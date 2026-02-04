WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Belinda Bencic nella foto - Foto Getty Images
🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – 2° Turno, cemento
Stadium Court – ore 08:00
Lyudmyla Kichenok
/ Nadiia Kichenok
vs (2) Cristina Bucsa
/ (2) Shuai Zhang Inizio 08:00
WTA Abu Dhabi
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0
1
4
0
Cristina Bucsa / Shuai Zhang [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Bucsa / Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Cristina Bucsa / Shuai Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Cristina Bucsa / Shuai Zhang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
4-4 → 4-5
Cristina Bucsa / Shuai Zhang
4-3 → 4-4
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Cristina Bucsa / Shuai Zhang
4-1 → 4-2
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Cristina Bucsa / Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
2-0 → 2-1
Cristina Bucsa / Shuai Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Cristina Bucsa / Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-5 → 1-6
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0-5 → 1-5
Cristina Bucsa / Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Cristina Bucsa / Shuai Zhang
0-2 → 0-3
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Cristina Bucsa / Shuai Zhang
0-0 → 0-1
Dayana Yastremska vs (2) Ekaterina Alexandrova Non prima 10:00
WTA Abu Dhabi
Dayana Yastremska•
0
3
0
0
Ekaterina Alexandrova [2]
0
6
6
0
Vincitore: Alexandrova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dayana Yastremska
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Dayana Yastremska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Ekaterina Alexandrova
0-2 → 0-3
Dayana Yastremska
0-1 → 0-2
Ekaterina Alexandrova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dayana Yastremska
3-5 → 3-6
Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Dayana Yastremska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 2-4
Dayana Yastremska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Dayana Yastremska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Ekaterina Alexandrova
0-1 → 0-2
Dayana Yastremska
0-0 → 0-1
Sara Bejlek vs (7) Jelena Ostapenko
WTA Abu Dhabi
Sara Bejlek•
0
6
6
0
Jelena Ostapenko [7]
0
4
3
0
Vincitore: Bejlek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Jelena Ostapenko
3-2 → 4-2
Sara Bejlek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Jelena Ostapenko
2-1 → 3-1
Sara Bejlek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Sara Bejlek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
5-4 → 6-4
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Jelena Ostapenko
3-2 → 3-3
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Sara Bejlek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Jelena Ostapenko
1-0 → 1-1
Sara Bejlek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(1) Belinda Bencic vs Sonay Kartal Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Aliaksandra Sasnovich vs Alexandra Eala
Il match deve ancora iniziare
ADCB Court 1 – ore 10:00
Irina Khromacheva / Andreja Klepac vs (4) Tereza Mihalikova / (4) Olivia Nicholls Inizio 10:00
WTA Abu Dhabi
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
7
6
8
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [4]
5
7
10
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
0-1
0-2
0-3
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
5-4
6-4
7-4
8-4
8-5
8-6
8-7
8-8
8-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
3-1*
4-1*
4*-2
4*-3
5-3*
5-4*
5*-5
5*-6
6-6 → 6-7
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
5-5 → 5-6
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
5-3 → 5-4
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-3 → 5-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
4-2 → 4-3
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
3-2 → 4-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
2-2 → 3-2
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-1 → 2-1
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
5-5 → 6-5
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-4 → 5-5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
5-3 → 5-4
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
4-3 → 5-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
4-2 → 4-3
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
3-2 → 4-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3-1 → 3-2
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-1 → 2-1
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
0-1 → 1-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(3) Ellen Perez / (3) Demi Schuurs vs Ekaterina Alexandrova / Maya Joint
WTA Abu Dhabi
Ellen Perez / Demi Schuurs [3]
40
3
Ekaterina Alexandrova / Maya Joint•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova / Maya Joint
Ellen Perez / Demi Schuurs
2-3 → 3-3
Ekaterina Alexandrova / Maya Joint
2-2 → 2-3
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Ekaterina Alexandrova / Maya Joint
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-1 → 1-1
Ekaterina Alexandrova / Maya Joint
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk vs Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko
Il match deve ancora iniziare
🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:00
(4) Xinyu Wang
vs Rebeka Masarova Inizio 10:00
WTA Cluj-Napoca
Xinyu Wang [4]
0
6
6
0
Rebeka Masarova
0
4
2
0
Vincitore: Wang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebeka Masarova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Rebeka Masarova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Rebeka Masarova
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
