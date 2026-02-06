Montpellier 250 | Hard | e612620 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP 250 Montpellier: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Felix Auger Aliassime non si fa sorprendere da Fils
06/02/2026 22:48 99 commenti
ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Court Patrice Dominguez – ore 12:30
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Montpellier
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1]
6
1
Theo Arribage / Albano Olivetti [4]
7
6
Vincitore: Arribage / Olivetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
1-5 → 1-6
S. Doumbia / Reboul
0-15
df
0-30
0-40
1-4 → 1-5
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
40-0
0-3 → 1-3
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
40-0
ace
0-2 → 0-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
0-1 → 0-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-7
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
ace
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
30-15
40-15
6-5 → 6-6
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
30-15
40-15
5-5 → 6-5
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
5-4 → 5-5
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
40-0
4-3 → 4-4
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
40-0
3-3 → 4-3
T. Arribage / Olivetti
0-15
0-30
0-40
2-3 → 3-3
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
1-2 → 1-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
ace
30-0
40-0
1-0 → 1-1
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
Adrian Mannarino vs Arthur Gea (Non prima 14:30)
ATP Montpellier
Adrian Mannarino
5
6
6
Arthur Gea
7
4
4
Vincitore: Mannarino
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-4
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
A. Gea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Mannarino
15-0
30-0
40-0
40-15
4-3 → 5-3
A. Gea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Mannarino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
A. Gea
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
A. Mannarino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
A. Gea
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
A. Mannarino
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Gea
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
A. Mannarino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. Gea
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
A. Mannarino
15-0
30-0
40-0
4-3 → 5-3
A. Gea
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-3 → 4-3
A. Mannarino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
A. Gea
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 2-3
A. Mannarino
15-0
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
A. Gea
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 1-2
A. Mannarino
15-0
30-0
30-15
40-15
0-1 → 1-1
A. Gea
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
A. Gea
15-0
30-0
40-0
40-15
ace
5-5 → 5-6
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
A. Gea
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
4-4 → 4-5
A. Mannarino
15-0
30-0
40-0
ace
3-4 → 4-4
A. Gea
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
2-4 → 3-4
A. Mannarino
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-4 → 2-4
A. Gea
15-0
30-0
ace
40-0
1-3 → 1-4
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
15-40
1-2 → 1-3
A. Gea
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Mannarino
15-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 1-1
A. Gea
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Martin Damm vs Luca Nardi
ATP Montpellier
Martin Damm
6
7
Luca Nardi
3
6
Vincitore: Damm
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
ace
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
ace
8-8*
9*-8
6-6 → 7-6
M. Damm
15-0
30-0
40-0
40-15
5-6 → 6-6
L. Nardi
15-0
30-0
40-0
5-5 → 5-6
M. Damm
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
L. Nardi
15-0
30-0
40-0
ace
ace
4-4 → 4-5
M. Damm
15-0
30-0
ace
40-0
3-4 → 4-4
L. Nardi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
M. Damm
15-0
30-0
40-0
40-15
2-3 → 3-3
L. Nardi
15-0
30-0
40-0
40-15
ace
2-2 → 2-3
M. Damm
15-0
30-0
30-15
40-15
1-2 → 2-2
L. Nardi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. Damm
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
0-1 → 1-1
L. Nardi
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
M. Damm
15-0
30-0
ace
40-0
ace
5-3 → 6-3
L. Nardi
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
5-2 → 5-3
M. Damm
15-0
30-0
40-0
4-2 → 5-2
L. Nardi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
M. Damm
15-0
30-0
40-0
ace
3-1 → 4-1
L. Nardi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
M. Damm
15-0
30-0
ace
40-0
ace
2-0 → 3-0
L. Nardi
15-0
15-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
M. Damm
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
Felix Auger-Aliassime vs Arthur Fils (Non prima 18:30)
ATP Montpellier
