ekaterina Alexandrova / Maya Joint 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 5-4* 5*-5 6*-5 6-6 → 7-6 Ekaterina Alexandrova / Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Ekaterina Alexandrova / Maya Joint 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Ekaterina Alexandrova / Maya Joint 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Ekaterina Alexandrova / Maya Joint 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Ekaterina Alexandrova / Maya Joint 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Ekaterina Alexandrova / Maya Joint 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ekaterina Alexandrova / Maya Joint 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Ekaterina Alexandrova / Maya Joint 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Ekaterina Alexandrova / Maya Joint 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ekaterina Alexandrova / Maya Joint 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Ekaterina Alexandrova / Maya Joint 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

WTA Cluj-Napoca Xinyu Wang / Saisai Zheng • Xinyu Wang / Saisai Zheng 0 6 3 0 Kamilla Rakhimova / Sara Sorribes Tormo [3] Kamilla Rakhimova / Sara Sorribes Tormo [3] 0 7 6 0 Vincitore: Rakhimova / Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Kamilla Rakhimova / Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Kamilla Rakhimova / Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Kamilla Rakhimova / Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Kamilla Rakhimova / Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 1-3* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 6-7* 7*-7 7*-8 6-6 → 6-7 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Kamilla Rakhimova / Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Kamilla Rakhimova / Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Kamilla Rakhimova / Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Kamilla Rakhimova / Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Kamilla Rakhimova / Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kamilla Rakhimova / Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Xinyu Wang/ Saisai Zhengvs (3) Kamilla Rakhimova/ (3) Sara Sorribes Tormo

(1) Emma Raducanu vs (3) Sorana Cirstea Non prima 15:30



WTA Cluj-Napoca Emma Raducanu [1] • Emma Raducanu [1] 0 0 2 0 Sorana Cirstea [3] Sorana Cirstea [3] 0 6 6 0 Vincitore: Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Emma Raducanu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Emma Raducanu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Emma Raducanu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA Ostrava Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria [4] • Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria [4] 0 6 7 0 Lucie Havlickova / Dominika Salkova Lucie Havlickova / Dominika Salkova 0 4 6 0 Vincitore: Detiuc / Santamaria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 4*-2 5*-2 5-3* 5-4* 6*-4 6-6 → 7-6 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Lucie Havlickova / Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Lucie Havlickova / Dominika Salkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Lucie Havlickova / Dominika Salkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Lucie Havlickova / Dominika Salkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Lucie Havlickova / Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Lucie Havlickova / Dominika Salkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Lucie Havlickova / Dominika Salkova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Lucie Havlickova / Dominika Salkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Lucie Havlickova / Dominika Salkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Lucie Havlickova / Dominika Salkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Lucie Havlickova / Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(4) Anastasia Detiuc/ (4) Sabrina Santamariavs Lucie Havlickova/ Dominika Salkova

Katie Boulter vs Tamara Korpatsch Non prima 16:00



WTA Ostrava Katie Boulter Katie Boulter 5 6 6 Tamara Korpatsch Tamara Korpatsch 7 2 1 Vincitore: Boulter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – Semifinali, cemento

WTA Mumbai 125 Mananchaya Sawangkaew Mananchaya Sawangkaew 6 3 6 Lanlana Tararudee [5] Lanlana Tararudee [5] 2 6 1 Vincitore: Sawangkaew Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Mananchaya Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Mananchaya Sawangkaew 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Mananchaya Sawangkaew 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Mananchaya Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Mananchaya Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 2-5 Mananchaya Sawangkaew 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Mananchaya Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Mananchaya Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Mananchaya Sawangkaew 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Mananchaya Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Mananchaya Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Mananchaya Sawangkaew 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Mananchaya Sawangkaewvs (5) Lanlana Tararudee

Fangran Tian vs (7) Lilli Tagger Non prima 12:30



WTA Mumbai 125 Fangran Tian Fangran Tian 0 2 6 0 Lilli Tagger [7] • Lilli Tagger [7] 0 6 7 0 Vincitore: Tagger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lilli Tagger 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 3-4* 3*-5 3*-6 6-6 → 6-7 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Fangran Tian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Lilli Tagger 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Fangran Tian 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Lilli Tagger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Fangran Tian 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Fangran Tian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Lilli Tagger 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Fangran Tian 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Fangran Tian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Lilli Tagger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Fangran Tian 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Lilli Tagger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Fangran Tian 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Fangran Tian 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Fangran Tian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Leolia Jeanjean / Naima Karamoko vs (2) Polina Iatcenko / (2) Elena Pridankina Non prima 14:00

