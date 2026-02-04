Challenger Cesenatico, Brisbane, Cleveland, Tenerife, Koblenz e Rosario: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Francesco Forti nella foto
CHALLENGER Cesenatico (Italia 🇮🇹) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)
Center Court (9) – ore 11:00
Michele Mecarelli
vs Federico Iannaccone
ATP Cesenatico
Michele Mecarelli
0
6
3
0
Federico Iannaccone•
0
3
6
3
Vincitore: Iannaccone
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Iannaccone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
M. Mecarelli
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Iannaccone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
M. Mecarelli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
F. Iannaccone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
M. Mecarelli
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-1 → 3-1
F. Iannaccone
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mecarelli
15-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
A-40
4-2 → 5-2
M. Mecarelli
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Iannaccone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Enrico Dalla Valle vs Remy Bertola
ATP Cesenatico
Enrico Dalla Valle•
15
3
Remy Bertola [2]
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bertola
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
R. Bertola
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
1-1 → 2-1
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
R. Bertola
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Ivan Gakhov vs Francesco Forti
Il match deve ancora iniziare
Niels Visker vs Petr Brunclik (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Pietro Fellin vs Svyatoslav Gulin (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand (7) – ore 12:00
Raul Brancaccio / Gianmarco Ferrari vs Jayson Blando / Michael Blando
ATP Cesenatico
Raul Brancaccio / Gianmarco Ferrari
3
6
10
Jayson Blando / Michael Blando
6
3
2
Vincitore: Brancaccio / Ferrari
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Blando / Blando
1-0
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Brancaccio / Ferrari
5-3 → 6-3
J. Blando / Blando
5-2 → 5-3
R. Brancaccio / Ferrari
4-2 → 5-2
J. Blando / Blando
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
R. Brancaccio / Ferrari
2-2 → 3-2
J. Blando / Blando
2-1 → 2-2
R. Brancaccio / Ferrari
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
J. Blando / Blando
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
R. Brancaccio / Ferrari
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Blando / Blando
3-5 → 3-6
R. Brancaccio / Ferrari
2-5 → 3-5
J. Blando / Blando
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-5 → 2-5
R. Brancaccio / Ferrari
1-4 → 1-5
J. Blando / Blando
1-3 → 1-4
R. Brancaccio / Ferrari
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-3 → 1-3
J. Blando / Blando
0-2 → 0-3
R. Brancaccio / Ferrari
0-1 → 0-2
J. Blando / Blando
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Alex Martinez / Piotr Pawlak vs Giovanni Fonio / Giovanni Oradini
ATP Cesenatico
Alex Martinez / Piotr Pawlak•
30
0
Giovanni Fonio / Giovanni Oradini
0
0
Lorenzo Angelini / Gabriele Crivellaro vs Charles Broom / David Poljak
Il match deve ancora iniziare
Federico Bondioli / Lorenzo Rottoli vs Adam Nagoudi / Cyril Vandermeersch
Il match deve ancora iniziare
Francesco Forti / Filippo Romano vs Remy Bertola / Alessandro Dragoni
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tenerife (Spagna 🇪🇸) – 2° Turno, cemento
Abama Arena – ore 11:00
Gabriele Piraino
vs Stefano Travaglia
ATP Tenerife
Gabriele Piraino
3
3
Stefano Travaglia [3]
6
6
Vincitore: Travaglia
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Piraino
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
S. Travaglia
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
3-4 → 3-5
G. Piraino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
G. Piraino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
S. Travaglia
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-2 → 1-3
G. Piraino
0-15
30-15
15-15
15-30
15-40
1-1 → 1-2
S. Travaglia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Travaglia
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
G. Piraino
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
S. Travaglia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-4 → 2-5
G. Piraino
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
S. Travaglia
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
0-2 → 0-3
G. Piraino
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
0-1 → 0-2
Francesco Maestrelli vs Abdullah Shelbayh
ATP Tenerife
Francesco Maestrelli [1]
0
4
Abdullah Shelbayh•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Maestrelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Shelbayh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
A. Shelbayh
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Izan Almazan Valiente / Sergio Callejon Hernando vs Szymon Kielan / Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Jacopo Vasami vs George Loffhagen