Felix Auger-Aliassime [1]
6
6
Arthur Fils [6]
4
2
Vincitore: Auger-Aliassime
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
F. Auger-Aliassime
15-0
ace
30-0
ace
40-0
5-2 → 6-2
A. Fils
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
F. Auger-Aliassime
15-0
ace
30-0
40-0
4-1 → 5-1
A. Fils
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
ace
40-0
2-1 → 3-1
A. Fils
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
ace
40-0
0-1 → 1-1
A. Fils
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
F. Auger-Aliassime
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-4 → 6-4
A. Fils
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
5-3 → 5-4
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
40-0
ace
4-3 → 5-3
A. Fils
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
A. Fils
15-0
15-15
15-30
15-40
2-2 → 3-2
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
40-0
ace
ace
1-2 → 2-2
A. Fils
15-0
30-0
40-0
1-1 → 1-2
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
A. Fils
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Tallon Griekspoor vs Titouan Droguet
ATP Montpellier
Tallon Griekspoor [4]
6
6
Titouan Droguet
7
7
Vincitore: Droguet
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-7
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
ace
1*-5
1-6*
df
6-6 → 6-7
T. Griekspoor
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
T. Droguet
15-0
30-0
ace
40-0
ace
5-5 → 5-6
T. Griekspoor
15-0
30-0
30-15
ace
4-5 → 5-5
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
T. Griekspoor
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
T. Droguet
15-0
ace
30-0
40-0
ace
3-3 → 3-4
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Droguet
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
T. Griekspoor
15-0
30-0
40-0
40-15
1-2 → 2-2
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
T. Griekspoor
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Droguet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-7
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
2*-1
3*-1
3-2*
4-2*
4*-3
ace
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
ace
6-5 → 6-6
T. Griekspoor
15-0
30-0
ace
40-0
5-5 → 6-5
T. Droguet
15-0
30-0
40-0
5-4 → 5-5
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
T. Droguet
15-0
30-0
ace
40-0
ace
3-2 → 3-3
T. Griekspoor
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
2-2 → 3-2
T. Droguet
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
2-1 → 2-2
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
T. Griekspoor
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
TAG: ATP 250 Montpellier, ATP 250 Montpellier 2026
Di poco intelligente vedo solo l’ arroganza di chi stando seduto dal divano critica professionisti. Ma d’altronde una volta tutto erano c.t. della nazionale, dall’ avvento di Sinner anche gli ultras della curva sud sono diventati esperto i di tennis.
Io non sono uno che si esprime com aggressività però anch’io penso che Nardi dovrebbe salire di livello con lo staff che lo segue. Un po’ più professionistico. Ma sono solo impressioni da fuori
@ l Occhio di Sauron (#4559410)
Ma povero Nardi, poteva cercare di starci di testa e dare continuità a ieri: ha beccato una furia alta 203 cm. che mazzolava come se non ci fosse stato un domani…e quel che è peggio, azzeccava anche accelerazioni precise su un mm. di riga e incrociati stretti imprendibili, con una disinvoltura che lasciava Nardi basito sul posto…perché anch’io sono della corrente di pensiero che non si vince di soli aces, prima o poi diradano, e big server n.1 non ne ricordo: tant’è vero che nel secondo set Nardi era riuscito almeno ad innervosire il ragazzone con qualche bel vincente, a conferma delle sue pregevoli qualità, non appena riusciva a scambiare…tanto che il fino allora inespressivo Damm si scatenava in occhiatacce minacciose, in imperiosi solleciti al pubblico per un sostegno che sembrava indirizzato al più mite Nardi: anche la Rossi, impaurita, non sapeva come accompagnare il buon Luca almeno al terzo set, ma il mini break finale ha dato la stura all’ultimo aces del “figlio d’arte”…beh, siamo davanti ad un altro ceko trapiantato negli Usa, e la scuola tennistica è oggettivamente tradizionalmente rinomata: certo, la riservatezza non è quella di Korda mentre il fisico imponente rientra nella tipogia di altri ragazzi ceki che comunque, al di là delle apparenze, sembrano non godere di immunità da infortuni…e pare che anche Damm sia votato allo stesso destino: è ancora nelle retrovie perché è incorso in un grave infortunio, prolungato per un troppo frettoloso rientro nel tennis giocato
Tirerà a 230 a 180 ma è 160…musetti è numero 5. Damm domani perde e comunque non vince il torneo.
Rispondo anch’io: “Ma va in mona”.
Ho visto il match e sul set point Nardi sul 5-4 è vero che Damm è stato bravo ma secondo me Luca poteva fare qualcosa di più nello scambio, io direi occasione mancata.
PS. Ti quoto solo ora perché tra le altre faccende mi ci è voluto un po’ a scrollare i vari commenti e non li ho letti tutti.
