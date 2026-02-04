Pegula svela la scintilla di Djokovic: la domanda su Sinner che ha acceso la semifinale

La semifinale dell’Australian Open tra Novak Djokovic e Jannik Sinner è destinata a restare tra le partite più memorabili degli ultimi anni. Un incontro di altissimo livello, chiuso in cinque set dal serbo, capace di tirare fuori una delle sue migliori versioni per eliminare il campione in carica al termine di una battaglia intensa e ricca di contenuti tecnici ed emotivi.

Sulla prestazione di Djokovic e sulle motivazioni che lo hanno spinto a un rendimento così elevato è intervenuta anche Jessica Pegula, che ha offerto una chiave di lettura interessante nel suo podcast Player’s Box. Secondo la statunitense, un episodio avvenuto prima del match potrebbe aver acceso ulteriormente la determinazione del serbo.

Pegula ha infatti raccontato di una domanda posta a Djokovic da un giornalista, che aveva paragonato l’inseguimento di Sinner e Carlos Alcaraz alla storica rincorsa vissuta in passato nei confronti di Rafael Nadal e Roger Federer. Un paragone che Djokovic non avrebbe accolto con particolare entusiasmo. «Credo che questo abbia motivato Novak a battere Jannik. È successo proprio poco prima? Penso che abbia acceso la scintilla», ha spiegato Pegula durante la trasmissione.

Secondo questa interpretazione, il riferimento ai vecchi rivali e al cambio generazionale avrebbe toccato una corda sensibile nel serbo, spingendolo a dimostrare, ancora una volta, di essere pienamente competitivo contro i protagonisti della nuova era. In campo, Djokovic ha risposto con una prestazione di grande solidità mentale, soprattutto nei momenti chiave del match, riuscendo a ribaltare l’inerzia contro un avversario in grande fiducia.

Al di là delle teorie, resta il dato sportivo: una partita di altissimo profilo, che ha confermato come Djokovic sia ancora capace di elevarsi nei grandi appuntamenti e come il confronto con Sinner rappresenti ormai uno dei duelli centrali del tennis contemporaneo. Un match che, per intensità e qualità, continuerà a essere un punto di riferimento nelle stagioni a venire.





Marco Rossi