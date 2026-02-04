Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cesenatico, Brisbane, Cleveland, Tenerife, Koblenz e Rosario: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

04/02/2026 09:03 Nessun commento
Francesco Forti nella foto
Francesco Forti nella foto

CHALLENGER Cesenatico (Italia 🇮🇹) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court (9) – ore 11:00
Michele Mecarelli ITA vs Federico Iannaccone ITA
ATP Cesenatico
Michele Mecarelli
0
6
3
0
Federico Iannaccone
0
3
6
3
Vincitore: Iannaccone
Enrico Dalla Valle ITA vs Remy Bertola SUI

ATP Cesenatico
Enrico Dalla Valle
15
3
Remy Bertola [2]
15
2
Ivan Gakhov RUS vs Francesco Forti ITA

Il match deve ancora iniziare

Niels Visker NED vs Petr Brunclik CZE (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Pietro Fellin ITA vs Svyatoslav Gulin RUS (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand (7) – ore 12:00
Raul Brancaccio ITA / Gianmarco Ferrari ITA vs Jayson Blando USA / Michael Blando USA

ATP Cesenatico
Raul Brancaccio / Gianmarco Ferrari
3
6
10
Jayson Blando / Michael Blando
6
3
2
Vincitore: Brancaccio / Ferrari
Alex Martinez ESP / Piotr Pawlak POL vs Giovanni Fonio ITA / Giovanni Oradini ITA

ATP Cesenatico
Alex Martinez / Piotr Pawlak
30
0
Giovanni Fonio / Giovanni Oradini
0
0
Lorenzo Angelini ITA / Gabriele Crivellaro ITA vs Charles Broom GBR / David Poljak CZE

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA / Lorenzo Rottoli ITA vs Adam Nagoudi TUN / Cyril Vandermeersch FRA

Il match deve ancora iniziare

Francesco Forti ITA / Filippo Romano ITA vs Remy Bertola SUI / Alessandro Dragoni ITA

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Tenerife (Spagna 🇪🇸) – 2° Turno, cemento

Abama Arena – ore 11:00
Gabriele Piraino ITA vs Stefano Travaglia ITA
ATP Tenerife
Gabriele Piraino
3
3
Stefano Travaglia [3]
6
6
Vincitore: Travaglia
Francesco Maestrelli ITA vs Abdullah Shelbayh JOR

ATP Tenerife
Francesco Maestrelli [1]
0
4
Abdullah Shelbayh
30
2
Izan Almazan Valiente ESP / Sergio Callejon Hernando ESP vs Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare

Jacopo Vasami ITA vs George Loffhagen GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:00
Max Westphal FRA / Theodore Winegar USA vs Sergey Fomin UZB / Daniil Golubev RUS

ATP Tenerife
Max Westphal / Theodore Winegar [4]
6
7
Sergey Fomin / Daniil Golubev
0
5
Vincitore: Westphal / Winegar
Michael Mmoh USA vs Javier Barranco Cosano ESP

ATP Tenerife
Michael Mmoh [7]
0*
6
Javier Barranco Cosano
0
6
Sergio Martos Gornes ESP / Vijay Sundar Prashanth IND vs Alejandro Moro Canas ESP / Daniel Rincon ESP

Il match deve ancora iniziare

Jacopo Berrettini ITA / Francesco Maestrelli ITA vs Ivan Marrero Curbelo ESP / Pol Martin Tiffon ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Kimmer Coppejans BEL / Gauthier Onclin BEL vs Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP

ATP Tenerife
Kimmer Coppejans / Gauthier Onclin
0
7
4
Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro [3]
0
5
3
Dali Blanch USA / Filip Peliwo POL vs Marc-Andrea Huesler SUI / Stefano Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare

Rodrigo Ledesma Sosa ESP / Saul Pacheco ESP vs Abdullah Shelbayh JOR / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Koblenz (Germania 🇩🇪) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)

Centre Court – ore 12:00
Zdenek Kolar CZE vs Carlos Sanchez Jover ESP
ATP Koblenz
Zdenek Kolar [1]
6
6
Carlos Sanchez Jover
2
3
Vincitore: Kolar
Christoph Negritu GER vs Tibo Colson BEL

ATP Koblenz
Christoph Negritu
40
0
Tibo Colson
15
0
Jonas Forejtek CZE vs Florian Broska GER

Il match deve ancora iniziare

Rudolf Molleker GER vs Marvin Moeller GER (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Johan Nikles SUI / Vadym Ursu UKR vs Mats Hermans NED / Kai Wehnelt GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Tim Ruehl GER / Patrick Zahraj GER vs Jan Jermar CZE / Mark Whitehouse GBR