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 11:00
Max Westphal / Theodore Winegar vs Sergey Fomin / Daniil Golubev
ATP Tenerife
Max Westphal / Theodore Winegar [4]
6
7
Sergey Fomin / Daniil Golubev
0
5
Vincitore: Westphal / Winegar
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Fomin / Golubev
6-5 → 7-5
M. Westphal / Winegar
5-5 → 6-5
S. Fomin / Golubev
4-5 → 5-5
M. Westphal / Winegar
15-0
15-15
40-15
40-30
df
3-5 → 4-5
S. Fomin / Golubev
3-4 → 3-5
M. Westphal / Winegar
2-4 → 3-4
S. Fomin / Golubev
15-0
15-15
40-15
40-30
df
40-40
2-3 → 2-4
M. Westphal / Winegar
1-3 → 2-3
S. Fomin / Golubev
1-2 → 1-3
M. Westphal / Winegar
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
df
1-1 → 1-2
S. Fomin / Golubev
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Westphal / Winegar
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Fomin / Golubev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-0 → 6-0
M. Westphal / Winegar
4-0 → 5-0
S. Fomin / Golubev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
M. Westphal / Winegar
2-0 → 3-0
S. Fomin / Golubev
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
M. Westphal / Winegar
0-0 → 1-0
Michael Mmoh vs Javier Barranco Cosano
ATP Tenerife
Michael Mmoh [7]
0*
6
Javier Barranco Cosano
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Barranco Cosano
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
5-6 → 6-6
M. Mmoh
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
J. Barranco Cosano
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Mmoh
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
J. Barranco Cosano
4-3 → 5-3
J. Barranco Cosano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
J. Barranco Cosano
2-1 → 3-1
M. Mmoh
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Barranco Cosano
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
1-0 → 1-1
M. Mmoh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Sergio Martos Gornes / Vijay Sundar Prashanth vs Alejandro Moro Canas / Daniel Rincon
Il match deve ancora iniziare
Jacopo Berrettini / Francesco Maestrelli vs Ivan Marrero Curbelo / Pol Martin Tiffon
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 12:00
Kimmer Coppejans / Gauthier Onclin vs Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro
ATP Tenerife
Kimmer Coppejans / Gauthier Onclin
0
7
4
Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro [3]•
0
5
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
K. Coppejans / Onclin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-2 → 4-3
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
4-1 → 4-2
K. Coppejans / Onclin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-1 → 4-1
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
2-1 → 3-1
K. Coppejans / Onclin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
1-0 → 1-1
K. Coppejans / Onclin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
6-5 → 7-5
K. Coppejans / Onclin
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-5 → 6-5
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
5-4 → 5-5
K. Coppejans / Onclin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
4-3 → 5-3
K. Coppejans / Onclin
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
K. Coppejans / Onclin
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
K. Coppejans / Onclin
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
1-0 → 1-1
K. Coppejans / Onclin
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Dali Blanch / Filip Peliwo vs Marc-Andrea Huesler / Stefano Travaglia
Il match deve ancora iniziare
Rodrigo Ledesma Sosa / Saul Pacheco vs Abdullah Shelbayh / David Vega Hernandez
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Koblenz (Germania 🇩🇪) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)
Centre Court – ore 12:00
Zdenek Kolar
vs Carlos Sanchez Jover
ATP Koblenz
Zdenek Kolar [1]
6
6
Carlos Sanchez Jover
2
3
Vincitore: Kolar
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Sanchez Jover
5-3 → 6-3
Z. Kolar
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
C. Sanchez Jover
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
C. Sanchez Jover
2-2 → 2-3
C. Sanchez Jover
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
1-1 → 1-2
C. Sanchez Jover
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Kolar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-2 → 6-2
C. Sanchez Jover
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
C. Sanchez Jover
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
C. Sanchez Jover
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Z. Kolar
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-1 → 1-1
C. Sanchez Jover
0-0 → 0-1
Christoph Negritu vs Tibo Colson
ATP Koblenz
Christoph Negritu•
40
0
Tibo Colson
15
0
Jonas Forejtek vs Florian Broska
Il match deve ancora iniziare
Rudolf Molleker vs Marvin Moeller (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Johan Nikles / Vadym Ursu vs Mats Hermans / Kai Wehnelt
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Tim Ruehl / Patrick Zahraj vs Jan Jermar / Mark Whitehouse
ATP Koblenz
Tim Ruehl / Patrick Zahraj [3]
3
6
10
Jan Jermar / Mark Whitehouse
6
3
8
Vincitore: Ruehl / Zahraj
