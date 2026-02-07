ATP 250 Montpellier, WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 250 Cluj-Napoca, Ostrava e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e delle Finali. Bejlek conquista Abu Dhabi, Cirstea trionfa a Cluj-Napoca

Sara Bejlek - Foto Getty Images
È stato un fine settimana ricco di emozioni nel circuito WTA, con due titoli significativi conquistati da Sara Bejlek e Sorana Cirstea, protagoniste rispettivamente ad Abu Dhabi e Cluj-Napoca.
La sorpresa più grande è arrivata dal WTA 500 di Abu Dhabi, dove la ventenne Bejlek, numero 101 del ranking, ha conquistato il primo titolo della carriera. La ceca ha superato in finale Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 7-6(5) 6-1, completando una settimana perfetta iniziata dalle qualificazioni.
Per la giovane ceca si tratta di una vera e propria favola sportiva: sette vittorie consecutive per alzare il trofeo più importante della sua carriera. Grazie a questo risultato, Bejlek farà il suo ingresso per la prima volta tra le prime 50 giocatrici del mondo nel ranking WTA. Nonostante la sconfitta, anche Alexandrova potrà sorridere: la russa tornerà infatti tra le prime dieci della classifica mondiale.
A Cluj-Napoca, invece, è stata Sorana Cirstea a far festa davanti al pubblico di casa. La romena ha dominato la finale del WTA 250, travolgendo Emma Raducanu con un netto 6-0 6-2 in appena un’ora di gioco.
Cirstea ha chiuso il torneo senza perdere nemmeno un set nei cinque incontri disputati, confermando un momento di forma eccellente. Il successo rappresenta il quarto titolo WTA della sua carriera e arriva nell’ultima stagione annunciata prima del ritiro, suggellando un periodo di tennis particolarmente brillante.
Per Raducanu, invece, una finale difficile, caratterizzata da numerosi errori e senza la possibilità di opporre reale resistenza alla solidità della padrona di casa.
Hai ragione, mi sono fatto confondere dalla partita tra Damm e Hurkacz, nella quale l’americano ha letteralmente strapazzato l’evidentemente fuori condizione polacco….. Sicuramente Damm e’ un forte servitore ma sul palleggio deve ancora migliorare….. Comunque lo rivedremo su altri palcoscenici prima di trarre le conclusioni definitive su di lui. Mentre sul nostro Nardi devo dire che mi e’ piaciuto tantissimo e da lui mi aspetto grandi cose in questo anno….
Mi son visto un pezzo di partita fra Aliassime e il modesto francese Droguet….. Aliassime inguardabile nel secondo set ha sbagliato l’impossibile….poi si e’ ricordato di essere il n.1 dei giocatori sul veloce indoor e ha rimesso le cose a posto. Un fatto e’ certo, che se domani e’ ancora in queste condizioni di forma prendera’ una bella stesa dal nonno Mannarino…..
Ieri dipingevi Damm come ingiocabile. Ieri ha tirato tutto a occhi chiusi e gli stava dentro tutto, oggi probabilmente no ha avuto la stessa fortuna e ha perso contro un giocatore paragonabile a Nardi, anche se molto più esperto, che basa il gioco sulle geometrie e sugli angoli.
Sfortunato Nardi nel trovarlo in giornata di grazia, contr9 Mannarino sarebbe stata una partita molto combattuta e interessante.
Ho seguito un poco anche questa finale, era la prima volta che vedevo questa ragazzina. Molto promettente davvero, certo che in Repubblica Ceka devono avere una fabbrica che ogni 6 mesi produce un nuovo talento!
Da noi ci si impiega 6 anni…
Visto che ho aperto il post sento il dovere di commentare la finale del transilvania Open, su cui c’è poco da scrivere. IL match è durato 3 game, poi la Raducanu, palesemente affaticata per il match precedente o per altro, ha decisamente ceduto, senza praticamente lottare. Lo si vedeva dal linguaggio del corpo, mai un autoincitamento né niente e gli unici 2 game vinti sono stati dei regali di Sorana, forse impietosita. Bella la cerimonia dedicata alla carriera della Cirstea, che è al suo ultimo anno di professionismo, e se la sta godendo fino in fondo
Poco male per Raducanu, intanto sale alla 25 con ottime possibilità di entrare nelle prime 20, l’importante è che si riposi a sufficienza per il prossimo torneo
@ Ging89 (#4559928)
Infatti l’ho scritto due giorni fa che Damm è stato fuori parecchio per un infortunio…poi, avendo fretta di rientrare da “ancora non a posto del tutto”, ha peggiorato la situazione, da cui la prolungata assenza e la posizione nel ranking: certo, ha bazzicato poco i campi e il marpione francese alla lunga ha prevalso ma il 6 a 1 del primo set e il punteggio finale confermano che Nardi non ha perso da uno sprovveduto
Io veramente ho visto in altro turno, oggi no, questa ragazza ceka, la Bejlek, che mi ha impressionato, non avendola mai sentita nominare prima, e ho visto che ha vinto il torneo…non sto seguendo molto il femminile, ma la Bejlek sta raccogliendo l’eredità delle campionesse ceke che l’hanno preceduta, personalità vivace che farà sicuramente bene al settore bisognoso di nuovi input e movimentazione
E, soprattutto, Mannarino non é Nardi.
