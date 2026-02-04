Pegula svela la scintilla di Djokovic: la domanda su Sinner che ha acceso la semifinale
La semifinale dell’Australian Open tra Novak Djokovic e Jannik Sinner è destinata a restare tra le partite più memorabili degli ultimi anni. Un incontro di altissimo livello, chiuso in cinque set dal serbo, capace di tirare fuori una delle sue migliori versioni per eliminare il campione in carica al termine di una battaglia intensa e ricca di contenuti tecnici ed emotivi.
Sulla prestazione di Djokovic e sulle motivazioni che lo hanno spinto a un rendimento così elevato è intervenuta anche Jessica Pegula, che ha offerto una chiave di lettura interessante nel suo podcast Player’s Box. Secondo la statunitense, un episodio avvenuto prima del match potrebbe aver acceso ulteriormente la determinazione del serbo.
Pegula ha infatti raccontato di una domanda posta a Djokovic da un giornalista, che aveva paragonato l’inseguimento di Sinner e Carlos Alcaraz alla storica rincorsa vissuta in passato nei confronti di Rafael Nadal e Roger Federer. Un paragone che Djokovic non avrebbe accolto con particolare entusiasmo. «Credo che questo abbia motivato Novak a battere Jannik. È successo proprio poco prima? Penso che abbia acceso la scintilla», ha spiegato Pegula durante la trasmissione.
Secondo questa interpretazione, il riferimento ai vecchi rivali e al cambio generazionale avrebbe toccato una corda sensibile nel serbo, spingendolo a dimostrare, ancora una volta, di essere pienamente competitivo contro i protagonisti della nuova era. In campo, Djokovic ha risposto con una prestazione di grande solidità mentale, soprattutto nei momenti chiave del match, riuscendo a ribaltare l’inerzia contro un avversario in grande fiducia.
Al di là delle teorie, resta il dato sportivo: una partita di altissimo profilo, che ha confermato come Djokovic sia ancora capace di elevarsi nei grandi appuntamenti e come il confronto con Sinner rappresenti ormai uno dei duelli centrali del tennis contemporaneo. Un match che, per intensità e qualità, continuerà a essere un punto di riferimento nelle stagioni a venire.
Marco Rossi
TAG: Jannik Sinner, Jessica Pegula, Novak Djokovic
Quindi una scintilla che si accende per la semifinale ma resta spenta per la finale
Interessante,la teoria della scintilla a giorni alterni
sono ancora sotto shock per quella semifinale.
ma di una cosa sono certo, non posso che inchinarmi di fronte al maestro serbo.
Se Djokovic avesse giocato LE DUE PARTITE PRIMA della semifinale avrebbe perso per 3/0 con Jannik !!!!
Dal 2023 il serbo ha ingoiato molte amarezze dai due fenomeni.
Però si è ritagliato due godimenti assoluti:
2024 Olimpiadi e medaglia d’Oro a Parigi con lo spagnolo incredulo distrutto in lacrime (fu un po pollo a sbagliare tante palle break).
2026 semifinale Melburne con il rosso pallido ed emaciato sconfitto anche abbastanza agevolmente.
Detto questo, forse solo a Londra il Goat potrebbe avere un ultima possibilità, ma la vedo dura con quei due marziani.
Time is Over
Io,storico tifoso di djokovic, ed oggi tifoso di sinner (e di djoko finché c è) non avrei mai scommesso neanche un euro sulla vittoria del serbo in semifinale….mai ….e invece Nole mi ha sbugiardato con una prestazione fantastica….ma culpa….avrei preferito che in finale ci fosse sinner perché è l unico che può fermare il fenomeno spagnolo….sapevo che djoko dopo la semi in nottata e le poche ore di recupero ,non aveva scampo…il torneo comunque si è deciso in semifinale sul 5 a 4 e servizio x zverev…si è cagat sotto e in quel momento si è deciso i vincitore…a volte nel tennis basta un punto x cambiare le sorti di un torneo….sliding doors….e se musetti non si fosse fatto male? Altro sliding doors….probabilmente perdeva in semifinale da sinner e in finale ci andava sinner con alcaraz….ma con i se e i ma non si va da nessuna parte…..amen
Ciò che riferisce la Pegula lo considero solo un fatto del tutto occasionale …
Battere Sinner dopo il 2023 è una delle ragioni che hanno motivato Djokovic a continuare la sua corsa che poi consegue all’aggiudicazione del 25° Slam.
Lo dico da tempo e lo ripeto tuttora.
Basti riascoltare le prime parole pronunciate da Djokovic dopo aver vinto l’ultimo quindici nella semifinale australiana di qualche giorno fa contro Sinner !