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Ruehl / Zahraj
0-1
0-2
1-2
2-3
3-3
4-3
5-3
5-4
6-4
7-4
8-4
df
8-5
8-6
9-6
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Ruehl / Zahraj
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-3 → 6-3
J. Jermar / Whitehouse
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 5-3
T. Ruehl / Zahraj
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
4-2 → 4-3
J. Jermar / Whitehouse
4-1 → 4-2
T. Ruehl / Zahraj
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
3-1 → 4-1
J. Jermar / Whitehouse
15-0
30-15
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
T. Ruehl / Zahraj
1-1 → 2-1
J. Jermar / Whitehouse
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
T. Ruehl / Zahraj
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Jermar / Whitehouse
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
T. Ruehl / Zahraj
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
J. Jermar / Whitehouse
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
T. Ruehl / Zahraj
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-4 → 2-4
J. Jermar / Whitehouse
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
T. Ruehl / Zahraj
0-3 → 1-3
J. Jermar / Whitehouse
0-2 → 0-3
T. Ruehl / Zahraj
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
J. Jermar / Whitehouse
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Max Wiskandt vs Niels McDonald
ATP Koblenz
Max Wiskandt
0
0
Niels McDonald
0
0
Buvaysar Gadamauri vs Henri Squire (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Daniel Masur vs Dan Added
Il match deve ancora iniziare
Alexander Merino / Christoph Negritu vs Tibo Colson / Thijmen Loof
Il match deve ancora iniziare
Alberto Barroso Campos / Ignasi Forcano Aparicio vs Jonas Forejtek / Martin Krumich
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Rosario (Argentina 🇦🇷) – 2° Turno, terra battuta
21:00 Sanchez Izquierdo N. 🇪🇸 – Aboian V. 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare
21:00 Tseng C. H. 🇹🇼 – Mena F. 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare
22:30 Ambrogi L. E. 🇦🇷 – Pellegrino A. 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare
00:00 Cerundolo J. M. 🇦🇷 – Torres J. B. 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Brisbane (Australia 🇦🇺) – 2° turno, cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
Tristan Schoolkate
vs Li Tu
ATP Brisbane
Li Tu
3
4
Tristan Schoolkate [2]
6
6
Vincitore: Schoolkate
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Schoolkate
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-5 → 4-6
L. Tu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
T. Schoolkate
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
L. Tu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
T. Schoolkate
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Schoolkate
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-4 → 2-5
L. Tu
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
T. Schoolkate
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
L. Tu
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
T. Schoolkate
15-0
15-15
df
30-15
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Tu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Alex Bolt vs Yuta Shimizu
ATP Brisbane
Alex Bolt [3]
6
6
Yuta Shimizu
3
4
Vincitore: Bolt
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Shimizu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
4-4 → 5-4
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Y. Shimizu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Y. Shimizu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
1-2 → 2-2
Y. Shimizu
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Bolt
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bolt
0-15
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
ace
4-2 → 5-2
Y. Shimizu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Y. Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Y. Shimizu
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Show Court 1 – ore 02:00
Rei Sakamoto vs Taro Daniel
ATP Brisbane
Rei Sakamoto [6]
7
6
Taro Daniel
6
2
Vincitore: Sakamoto
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
T. Daniel
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
4-0 → 4-1
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
3-0 → 4-0
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
T. Daniel
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
6-5 → 6-6
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-4 → 5-4
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
ace
4-3 → 4-4
R. Sakamoto
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
T. Daniel
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
1-1 → 2-1
Yasutaka Uchiyama vs Pavle Marinkov
ATP Brisbane
Pavle Marinkov
4
6
1
Yasutaka Uchiyama [8]
6
3
6
Vincitore: Uchiyama
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Uchiyama
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
1-5 → 1-6
P. Marinkov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-4 → 1-5
Y. Uchiyama
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
P. Marinkov
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-3 → 1-3
