ATP 250 Buenos Aires e ATP 500 Dallas: I Tabelloni di Qualificazione. 4 azzurri in Argentina

07/02/2026 08:22 3 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
ARG ATP 250 Buenos Aires – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Andrea Pellegrino ITA vs (WC) Juan Manuel La Serna ARG
Andrea Collarini ARG vs (5) Thiago Seyboth Wild BRA

(2) Hugo Dellien BOL vs Genaro Alberto Olivieri ARG
(Alt) Franco Agamenone ITA vs (6) Thiago Monteiro BRA

(3) Francesco Passaro ITA vs (Alt) Nicolas Kicker ARG
Santiago Rodriguez Taverna ARG vs (7) Marco Cecchinato ITA

(4) Daniel Elahi Galan COL vs (WC) Juan Bautista Torres ARG
Lautaro Midon ARG vs (8) Felipe Meligeni Alves BRA




Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Marco Cecchinato ITA
Andrea Collarini ARG vs Thiago Seyboth Wild BRA
Hugo Dellien BOL vs Genaro Alberto Olivieri ARG (Non prima 20:30)

Estadio 2 – ore 17:00
Daniel Elahi Galan COL vs Juan Bautista Torres ARG
Lautaro Midon ARG vs Felipe Meligeni Alves BRA
Andrea Pellegrino ITA vs Juan Manuel La Serna ARG (Non prima 20:30)

Estadio 3 – ore 17:00
Francesco Passaro ITA vs Nicolas Kicker ARG
Franco Agamenone ITA vs Thiago Monteiro BRA



USA ATP 500 Dallas – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Patrick Kypson USA vs Carlos Sanchez Jover ESP
(Alt) Daniel Dutra da Silva BRA vs (5) Jack Pinnington Jones GBR

(2) Zachary Svajda USA vs (WC) Georgi Georgiev BUL
(WC) Alex Finkelstein USA vs (7) Tristan Boyer USA

(3) Rafael Jodar ESP vs Mitchell Krueger USA
Alex Rybakov USA vs (8) Murphy Cassone USA

(4) Sho Shimabukuro JPN vs (PR) Thai-Son Kwiatkowski USA
(WC) Krish Arora USA vs (6) Bernard Tomic AUS



Center Court – ore 17:00
Alex Finkelstein USA vs Tristan Boyer USA
Zachary Svajda USA vs Georgi Georgiev BUL
Krish Arora USA vs Bernard Tomic AUS
Rafael Jodar ESP vs Mitchell Krueger USA
Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA vs Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR

Grandstand – ore 17:00
Patrick Kypson USA vs Carlos Sanchez Jover ESP
Daniel Dutra da Silva BRA vs Jack Pinnington Jones GBR
Sho Shimabukuro JPN vs Thai-Son Kwiatkowski USA
Alex Rybakov USA vs Murphy Cassone USA
Ryan Seggerman USA / Patrik Trhac USA vs Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA

Detuqueridapresencia 07-02-2026 09:38

Scritto da Marco Tullio Cicerone
Speriamo almeno due qualificati.

Pelle e Ciccio dovrebbero essere in grado di farcela

Aga se è in forma potrebbe essere la sorpresa

+1: Marco Tullio Cicerone
Love tennis (Guest) 07-02-2026 08:58

Sapete se trasmettono in tv le quali di Buenos Aires?

Marco Tullio Cicerone 07-02-2026 08:38

Speriamo almeno due qualificati.

+1: Detuqueridapresencia, Marco M.