Ecco il vero danno di queste Olimpiadi: siccome la Vonn scia col crociato rotto alcuni che di rotto hanno delle sinapsi continuano a spiegare.
Ma il cervelletto gli è rimasto al cancelletto.
Intanto é in una semifinale Atp.
Nardi mi pare non l’ abbia ancora raggiunta.
Indoor e su erba quest americano puó far bene.
Anno dopo anno sta scalando (lentamente) il ranking.
Tutto sta nell’ entrare nei 100. Poi diventa piú agevole il discorso.
Non ha nulla da invidiare a diversi top 50.
Perché non hanno mai saputo muoversi bene
Ma si stanno lentamente venendo a creare giocatori alti 2 metri che si muovono come ghepardi
Certo che tu ne hai visti di giocatori, raccontaci ancora di quando assistevi,per esempio, agli incontri di Von Cramm o di Borotra.
I big server non hanno mai vinto una cippa
Shelton bisonte? Ma cosa xxx dici? Ma lo hai mai visto giocare?
@ la barbera enzo (#4559593)
Dici “Givaldo arrenditi, sei circondato! enzo”
Cosa ci vuoi fare, è la massa che sbraita.
La testa è quella che è.
Nulla di nuovo sul fronte occipitale.
@ Ging89 (#4559647)
Infatti Damm è n. 5 e Musetti n. 160, siamo sotto il livello di Enzo
Questo Damm ha un vantaggio, gli basta giocare un quarto di partita, il rimanente 3/4 glie lo garantisce il servizio. Ha il “fisico bestiale+++”. Mi meraviglia che in classifica si trovi al 160mo posto. Non ha la mano finissima, peró lo considero superiore a Shelton, l’altro bisonte americano. Dammi è del 2003, darà fastidio a molti enzo@ Pier no guest (#4559599)
@ zedarioz (#4559614)
No@ Federico Maraschi (#4559656)
Lo dico da anni, ma sono sempre stato isolato, adesso sembra che in tanti si stiano convincendo che se non picchi forte, e non hai il fisico bestiale, sarai pure un artista, ma non vincerai mai niente enzo
In parte vero, ma questo tipo di giocatori grosse ambizioni non le avranno mai, massimo un master 1000 e top 10, un giocatore comunque mobile e forte in risposta avrà sempre un vantaggio.
Questo Damm ha un vantaggio, gli basta giocare un quarto di partita, il rimanente 3/4 glie lo garantisce il servizio. Ha il “fisico bestiale+++”. Mi meraviglia che in classifica si trovi al 160mo posto. Non ha la mano finissima, peró lo considero superiore a Shelton, l’altro bisonte americano. Dammi è del 2003, darà fastidio a molti enzo@ Pier no guest (#4559599)
@ zedarioz (#4559614)
No
@ luca14 (#4559646)
Risposta poco intelligente! Ho espresso la mia opinione…forse tu non ne hai!
tutto perfetto tranne che a 23 anni prima di essere baciato da Dio per una settimana, era 160 del mondo.
Ovvio adesso entrerà nei 10 e ci sbatterà in faccia anche quello
A parte che quelli sopra i due metri non li farei neppure giocare a tennis ma vorrei vedere che non serva così.. Però hai voglia di tirare su delle copie di Isner e Querry, con questi bestioni non è che vinci poi tanto..
Chapeau
Questo Damm ha un vantaggio, gli basta giocare un quarto di partita, il rimanente 3/4 glie lo garantisce il servizio. Ha il “fisico bestiale+++”. Mi meraviglia che in classifica si trovi al 160mo posto. Non ha la mano finissima, peró lo considero superiore a Shelton, l’altro bisonte americano. Dammi è del 2003, darà fastidio a molti enzo
Esatto!
Damm classifica:nr.160. Ho detto tutto e ci lamentiamo di Sinner.
In effetti l’ho pensato anch’io..anche perché Damn (la n non è un errore) tirava pure la seconda a 190km/h..