ATP Koblenz
Tim Ruehl / Patrick Zahraj [3]
3
6
10
Jan Jermar / Mark Whitehouse
6
3
8
Vincitore: Ruehl / Zahraj
Max Wiskandt GER vs Niels McDonald GER

ATP Koblenz
Max Wiskandt
0
0
Niels McDonald
0
0
Buvaysar Gadamauri BEL vs Henri Squire GER (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur GER vs Dan Added FRA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER vs Tibo Colson BEL / Thijmen Loof NED

Il match deve ancora iniziare

Alberto Barroso Campos ESP / Ignasi Forcano Aparicio ESP vs Jonas Forejtek CZE / Martin Krumich CZE

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Rosario (Argentina 🇦🇷) – 2° Turno, terra battuta

21:00 Sanchez Izquierdo N. 🇪🇸 – Aboian V. 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare

21:00 Tseng C. H. 🇹🇼 – Mena F. 🇦🇷

Il match deve ancora iniziare

22:30 Ambrogi L. E. 🇦🇷 – Pellegrino A. 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare

00:00 Cerundolo J. M. 🇦🇷 – Torres J. B. 🇦🇷

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Brisbane (Australia 🇦🇺) – 2° turno, cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Tristan Schoolkate AUS vs Li Tu AUS
ATP Brisbane
Li Tu
3
4
Tristan Schoolkate [2]
6
6
Vincitore: Schoolkate
Alex Bolt AUS vs Yuta Shimizu JPN

ATP Brisbane
Alex Bolt [3]
6
6
Yuta Shimizu
3
4
Vincitore: Bolt
Show Court 1 – ore 02:00
Rei Sakamoto JPN vs Taro Daniel JPN

ATP Brisbane
Rei Sakamoto [6]
7
6
Taro Daniel
6
2
Vincitore: Sakamoto
Yasutaka Uchiyama JPN vs Pavle Marinkov AUS

ATP Brisbane
Pavle Marinkov
4
6
1
Yasutaka Uchiyama [8]
6
3
6
Vincitore: Uchiyama
Blake Bayldon AUS / Marc Polmans AUS vs Cruz Hewitt AUS / Li Tu AUS (Non prima 05:30)

ATP Brisbane
Cruz Hewitt / Li Tu
6
5
8
Blake Bayldon / Marc Polmans [4]
3
7
10
Vincitore: Bayldon / Polmans
Alex Bolt AUS / Yasutaka Uchiyama JPN vs Kokoro Isomura JPN / Renta Tokuda JPN

ATP Brisbane
Alex Bolt / Yasutaka Uchiyama
6
7
Kokoro Isomura / Renta Tokuda
3
6
Vincitore: Bolt / Uchiyama
Show Court 2 – ore 02:00
Alex Bolt AUS / Yasutaka Uchiyama JPN vs Kokoro Isomura JPN / Renta Tokuda JPN

Il match deve ancora iniziare

Ethan Cook AUS / Tai Sach AUS vs Ty Host AUS / Duje Markovina AUS (Non prima 04:30)

ATP Brisbane
Ty Host / Duje Markovina
4
4
Ethan Cook / Tai Sach
6
6
Vincitore: Cook / Sach
Court 10 – ore 02:00
Jason Jung TPE / Kaito Uesugi JPN vs Corentin Denolly FRA / Aoran Wang CHN

ATP Brisbane
Corentin Denolly / Aoran Wang
6
4
6
Jason Jung / Kaito Uesugi
4
6
10
Vincitore: Jung / Uesugi
Masamichi Imamura JPN / Naoki Tajima JPN vs Omar Jasika AUS / Fajing Sun CHN

ATP Brisbane
Masamichi Imamura / Naoki Tajima
7
7
Omar Jasika / Fajing Sun
6
6
Vincitore: Imamura / Tajima
Jake Delaney AUS / Dane Sweeny AUS vs Matt Hulme AUS / Kody Pearson AUS

ATP Brisbane
Matt Hulme / Kody Pearson [3]
5
6
Jake Delaney / Dane Sweeny
7
7
Vincitore: Delaney / Sweeny
Darwin Blanch USA / Rei Sakamoto JPN vs Joshua Charlton AUS / Patrick Harper AUS (Non prima 06:30)

ATP Brisbane
Joshua Charlton / Patrick Harper [1]
6
4
Darwin Blanch / Rei Sakamoto
7
6
Vincitore: Blanch / Sakamoto
CHALLENGER Cleveland (USA 🇺🇸) – 2° Turno, cemento (al coperto)

17:00 Martin D. 🇨🇦 – Milavsky D. 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare

18:30 Smith K. 🇺🇸 – Ghibaudo A. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

20:00 Kozlov S. 🇺🇸 – Perot R. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

00:00 Langmo C. 🇺🇸 – Dostanic S. 🇺🇸

Il match deve ancora iniziare