Ostapenko é ben altro rispetto a Raducanu.
Ha vinto molto di piú della rumeno-britannica.
Certo, non ha dato seguito a Parigi, ma ha un curriculum di tutto rispetto.
Raducanu strapazzata da Cirstea che, secondo un noto utente, non avrebbe mai vinto un torneo Wta, per quanto era scarsa.
Emma ha dimostrato qual è il suo livello, non certo quello di vincitrici Slam. I casi fortuiti ci sono, soprattutto tra le donne, vedi ad es. la vittoria di Ostapenko al Roland Garros, ma spesso restano tali, se non ci sono altre qualità. Ostapenko ha grandi limiti fisici e caratteriali, Radunano è una buona giocatrice, completa, come ce ne sono tante in giro…
Non ho visto il match in questione ma l’ho visto contro Nardi e gli è entrato tutto.
Oggi era un bella occasione la Cirstea, perché ero d’accordo con i Bookmakers sul fatto che fosse favorita, ma non ero d’accordo sul fatto che era data favorita di poco,1,75 è ancora una bella quota alta, da prendere, purtroppo un’altro evento non tennistico ha già vanificato il tutto.
Comunque una Cirstea un stato di grazia da un po’ di tempo,profeta in patria, torneo che le calzava a pennarello.
Ora per curiosità vado a vedere nel gioco pronostici se è stata la più gettonata,in caso contrario dovrebbero esserci spiegazioni,ci dovrebbero essere motivazioni dopo aver messo giù la griglia, almeno per quanto riguarda la vincitrice,cosa motiva a pensare che vincerà una presunta tennista.
Lo so.
Mannarino manda a casa il pericoloso Damm!
Emma strapazzata da Sorana.
Siamo sicuri che la Cirstea decide di ritirarsi quest’anno ?
Sembra in gran forma !
Fantastica VITTORIA di Cirstea! Demolita la raducanu!!
Brava sara.
Oggi comunque si vede la scarsità di damm in questo terzo set errori non forzati a gogo sul servizio non irresistibile di mannarino, certo non è finita ma il match sembra abbia preso la direzione opposta
È il primo crack della stagione Sara Bejlek,in quanto non aveva mai raggiunto neanche un quarto di finale in un 250.
Nei 500 tre eliminazioni nelle qualificazioni ed una sconfitta al primo turno.
È suo WTA 500 di Abi-Dhabi 07-02-26
+63 nel ranking.
Non era ancora un top 100,ora è quasi da testa di serie slam.
Così va il tennis, piaccia o non piaccia, capisco che le cose che non si prevedono vengono accostante a qualcosa di disordinato,che è demoniaco per chi ha bisogno che le certezze rafforzino la propria identità attraverso le proprie personali convinzioni.
la Tagger di nuovo in finale! 😎
Brava Sara, brava campioncina. Vince strameritatamente il suo primo titolo nel circuito maggiore ed è un bel 500 con il suo tennis fatto tutto di geometrie, variazioni e difese acrobatiche. Emerse prepotentemente nel 1000 di Madrid 24 cedendo solo a sua altezza Elena Rybakina che però ne riconobbe il valore e le potenzialità. poi una serie di problemi salutari ne frenarono la crescita ed oggi è tornata in grande forma. Questa ragazza mi piace anche per il suo equilibrio caratteriale, mai sopra le righe sia nell’esultare che nelle lamentele. Un grande augurio di lunga e felice carriera.
ho capito il motivo per cui Damm è stato fuori dai top 100 fino ad adesso! nel 2024 si è rotto entrambi i legamenti delle caviglie soltanto CAMMINANDO! e nel 2025 si è provocato una grave frattura da stress
però se starà bene il suo livello di tennis è top 10
Comunque i coach italiani sono sempre indietro coi tempi: ancora credono che il talento sia il tocco o la volée, quando il vero talento è come fai SCHIOCCARE la palla coi quattro fondamentali(servizio, risposta, dritto rovescio)
Ma i coach italiani ancora costruiscono i giocatori come se si giocasse serve and volley.
Risultato? Giocatori come Nardi o Cina che sono bravissimi a rete ma che al momento spaccare in 2 la pallina non riescono
Scalzata or ora dalla Bejlek, che vince il suo primo titolo Wta ( e che titolo addirittura un 500 ! ) e balza dalla 101^ posizione alla n. 38 ( + 63 ).
Avevo risposto a Brufen che avrei guardato ancora Damm ma ora sto vedendo la finale di Abu Dhabi ma se Martin dovesse vincere oggi, sicuramente vedrò la finale.
Bel test per questo Damm.
Mannarino, per quanto avanti con gli anni, é di altra pasta ridpetto a Nardi e potrebbe trovare qualche contromisura ai missili americani. 50-50.