(5) Anastasia Potapova vs Anastasia Zakharova
WTA Cluj-Napoca
Anastasia Potapova [5]
A
1
6
2
Anastasia Zakharova•
40
6
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Potapova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Anastasia Zakharova
5-3 → 5-4
Anastasia Potapova
4-3 → 5-3
Anastasia Zakharova
4-2 → 4-3
Anastasia Potapova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Anastasia Zakharova
3-1 → 3-2
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Anastasia Zakharova
1-1 → 2-1
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Potapova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Anastasia Zakharova
1-4 → 1-5
Anastasia Potapova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Anastasia Zakharova
0-3 → 0-4
Anastasia Potapova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Anastasia Potapova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Daria Snigur vs (2) Jaqueline Cristian Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
Tamara Zidansek vs (3) Sorana Cirstea Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Emma Raducanu vs Kaja Juvan
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Veronika Erjavec
/ Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
vs Dalila Jakupovic
/ Nika Radisic Inizio 10:00
WTA Cluj-Napoca
Veronika Erjavec / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
7
3
10
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
6
6
6
Vincitore: Erjavec / Rakotomanga Rajaonah
Servizio
Svolgimento
Set 3
Veronika Erjavec / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-1
1-1
1-2
1-3
2-3
3-3
4-3
4-4
4-5
5-5
5-6
5-7
6-7
6-8
6-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
3-5 → 3-6
Veronika Erjavec / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
3-4 → 3-5
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Veronika Erjavec / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
2-3 → 3-3
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
2-2 → 2-3
Veronika Erjavec / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
2-1 → 2-2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
1-1 → 2-1
Veronika Erjavec / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-1 → 1-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
2*-2
3*-2
4-2*
5-2*
5*-3
6*-3
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Veronika Erjavec / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-4 → 5-5
Veronika Erjavec / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
Veronika Erjavec / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
4-2 → 4-3
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Veronika Erjavec / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Veronika Erjavec / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
1-0 → 1-1
Veronika Erjavec / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Maja Chwalinska vs (7) Olga Danilovic
WTA Cluj-Napoca
Maja Chwalinska
0
6
1
2
Olga Danilovic [7]•
0
1
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Olga Danilovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Olga Danilovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Olga Danilovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Olga Danilovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maja Chwalinska
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Xinyu Wang / Saisai Zheng vs Irina Bara / Ekaterine Gorgodze
Il match deve ancora iniziare
Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse vs Eudice Chong / En-Shuo Liang
Il match deve ancora iniziare
🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Center Court – ore 11:00
Tamara Korpatsch
vs (2) Emiliana Arango Inizio 11:00
WTA Ostrava
Tamara Korpatsch•
0
6
6
0
Emiliana Arango [2]
0
3
4
0
Vincitore: Korpatsch
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Emiliana Arango
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Emiliana Arango
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Emiliana Arango
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Emiliana Arango
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Emiliana Arango
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Tamara Korpatsch
3-3 → 4-3
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Tamara Korpatsch
2-0 → 3-0
Emiliana Arango
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Tamara Korpatsch
0-0 → 1-0
Katie Boulter vs (5) Viktorija Golubic
WTA Ostrava
Katie Boulter•
40
4
Viktorija Golubic [5]
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katie Boulter
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Katie Boulter
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Katie Boulter
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
(4) Rebecca Sramkova vs Linda Fruhvirtova Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Fiona Ferro vs Nikola Bartunkova Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
(8) Panna Udvardy vs Diane Parry
Il match deve ancora iniziare
Ridera Court – ore 14:00
(4) Anastasia Detiuc
/ (4) Sabrina Santamaria
vs Alicia Barnett
/ Elixane Lechemia Inizio 14:00
Il match deve ancora iniziare
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden vs (2) Quinn Gleason / (2) Anna Siskova
Il match deve ancora iniziare
🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 10:30
Mai Hontama
vs (2) Darja Semenistaja Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare
(3) Leolia Jeanjean vs Miho Kuramochi
Il match deve ancora iniziare
Alevtina Ibragimova / Prarthana Thombare vs (2) Polina Iatcenko / (2) Elena Pridankina Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
Mei Yamaguchi
vs Yasmine Kabbaj Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare
Misaki Matsuda vs Mananchaya Sawangkaew
Il match deve ancora iniziare
Zuzanna Pawlikowska / Darja Semenistaja vs Hiroko Kuwata / Sohyun Park
Il match deve ancora iniziare
