ATP 250 Montpellier: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Luca Nardi (LIVE)

Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – 1°- 2° turno, cemento (al coperto)
Court Patrice Dominguez – ore 12:30
Sadio Doumbia
/ Fabien Reboul
vs Arjun Kadhe
/ Neil Oberleitner
ATP Montpellier
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1]
0
6
3
Arjun Kadhe / Neil Oberleitner•
0
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-2 → 3-2
A. Kadhe / Oberleitner
2-1 → 2-2
S. Doumbia / Reboul
1-1 → 2-1
A. Kadhe / Oberleitner
1-0 → 1-1
S. Doumbia / Reboul
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kadhe / Oberleitner
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
S. Doumbia / Reboul
4-4 → 5-4
A. Kadhe / Oberleitner
4-3 → 4-4
S. Doumbia / Reboul
3-3 → 4-3
A. Kadhe / Oberleitner
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-2 → 3-2
A. Kadhe / Oberleitner
2-1 → 2-2
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
A. Kadhe / Oberleitner
1-0 → 1-1
S. Doumbia / Reboul
0-0 → 1-0
Moise Kouame vs Aleksandar Kovacevic (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Hamad Medjedovic vs Stan Wawrinka
Il match deve ancora iniziare
Ugo Humbert vs Adrian Mannarino (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Arthur Gea vs Tomas Machac
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Nikoloz Basilashvili vs Luca Nardi 1T
ATP Montpellier
Nikoloz Basilashvili
3
3
Luca Nardi
6
6
Vincitore: Nardi
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Basilashvili
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
3-4 → 3-5
N. Basilashvili
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
L. Nardi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
L. Nardi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
N. Basilashvili
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Basilashvili
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
30-40
3-3 → 3-4
N. Basilashvili
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Martin Damm vs Roberto Bautista Agut
ATP Montpellier
Martin Damm•
0
2
Roberto Bautista Agut
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bautista Agut
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
M. Damm
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Tallon Griekspoor / Botic van de Zandschulp vs Evan King / Reese Stalder
Il match deve ancora iniziare
Joshua Paris / Marcus Willis vs Marcelo Demoliner / Jean-Julien Rojer
Il match deve ancora iniziare
Valentin Royer / Luca Sanchez vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Il match deve ancora iniziare
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Clement Chidekh / Arthur Reymond
Il match deve ancora iniziare
8 commenti
Bene Luca, si torna a vedere un po’ di luce.
bravo luca. decisamente anomalo l’ennesimo scontro con flavio, considerate le poche apparizioni di luca a livello atp. se consideriamo anche le quali atp è già il quarto confronto fra i due (next gen comprese)
Non male Nardi, chiaro che Basilashvili è fuori forma ma l’anno scorso fece i quarti qui a Montpellier. Ora derby con Cobolli
Concordo al 100%
@ Tg555 (#4558495)
Non è proprio così.
È uno che sì, sembra nascondersi. Ma poi ti nasconde pure la palla.
vorrei rivedere quel Nardi che batté djokovic con un tennis meraviglioso, fatto di geometrie semplici ma perfette
Vero, purtroppo. Ma il problema è che la stragrande maggioranza degli appassionati di tennis non vuole vedere un “turista”, ma un giocatore vincente (soprattutto) e che entusiasma con la determinazione e la combattività con cui affronta i suoi avversari. Un lottatore vincente, insomma. Non un giocatore con talento e grazia che sembra disinteressarsi della partita ed essere sceso in campo per caso
Luca Nardi, ragazzo gentile, sempre in punta di piedi, ha un grande dono: quello di sembrare sempre di passaggio, un vero turista della vita. Non pare condizionato più di tanto dall’urgenza di imporsi, non sbraita, non cede il passo a screzi e volgarità. Un passo felpato, il suo, in piena eleganza, con una notevole velocità di braccio.
Esemplare, a testimoniare ciò che dico, quanto accadde a Roma contro Cobolli, quando, tutto talento e grazia, la spuntò nel bel mezzo di una feroce e triviale torcida da stadio.