Nell’ altro incontro Auger la spunta senza grane.
Questa settimana positiva della Baptiste le consente di dare un bel colpo con +18 posizioni,e piazzare il suo best ranking al 38esimo posto.
Iva nata in California da genitori serbi (madre originaria di Spalato).
@ Gaz (#4559835)
E per la gran parte dei croati, Iva?
Be la jovic è serba anche per me, suo padre e mamma sono serbi.E lei si ispira a Djokovic, parole sue Poi nella pagina di Wikipedia si dice che ha giocato il doppio con la connazionale Grant. Che però è italiana 😛 LA raducanu è solo per metà romena, oltre che essere nata all’estero (che poi è il canada e non la GB)
Per gran parte dei romeni la Raducanu è romena, come per gran parte dei serbi la Jovic è serba, punto è basta,lo si vedeva nei commenti sotto gli highlights delle partite dell’America ai recenti AO.
Ci sono di queste diatribe.
Cirstea era a 1,35 non 1,45 ,la più favorita ed ha maramaldeggiato
Ieri mi ha rovinato la festa,non aspettandomelo è stato l’unica risultato imprevisto di ieri,di conseguenza parlerò di colei che è la vera protagonista della sesta settimana di tennis.
Sfumata una sestina per un solo game.
Korpatsch 2,45
Starodubtseva 2,25
Parks 2,10
Falkovska 1,90 (ITF)
Tauson 1,43
Cirstea 1,45
1 EURO scommesso per una vincita di 44,92(3,46 di bonus).
La penitenza.
La Bejlek a 17 anni era già tra le prime 150 del mondo, ragazza precoce,si pensava ad un certo punto che avrebbe avuto subito un impatto notevole in wta, così non è stato, è un po sparita,un 2024 dove ha giocato pochi tornei e un 2025 che l’ha vista protagonista negli ultimi tornei della stagione una serie di vittorie che le hanno permesso di vincere due 125 e una semifinale.
E stato il preludio a questa finale di un wta 500.
Alexandrova vincendo scavalcherebbe Svitolina e raggiungerebbe la posizione 9 dietro Paolini,ma Bejlek è comunque 52 da 101,un +49.
La finale in Romania era un po scritta in questo mezzo derby,dove sicuramente è favorita la Sorana che ha espresso un tennis superiore in settimana ma che è già diverse settimane in ottima forma per questo suo ultimo anno,non vorrà farsi sfuggire questo torneo contro una Raducanu che ieri ha faticato più del previsto, seppur contro una tennista più in ascesa del panorama wta.
@ pablox (#4559805)
Finale che vedrò sicuramente.
Scrivo su questo post che mi sembra un po’ un minestrone di tornei, facendo riferimento al torneo WTA Open di Transilvania, l’unico che ho seguito con attenzione
FInale quindi fra la beniamina di casa Sorana Cirstea ed Emma Raducanu
Partendo dalla prima la carriera di Sorana è stata molto strana,
inizialmente era lei la grande speranza romena . A soli 18 anni era già nelle prime 40 e tra il 2012 e il 2013 era fissa fra le 30, arrivando alla 21. Poi con l’esplosione della Halep, anche complice qualche infortunio, la carriera della Cirstea prese una strana piega:sempre o quasi nelle 100 ma nella parte finale, quella delle praticone che si arrabattano nei 250 senza pretese. Dal 2023 però ritorna nelle prime 40 e addirittura 26. In questo 2026 la sua partenza è stata straordinaria 9 vittorie e due sole sconfitte. Qui ha avuto un tabellone molto benigno (strano eh…) però ha battuto nei quarti la Potapova, giocatrice di un certo livello.
Sulla Raducanu non mi dilungo perché la conosciamo (più o meno) tutti.
Arriva qui dopo l’ennesimo cambio di allenatore, e anche qui non voglio dilungarmi. Questo Cantner in realtà lo avevo già visto all’angolo di Emma, ha lavorato con lei negli ultimi 2 anni, per cui non è esattamente un “nuovo allenatore”. In realtà era il vice di Petchey, per cui è più un ritorno all’antico.
Da questo torno direi che sia stata una buona scelta, non tanto per la finale, che visto le avversarie incontrate era quasi scontato, ma per i miglioramenti nel gioco e nella tenuta mentale. Per il primo ho visto Emma finalmente andare a rete e mostrare delle skills importanti, anzi nell’ultimo match c’è andata forse pure troppo, ma va bene così.
Mentalmente poi sembra un’altra giocatrice rispetto al breve periodo con ROig, dove giocava poco convinta. Qui abbiamo visto un grande recupero nel secondo turno, e ieri ha vinto una partita che era difficilissima proprio sul piano mentale.
Finale secondo me molto incerta, come è incerto da che parte si schiererà il pubblico. Se la Cirstea è padrona di casa, però la Raducanu oltre ad essere più popolare, ha radici romene, come noto, lei è molto simpatica e anche furbetta perché ha sempre recitato qualche parola in romeno nelle interviste sul campo.
vedremo…