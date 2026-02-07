ATP 250 Buenos Aires e ATP 500 Dallas: I Tabelloni di Qualificazione. 4 azzurri in Argentina
ATP 250 Buenos Aires – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Andrea Pellegrino vs (WC) Juan Manuel La Serna
Andrea Collarini vs (5) Thiago Seyboth Wild
(2) Hugo Dellien vs Genaro Alberto Olivieri
(Alt) Franco Agamenone vs (6) Thiago Monteiro
(3) Francesco Passaro vs (Alt) Nicolas Kicker
Santiago Rodriguez Taverna vs (7) Marco Cecchinato
(4) Daniel Elahi Galan vs (WC) Juan Bautista Torres
Lautaro Midon vs (8) Felipe Meligeni Alves
Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Santiago Rodriguez Taverna vs Marco Cecchinato
Andrea Collarini vs Thiago Seyboth Wild
Hugo Dellien vs Genaro Alberto Olivieri (Non prima 20:30)
Estadio 2 – ore 17:00
Daniel Elahi Galan vs Juan Bautista Torres
Lautaro Midon vs Felipe Meligeni Alves
Andrea Pellegrino vs Juan Manuel La Serna (Non prima 20:30)
Estadio 3 – ore 17:00
Francesco Passaro vs Nicolas Kicker
Franco Agamenone vs Thiago Monteiro
ATP 500 Dallas – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Patrick Kypson vs Carlos Sanchez Jover
(Alt) Daniel Dutra da Silva vs (5) Jack Pinnington Jones
(2) Zachary Svajda vs (WC) Georgi Georgiev
(WC) Alex Finkelstein vs (7) Tristan Boyer
(3) Rafael Jodar vs Mitchell Krueger
Alex Rybakov vs (8) Murphy Cassone
(4) Sho Shimabukuro vs (PR) Thai-Son Kwiatkowski
(WC) Krish Arora vs (6) Bernard Tomic
Center Court – ore 17:00
Alex Finkelstein vs Tristan Boyer
Zachary Svajda vs Georgi Georgiev
Krish Arora vs Bernard Tomic
Rafael Jodar vs Mitchell Krueger
Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Joshua Paris / Marcus Willis
Grandstand – ore 17:00
Patrick Kypson vs Carlos Sanchez Jover
Daniel Dutra da Silva vs Jack Pinnington Jones
Sho Shimabukuro vs Thai-Son Kwiatkowski
Alex Rybakov vs Murphy Cassone
Ryan Seggerman / Patrik Trhac vs Trey Hilderbrand / Mac Kiger
Pelle e Ciccio dovrebbero essere in grado di farcela
Aga se è in forma potrebbe essere la sorpresa
Sapete se trasmettono in tv le quali di Buenos Aires?
Speriamo almeno due qualificati.