Visto chi si porta dietro Nardi(cioè letteralmente gente presa dalla strada) mi sa che ho più competenza io
e va a durmì, ca l’è tart
Chi lo ha visto nei challenger sa che ha sempre servito così
Semplicemente Damm vi ha sbattuto in faccia qual è il vero stile di tennis moderno
Il tennis moderno oggi è servizio a 230, e dritto e rovescio a 180
Tutti coloro che tifano Musetti e Nardi dovranno fare scorta di Maloox: il vero tennis è dei picchiatori bimani selvaggi
Tutti gli amanti del tocco a rete devono ammettere la verità: oggi se non picchi da fondocampo o col servizio non puoi vincere
Non vi va bene? Cambiate le regole del tennis
Gli americani continuano a starci avanti con la produzione tennistica perché hanno capito che rete e tocco oggi non servono a niente, l’importante è tirare forte col servizio dritto e rovescio
fai domanda per diventare il suo coach, con le competenze che dimostri dovresti essere sicuramente scelto subito
Damm vi ha sbattuto in faccia qual è il vero stile di tennis moderno
Il tennis moderno oggi è servizio a 230, e dritto e rovescio a 180
Tutti coloro che tifano Musetti e Nardi dovranno fare scorta di Maloox: il vero tennis è dei picchiatori bimani selvaggi
Tutti gli amanti del tocco a rete devono ammettere la verità: oggi se non picchi da fondocampo o col servizio non puoi vincere
Non vi va bene? Cambiate le regole del tennis
Gli americani continuano a starci avanti con la produzione tennistica perché hanno capito che rete e tocco oggi non servono a niente, l’importante è tirare forte col servizio dritto e rovescio
Altro stronzet@o ceco- statunitense..assomiglia pure a Lendl..
@ Marco M. (#4559624)
Ho nominato quelli che mi sono venuti in mente. Non stó mica ad interpellare l’enciclopedia del tennis. Siete pedanti, petulanti, pettegoli come le lavandaie.State trasformando questo forum in un cortile di piazza. Vergogna enzo
@ pablito (#4559627)
Io boe
Damm baciato dalla grazia divina, va al match point con un rovescio in avvitamento che prende un millimetro di riga e serve come il miglior Opelka, quando gli ricapita ?
Peccato Luca, ha pagato carissimo la partenza incerta del primo set. Speriamo che giochi sempre più con convinzione e voglia di emergere come sembra in questo inizio di anno!
Credo sia la prima volta che Nardi mi dà l’impressione di non voler perdere. Certo però che un avversario che nel tie-break mette 3 prime sopra i 220km/h è complicato parecchio…
Credo sia la prima volta che Nardi mi dà l’impressione di non voler perdere. Certo però che un avversario che nel tie-break mette 3 prime sopra i 220km/h è complicato parecchio…
Dipende da cosa intendi per “piû tennis”.
Ha fatto 8 punti in risposta in due set.
UNO soltanto nel primo e 7 nel secondo, di cui 4 nello stesso game per errori altrui.
Ma all’angolo di Nardi c’è un cieco! Su due seconde dell’americano che ti possono far vincere il set al tie-break invece di arretrare ed iniziare lo scambio decide di rispondere sulla riga (cosa che non gli è riuscita per tutta la partita) con due risposte bloccate che finiscono a rete. Errore tattico madornale. Ma lo vedo io e non chi ha all’angolo che dovrebbe essere lì proprio per dagli imput tattici. Sono incazzato come una bestia
Sono contentissimo di come ha giocato Nardi. L’americano ha tirato tutto a occhi chiusi e gli è entrato di tutto, anche quando colpiva la palla male come nell’ultima risposta. Colpito con la punta del piatto corde e gli è entrata di un millimetro. Tutta la partita così. Ma Nardi ha lottato su ogni punto. Se fosse questo il suo standard mentale, si aprirebbero prospettive diverse. Chisssà….
PRESTAZIONE MAIUSCOLA DI NARDI AL SERVIZIO!!!!!!
Ha perso, ma con questo Damm ci puo’ stare, comunque Nardi e’ stato grandissimo e ritengo lo rivedremo vincitore prestissimo anche in tornei piu’ prestigiosi….
Luca ha perso,
ma mi è piaciuto. 😉
Non mi è piaciuto lo yankee, che in quanto a antipatia fa a gara con Ben.
In quanto al tennis, un ennesimo sparapalle: Luca ha più tennis. 🙂 😉
Luca ha perso,
ma mi è piaciuto. 😉
Non mi è piaciuto lo yankee, che in quanto a antipatia fa a gara con Ben.
