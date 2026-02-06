Tenerife 1, Travaglia vola in semifinale “Ho preparato bene la nuova stagione”. Maestrelli batte Loffhagen in due set (con il programma delle semifinali)

Soli dodici game persi in tre partite e un accesso trionfale alla semifinale del Tenerife Challenger 1. Stefano Travaglia batte Javier Barranco Cosano per 6-2 6-1 in una gremita Tenerife Arena, teatro del torneo ATP Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events. All’Abama Tennis Academy domani andranno in scena le semifinali a partire dalle ore 14.00, precedute dalla finale del doppio tra David Vega Hernandez e Abdullah Shelbayh contro Pablo Llamas Ruiz e Benjamin Winter Lopez. Tornando al singolare, per Travaglia ci sarà la semifinale contro la seconda testa di serie Daniel Merida, che ha dominato per 6-0 6-2 il finalista dello scorso anno Alejandro Moro Canas. Nella parte alta di tabellone prosegue a gonfie vele la prima testa di serie Francesco Maestrelli, che ha sconfitto il numero cinque del seeding George Loffhagen per 6-4 6-4. Niente da fare invece per Lorenzo Giustino, sconfitto da Pol Martin Tiffon per 6-4 7-6(4).

Travaglia domina Barranco – Presentatosi con grandi ambizioni ai nastri di partenza del 2026, Stefano Travaglia approda in semifinale giocando un ottimo tennis. Il tennista di Ascoli Piceno, questa settimana numero 178 del mondo, è partito molto bene al fianco del nuovo coach Alessandro Motti. Il match odierno contro Javier Barranco Cosano è stato un 6-2 6-1 senza storia: “Io e il mio allenatore l’abbiamo preparata bene, sfruttando il giorno di riposo. Tennisticamente mi sono sentito bene, ho fatto scelte giuste, senza momenti di vuoto o cali di energie. Sono veramente contento”. Già finalista a Tenerife nel 2023 e nel 2024, Travaglia questa volta sogna in grande. Il terzo turno alle qualificazioni dell’Australian Open e il quarto di finale a Manama sono stati segnali incoraggianti, e adesso la prima semifinale del 2026 conferma quanto di buono fatto in inverno: “Abbiamo fatto una preparazione di cinque settimane, fisicamente mi sentivo bene ma non ero al 100%. Qui a Tenerife, con qualche settimana in più di partite, sono partito molto bene. La superficie qui la conosco bene: nel 2023 e 2024 ho fatto finale. Per essere cemento non sono campi veloci, però mi trovo bene”.

Risultati di venerdì 6 febbraio

Quarti di finale

Francesco Maestrelli (1) b. George Loffhagen (5) 6-4 6-4

Pol Martin Tiffon (WC) b. Lorenzo Giustino (4) 6-4 7-6(4)

Stefano Travaglia (3) b. Javier Barranco Cosano (Alt) 6-2 6-1

Daniel Merida (2) b. Alejandro Moro Canas (8) 6-0 6-2

Abdullah Shelbayh/ David Vega Hernandezvs Pablo Llamas Ruiz/ Benjamin Winter LopezStefano Travagliavs Daniel Merida(Non prima 15:00)Francesco Maestrellivs Pol Martin Tiffon(Non prima 16:30)