P. Marinkov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Marinkov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Y. Uchiyama
15-0
ace
30-0
30-30
30-40
df
4-3 → 5-3
P. Marinkov
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
3-2 → 3-3
Y. Uchiyama
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
P. Marinkov
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Marinkov
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-5 → 4-5
P. Marinkov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Y. Uchiyama
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-2 → 3-3
P. Marinkov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-2 → 3-2
P. Marinkov
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Blake Bayldon / Marc Polmans vs Cruz Hewitt / Li Tu (Non prima 05:30)
ATP Brisbane
Cruz Hewitt / Li Tu
6
5
8
Blake Bayldon / Marc Polmans [4]
3
7
10
Vincitore: Bayldon / Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Hewitt / Tu
0-1
0-2
1-2
2-2
3-2
3-3
4-3
4-4
4-5
5-5
6-5
6-6
6-7
6-8
7-8
7-9
8-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Hewitt / Tu
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
5-6 → 5-7
B. Bayldon / Polmans
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
C. Hewitt / Tu
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-5 → 5-5
B. Bayldon / Polmans
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
C. Hewitt / Tu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 4-4
B. Bayldon / Polmans
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
B. Bayldon / Polmans
3-1 → 3-2
B. Bayldon / Polmans
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
C. Hewitt / Tu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
ace
0-1 → 1-1
B. Bayldon / Polmans
0-15
15-15
30-15
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Hewitt / Tu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
B. Bayldon / Polmans
0-15
df
15-15
40-15
ace
ace
5-2 → 5-3
C. Hewitt / Tu
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-40
4-2 → 5-2
B. Bayldon / Polmans
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
C. Hewitt / Tu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
2-2 → 3-2
B. Bayldon / Polmans
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
1-2 → 2-2
C. Hewitt / Tu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
B. Bayldon / Polmans
1-0 → 1-1
Alex Bolt / Yasutaka Uchiyama vs Kokoro Isomura / Renta Tokuda
ATP Brisbane
Alex Bolt / Yasutaka Uchiyama
6
7
Kokoro Isomura / Renta Tokuda
3
6
Vincitore: Bolt / Uchiyama
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bolt / Uchiyama
5-6 → 6-6
K. Isomura / Tokuda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
A. Bolt / Uchiyama
4-5 → 5-5
K. Isomura / Tokuda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
4-4 → 4-5
A. Bolt / Uchiyama
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
K. Isomura / Tokuda
3-3 → 3-4
A. Bolt / Uchiyama
2-3 → 3-3
K. Isomura / Tokuda
2-2 → 2-3
A. Bolt / Uchiyama
1-2 → 2-2
K. Isomura / Tokuda
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
A. Bolt / Uchiyama
0-1 → 1-1
K. Isomura / Tokuda
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bolt / Uchiyama
5-3 → 6-3
K. Isomura / Tokuda
4-3 → 5-3
A. Bolt / Uchiyama
3-3 → 4-3
K. Isomura / Tokuda
3-2 → 3-3
A. Bolt / Uchiyama
3-1 → 3-2
K. Isomura / Tokuda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
A. Bolt / Uchiyama
1-1 → 2-1
K. Isomura / Tokuda
1-0 → 1-1
A. Bolt / Uchiyama
0-0 → 1-0
Show Court 2 – ore 02:00
Alex Bolt / Yasutaka Uchiyama vs Kokoro Isomura / Renta Tokuda
Il match deve ancora iniziare
Ethan Cook / Tai Sach vs Ty Host / Duje Markovina (Non prima 04:30)
ATP Brisbane
Ty Host / Duje Markovina
4
4
Ethan Cook / Tai Sach
6
6
Vincitore: Cook / Sach
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Host / Markovina
0-15
15-15
15-30
15-40
df
4-4 → 4-5
E. Cook / Sach
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
T. Host / Markovina
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-3 → 4-3
T. Host / Markovina
2-2 → 3-2
T. Host / Markovina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
E. Cook / Sach
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
T. Host / Markovina
0-15
df
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Host / Markovina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
T. Host / Markovina
2-4 → 3-4
T. Host / Markovina
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
T. Host / Markovina
0-2 → 1-2
E. Cook / Sach
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
T. Host / Markovina
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 0-1
Court 10 – ore 02:00
Jason Jung / Kaito Uesugi vs Corentin Denolly / Aoran Wang
ATP Brisbane
Corentin Denolly / Aoran Wang
6
4
6
Jason Jung / Kaito Uesugi
4
6
10
Vincitore: Jung / Uesugi
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Denolly / Wang
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
3-4
4-4
ace
4-5
5-5
5-6
6-6
6-7
6-8
6-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Jung / Uesugi
4-5 → 4-6
C. Denolly / Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
J. Jung / Uesugi
4-3 → 4-4
C. Denolly / Wang
3-3 → 4-3
J. Jung / Uesugi
3-2 → 3-3
C. Denolly / Wang
2-2 → 3-2