In quanto al tennis, un ennesimo sparapalle: Luca ha più tennis. 🙂 😉
…e no sta rômpi i c……. 😉
In friulano: bev e tas
A me questo sparapalle yankee, che probabilmente oggi potrà anche vincere contro Nardi, non mi pare niente di spettacolare, tennisticamente parlando…
E infatti col giusto atteggiamento al primo passaggio a vuoto di Damm ha avuto il set point, bravo poi l’americano a salvarlo.
A prescindere dal risultato Nardi sta confermando di giocare col giusto atteggiamento.
Poi ti lamenti perchè ti danno contro.
Il circuito è pieno di over 30, strapieno. Tu ne citi 3 come se fossero solo loro per dar credito ad una tua idea basata sul nulla.
Ormai tutti danno il meglio tra i 25 e i 35 anni, il contrario di quello che dici tu.
Hai dimenticato: simpatia! 😉
Peccato per il primo turno di servizio che ha perso con 3 gratuiti, ancora un po’ a freddo.
Mannarino è un grande: classe, talento ed intelligenza tennistica ai massimi livelli.
Gea è il probabile futuro della racchetta transalpina, ma il presente è ancora il Vecchietto!
Non ha di fronte Sampras e capisco far fatica sulla sua prima, ci mancherebbe, ma nei primi 5 7 giochi non ha risposto neanche alle seconde ed era sempre lui a sbagliare, ora c’è già più partita.
ragazzi Damm e’ il n 160..possibile che sia così forte?
Bravo Luca, a un passo dal baratro si ricorda di essere un tennista di qualità superiore a questo ragazzotto e che se lo fai colpire in movimento sbaglia molto. Forza!
Dura contro il figlio d’arte speriamo cali un po’ al servizio in questo secondo set, se no easy lost
Eh l’età,brutta bestia. “Le eccezioni del circuito sono Wawrinka,Mannarino e Djokovic”.
Certo,invece Dimitrov, Monfils, Cilic,Bautista Agut,Struff sono al parco coi nipotini…
“Tasi se no te sa e robe…almanco tasi…”.
come sempre Nardi si scioglie al primo ostacolo.
@ givaldo barbosa (#4559388)
Ovvero, quando la falsa idea di sé trova terreno fertile nei social.
Sta semplicemente facendo il suo, oggi, e anche molto bene considerando chi ha di fronte……
Givaldo arrenditi, sei circondato! enzo
Nardi per ora non pervenuto, l’avversario serve forte e tira tutto ma Luca non tiene proprio il palleggio e sulla seconda non risponde in campo, forse troppa tensione o troppa fretta.
Verissimo! Sono in accordo con te!
@ givaldo barbosa (#4559388)
Stamattina mi sono svegliato con uno nuovo potere,
posso creare 1=2, guardi ti scrivo la mia prima e ultima risposta.
Altro livello i giocatori dei precedenti lustri rispetto a quelli di questo lustro.
forse ieri Cobolli non aveva voglia di giocare oppure sto americano è un super cannoniere…
bene! dopo tre game in cui ha raccolto 3 punti io direi che la partita è un pelino in salita con il rischio di chiuderla in 45 min max 1 ora
Io vedo Nardi chiuso con Damm.
E ora tutti con Nardi, anche se con questo Damm sara’ durissima….
@ Giuliano da Viareggio (#4559562)
Complimenti, Mannarino è del 1988, 37 anni eppure in campo si muove con notevole agilità. È una delle eccezioni del circuito, insieme a Djiokovic e Wravinka. enzo
Mannarino vince contro Gea e contro il pubblico francese……
E a Frank Turatello?
I galletti francesi in campo si menano! Qui sul forum i polletti italiani si beccano.
Posso permettermi? Se la “c” iniziale con apostrofo voleva essere un’abbreviazione di “che”, mancherebbe la “h” per ottenere una sonorità dura.
Quel che nelle Lingue anglo-francofone suona morbidamente in Italiano suona duramente.
Con ciò: bel gioco di parole.
È davvero questo che siamo diventati?
Si spiega ora il successo dei zalone’s boys.
Oltre alle volgarità e al cattivo gusto, c’è da dire che alcuni si rivelano anche incompetenti in materia tennistica, dove vedevano chiuso Nardi con Cobolli.
