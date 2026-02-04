Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

04/02/2026
Belinda Bencic nella foto - Foto Getty Images
Belinda Bencic nella foto - Foto Getty Images

🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – 2° Turno, cemento

Stadium Court – ore 08:00
Lyudmyla Kichenok UKR / Nadiia Kichenok UKR vs (2) Cristina Bucsa ESP / (2) Shuai Zhang CHN Inizio 08:00
WTA Abu Dhabi
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0
1
4
0
Cristina Bucsa / Shuai Zhang [2]
0
6
6
0
Vincitore: Bucsa / Zhang
Mostra dettagli

Dayana Yastremska UKR vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 10:00

WTA Abu Dhabi
Dayana Yastremska
0
3
0
0
Ekaterina Alexandrova [2]
0
6
6
0
Vincitore: Alexandrova
Mostra dettagli

Sara Bejlek CZE vs (7) Jelena Ostapenko LAT

WTA Abu Dhabi
Sara Bejlek
0
6
6
0
Jelena Ostapenko [7]
0
4
3
0
Vincitore: Bejlek
Mostra dettagli

(1) Belinda Bencic SUI vs Sonay Kartal GBR Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Aliaksandra Sasnovich BLR vs Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare



ADCB Court 1 – ore 10:00
Irina Khromacheva RUS / Andreja Klepac SLO vs (4) Tereza Mihalikova SVK / (4) Olivia Nicholls GBR Inizio 10:00

WTA Abu Dhabi
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
7
6
8
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [4]
5
7
10
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Mostra dettagli

(3) Ellen Perez AUS / (3) Demi Schuurs NED vs Ekaterina Alexandrova RUS / Maya Joint AUS

WTA Abu Dhabi
Ellen Perez / Demi Schuurs [3]
40
3
Ekaterina Alexandrova / Maya Joint
15
3
Mostra dettagli

Sofia Kenin USA / Desirae Krawczyk USA vs Barbora Krejcikova CZE / Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare






🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
(4) Xinyu Wang CHN vs Rebeka Masarova SUI Inizio 10:00
WTA Cluj-Napoca
Xinyu Wang [4]
0
6
6
0
Rebeka Masarova
0
4
2
0
Vincitore: Wang
Mostra dettagli

(5) Anastasia Potapova AUT vs Anastasia Zakharova RUS

WTA Cluj-Napoca
Anastasia Potapova [5]
A
1
6
2
Anastasia Zakharova
40
6
4
0
Mostra dettagli

Daria Snigur UKR vs (2) Jaqueline Cristian ROU Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

Tamara Zidansek SLO vs (3) Sorana Cirstea ROU Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Emma Raducanu GBR vs Kaja Juvan SLO

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Veronika Erjavec SLO / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO Inizio 10:00
WTA Cluj-Napoca
Veronika Erjavec / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
7
3
10
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
6
6
6
Vincitore: Erjavec / Rakotomanga Rajaonah
Mostra dettagli

Maja Chwalinska POL vs (7) Olga Danilovic SRB

WTA Cluj-Napoca
Maja Chwalinska
0
6
1
2
Olga Danilovic [7]
0
1
6
0
Mostra dettagli

Xinyu Wang CHN / Saisai Zheng CHN vs Irina Bara ROU / Ekaterine Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare

Jaqueline Cristian ROU / Elena-Gabriela Ruse ROU vs Eudice Chong HKG / En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare






🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
Tamara Korpatsch GER vs (2) Emiliana Arango COL Inizio 11:00
WTA Ostrava
Tamara Korpatsch
0
6
6
0
Emiliana Arango [2]
0
3
4
0
Vincitore: Korpatsch
Mostra dettagli

Katie Boulter GBR vs (5) Viktorija Golubic SUI

WTA Ostrava
Katie Boulter
40
4
Viktorija Golubic [5]
30
2
Mostra dettagli

(4) Rebecca Sramkova SVK vs Linda Fruhvirtova CZE Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Fiona Ferro FRA vs Nikola Bartunkova CZE Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

(8) Panna Udvardy HUN vs Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare




Ridera Court – ore 14:00
(4) Anastasia Detiuc CZE / (4) Sabrina Santamaria USA vs Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA Inizio 14:00
Il match deve ancora iniziare

Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR vs (2) Quinn Gleason USA / (2) Anna Siskova CZE

Il match deve ancora iniziare





🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 10:30
Mai Hontama JPN vs (2) Darja Semenistaja LAT Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare

(3) Leolia Jeanjean FRA vs Miho Kuramochi JPN

Il match deve ancora iniziare

Alevtina Ibragimova RUS / Prarthana Thombare IND vs (2) Polina Iatcenko RUS / (2) Elena Pridankina RUS Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:30
Mei Yamaguchi JPN vs Yasmine Kabbaj MAR Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare

Misaki Matsuda JPN vs Mananchaya Sawangkaew THA

Il match deve ancora iniziare

Zuzanna Pawlikowska POL / Darja Semenistaja LAT vs Hiroko Kuwata JPN / Sohyun Park KOR

Il match deve ancora iniziare