J. Jung / Uesugi
2-1 → 2-2
C. Denolly / Wang
1-1 → 2-1
J. Jung / Uesugi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
C. Denolly / Wang
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Jung / Uesugi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
C. Denolly / Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Jung / Uesugi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
C. Denolly / Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
J. Jung / Uesugi
3-2 → 3-3
C. Denolly / Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
J. Jung / Uesugi
2-1 → 3-1
C. Denolly / Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
J. Jung / Uesugi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
1-0 → 1-1
C. Denolly / Wang
0-0 → 1-0
Masamichi Imamura / Naoki Tajima vs Omar Jasika / Fajing Sun
ATP Brisbane
Masamichi Imamura / Naoki Tajima
7
7
Omar Jasika / Fajing Sun
6
6
Vincitore: Imamura / Tajima
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
M. Imamura / Tajima
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 6-5
O. Jasika / Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
M. Imamura / Tajima
4-4 → 5-4
M. Imamura / Tajima
3-3 → 4-3
O. Jasika / Sun
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
2-3 → 3-3
M. Imamura / Tajima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 2-3
O. Jasika / Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
M. Imamura / Tajima
1-1 → 1-2
M. Imamura / Tajima
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
M. Imamura / Tajima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
M. Imamura / Tajima
4-5 → 5-5
O. Jasika / Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
M. Imamura / Tajima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
O. Jasika / Sun
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-4 → 2-5
M. Imamura / Tajima
2-3 → 2-4
M. Imamura / Tajima
1-2 → 2-2
O. Jasika / Sun
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
M. Imamura / Tajima
0-1 → 1-1
Jake Delaney / Dane Sweeny vs Matt Hulme / Kody Pearson
ATP Brisbane
Matt Hulme / Kody Pearson [3]
5
6
Jake Delaney / Dane Sweeny
7
7
Vincitore: Delaney / Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
J. Delaney / Sweeny
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
6-5 → 6-6
M. Hulme / Pearson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
J. Delaney / Sweeny
5-4 → 5-5
M. Hulme / Pearson
4-4 → 5-4
J. Delaney / Sweeny
3-4 → 4-4
M. Hulme / Pearson
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-4 → 3-4
J. Delaney / Sweeny
2-3 → 2-4
M. Hulme / Pearson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
J. Delaney / Sweeny
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Hulme / Pearson
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
1-1 → 2-1
J. Delaney / Sweeny
1-0 → 1-1
M. Hulme / Pearson
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Delaney / Sweeny
5-6 → 5-7
M. Hulme / Pearson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
J. Delaney / Sweeny
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
5-4 → 5-5
M. Hulme / Pearson
4-4 → 5-4
J. Delaney / Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
M. Hulme / Pearson
3-3 → 4-3
J. Delaney / Sweeny
2-3 → 3-3
M. Hulme / Pearson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
J. Delaney / Sweeny
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
M. Hulme / Pearson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
J. Delaney / Sweeny
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
M. Hulme / Pearson
0-0 → 1-0
Darwin Blanch / Rei Sakamoto vs Joshua Charlton / Patrick Harper (Non prima 06:30)
ATP Brisbane
Joshua Charlton / Patrick Harper [1]
6
4
Darwin Blanch / Rei Sakamoto
7
6
Vincitore: Blanch / Sakamoto
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Blanch / Sakamoto
4-5 → 4-6
J. Charlton / Harper
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
4-4 → 4-5
D. Blanch / Sakamoto
3-4 → 4-4
J. Charlton / Harper
2-4 → 3-4
D. Blanch / Sakamoto
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-3 → 2-4
J. Charlton / Harper
1-3 → 2-3
D. Blanch / Sakamoto
1-2 → 1-3
J. Charlton / Harper
0-2 → 1-2
D. Blanch / Sakamoto
0-1 → 0-2
J. Charlton / Harper
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
J. Charlton / Harper
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-6 → 6-6
D. Blanch / Sakamoto
5-5 → 5-6
J. Charlton / Harper
4-5 → 5-5
D. Blanch / Sakamoto
4-4 → 4-5
J. Charlton / Harper
3-4 → 4-4
D. Blanch / Sakamoto
3-3 → 3-4
J. Charlton / Harper
2-3 → 3-3
D. Blanch / Sakamoto
2-2 → 2-3
J. Charlton / Harper
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
D. Blanch / Sakamoto
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Charlton / Harper
0-1 → 1-1
D. Blanch / Sakamoto
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
CHALLENGER Cleveland (USA 🇺🇸) – 2° Turno, cemento (al coperto)
17:00 Martin D. 🇨🇦 – Milavsky D. 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
18:30 Smith K. 🇺🇸 – Ghibaudo A. 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
20:00 Kozlov S. 🇺🇸 – Perot R. 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
00:00 Langmo C. 🇺🇸 – Dostanic S. 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