E a Frank Sinatra?
col free jazz punk inglese
Mizzica il Gea che miglioramenti che ha fatto! Ora vediamo se regge alla pressione di nonno Adriano
@ tomax (#4559502)
Concordo: il discorso “se ce l’hanno fatta Cobolli e Darderi, ce la deve fare anche lui” non ha senso.
Hanno altre caratteristiche.
Dal punto di vista mentale e fisico Luca ha sempre pagato un grosso gap.
Devo dire che in questi due tornei mi è sembrato molto centrato e determinato in ogni match e anche fisicamente, pur rimanendo i suoi limiti di reattività e velocità di piedi, sembra brillante.
Per salire in classifica è necessario che questa determinazione e condizione fisica abbiano una continuità che finora non si è mai vista.
Ci vogliono almeno altri 2/3 tornei giocando alla stessa maniera e allora se per due/tre mesi gioca sempre allo stesso livello, si può iniziare a pensare ad una vera crescita.
@ Detuqueridapresencia (#4559412)
Lascia perdere.
Siamo sempre in di più a saltare questi interventi da “bar dei gotti”.
Cosa si può pensare di uno che commenta sempre e che apre con un primo commento di quel livello?
gioca bene ,gli esce facile ma per arrivare almeno nei 20 o hai fisico bestiale e tiri fortissimo o hai una grinta e cattiveria pazzesca oppure il solo giocar bene non basta…come tennis nardi ne ha di piu ad esempio di un darderi ma luciano ha una cattiveria agonistica ed un fisico bestiale che lo ha portato a livelli inimmaginabili….nardi oltretutto ha fatto casino con i coach ma ad esempio secondo me ha una seconda troppo debole e non fa cosi male …magari pero questo è il torneo che gli da fiducia e una finale non è cosi utopistica visto avversario di oggi ed eventualmente di domani
@ Pier no guest (#4559417)
E i cori russi?
@ Pier no guest (#4559417)
Solo un’aggiunta.
Quando a molti piacevano i suoi commenti, io ero l’unico che si permetteva di dire che la continua litanìa dopo ogni sconfitta di Alcaraz per dire che lo avevano pompato e spolpato con la cultura del “tutto e subito” e che ormai aveva già dato tutto e stava iniziando a pagare il conto, era una emerita caz….
@ givaldo barbosa (#4559388)
Ma allora detu è un genio! Chiedo scusa se pensavo fosse Renzi sotto mentite spoglie…
Sinceramente credo che quella tra Nardi e Damm sarà una partita a senso unico, l’americano è in piena fiducia mentre l’italiano deluderà un’ennesima volta, spegnendo le speranze dei pochi tifosi italiani che ancora credono in lui
Dai c’andamm!!
Ben fatto anche tu…
era l’ora, è un poveretto, lascialo nel suo brodo…
Per la verità, è sufficiente recuperare il topic di ieri, quello su Humbert che risponde al telefonino, e leggere il commento numero 23, quello dell’utente Ibson.
@ givaldo barbosa (#4559388)
Fatti aiutare, ne hai davvero bisogno
Ma quanti francesi ci sono ai quarti di questo torneo?
Sfido io, si gioca in Francia….
No, non è così scontato.
Specialmente Droghè, antico castigatore di Musetti, era inatteso.
Neanche era scontato che Gea, dopo il brillante torneo australiano, sapesse confermarsi.
Come anche che Fils al suo rientro fosse già in grado di vincere un paio di incontri.
Infine il tremendo vecchietto Mannarino.
Da una generazione all’altra, la Francia sugli scudi
@ Detuqueridapresencia (#4559412)
Tranquillo, dai, non è niente, non sentirti accerchiato. Crediamo a tutto ciò che dichiari. Ti vogliamo bene.
Saludos
Amen!
Definitivo. Hai ragione. Farò come te. Non solo non gli risponderò. Non lo leggerò nemmeno più. Grazie!
@ Detuqueridapresencia (#4559412)
Un tempo leggevo cosa scriveva, figurarsi poi da amante del gioco di Musetti.
Poi ha iniziato un delirio passato dal “non lo tifo più perché istituzionalizzato” ,e prendo a prestito una frase da Le ali della libertà, a “Musetti entro fine anno avanti a Sinner segnatevelo…salite sul carro finché siete in tempo bla bla bla” più come una provocazione che un’opinione tecnica o un legittimo auspicio.
Ora francamente basta,non leggerò un solo suo commento perché oltre a non mettere elementi tecnici (che mi interessano) la leggerezza dei suoi scritti è diventata una puerile provocazione.Porgere la mano e poi rinfocolare la polemica è un comportamento bipolare se non, piuttosto,una presa per i fondelli.
Criticare poi chi scrive molto e fare altrettanto mi sa da bue che dà del cornuto all’asino.
Non ne sentirò la mancanza,alla Barbosa preferisco la Badosa,a Givaldo le giocate di Rivaldo.
Difatti parlo inglese, spagnolo, portoghese, farsi e turco, non francese!
PS a givaldo barbone non risponderò più. La trappola delle provocazioni continue è un giochino cui ho partecipato per un po’, ma il giochino è bello quando dura poco e mi ha stancato.
Per la cronaca
L’utente che mi “ha pizzicato bene”, tal “ibson”, in realtà mi ha detto letteralmente: “ma hai hai 4 anni? Sei un asino”. Se questo è “pizzicare bene” allora io sono il lupo di Biancaneve.
Altrettanto per la cronaca: non sono solito menare vanto di mie competenze o interessi culturali. Tuttavia se un belinone qualsivoglia mi dà dell’ignorante in pubblico mi sale la mosca al naso.
Ciò detto ed essendo evidente a chi ha almeno due neuroni che givaldo barbone è un bamba cui oramai resta solo il pensiero fisso della provocazione da bocciofila (altri vanno a visitare i cantieri, altri alzano il gomito, magari givalfo barbone fa tutto insieme) con questo termino le mie risposte a questo disgiato, in quanto questo siparietto è stucchevole per me, figuriamoci per voialtri.
PS: ora però vado a predere lezioni di francese. 😉
Da come ha giocato ieri potrebbe benissimo vincere il torneo.
Il problema come sempre è testa e continuità.
Speriamo bene
@ givaldo barbosa (#4559388)
Il vero Detu non parla francese, oppure se lo fa sbaglia apposta. Non è da lui.
Se Nardi oggi vince, farà un notevole balzo in avanti, enzo
Luca Nardi, col suo gioco spumeggiante, mette di buon umore, strappa sorrisi, gli si vuole bene. Anche se ieri ha strappato qualche lacrimuccia a una persona del suo staff, evidentemente emozionato. Il timing di Luca sulla palla potrebbe essere oggetto di studi.
A proposito di oggetti da studio. Chi sembra essere un maestro nell’arte della comicità involontaria é il nostro buon Detu. Ecco come ha risposto ieri ad un utente che lo aveva “pizzicato” ben bene. Mi domando come è che non abbiano preso in considerazione la sua candidatura ai vertici dell’Atp, visto l’invidiabile curriculum. Incollo qui sotto, tiene compagnia in attesa del match di Luca:
“Ti informo che sono veloce a scrivere e che esco di casa e sto fuori casa per lavoro all’estero in tutto il mondo per più tempo di quanto tu ti possa immaginare.
Parlo 5 lingue (oltre l’italiano e il mio dialetto e comprendo molti dialetti italiani avendo lavorato in lungo e largo per lo stivale e messo piede in tutte le province).
Partecipo attivamente a una mezza dozzina di community fisiche e digitali.
Leggo e traduco dal greco e dal latino, conosco matematica, fisica, chimica, astronomia, storia (filosofia poco, mi piace così così tranne qualcuno tipo Cartesio).
Sono esperto di musica classica dal medioevo ai nostri giorni (meno la lirica di cui mi piace solo quella barocca, per niente il balletto che detesto così come la musica classica leggera, i valzer viennesi mi fanno schifo tanto da capirsi).
Ascolto jazz, blouse, rock (quello vero), rap (quello originario), cantautori italiani, francesi e turchi, musica etnica.
Mi interesso anche di politica, se non si fosse capito.
Mi occupo anche della mia famiglia (inclusi 5 gatti) e ho anche attività di volontariato.
Non pratico più sport per motivi di acciacchetti fisici ma non disdegno lunghe camminate.
Ho anche due amanti all’estero, per cui riesco a trovare il tempo di occuparmi anche di loro. Ovviamente utilizzo l’ausilio della farmaceutica, non ho più l’età per farne a meno”.
(Aggiungo io: manca solo un Master nella tecnologia delle costruzioni applicate ai modellini Lego)