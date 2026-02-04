Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Montpellier: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Luca Nardi (LIVE)

04/02/2026 11:34 8 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – 1°- 2° turno, cemento (al coperto)

Court Patrice Dominguez – ore 12:30
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Arjun Kadhe IND / Neil Oberleitner AUT
ATP Montpellier
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1]
0
6
3
Arjun Kadhe / Neil Oberleitner
0
4
2
Moise Kouame FRA vs Aleksandar Kovacevic USA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Stan Wawrinka SUI

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Adrian Mannarino FRA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Gea FRA vs Tomas Machac CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Luca Nardi ITA 1T

ATP Montpellier
Nikoloz Basilashvili
3
3
Luca Nardi
6
6
Vincitore: Nardi
Martin Damm USA vs Roberto Bautista Agut ESP

ATP Montpellier
Martin Damm
0
2
Roberto Bautista Agut
0
0
Tallon Griekspoor NED / Botic van de Zandschulp NED vs Evan King USA / Reese Stalder USA

Il match deve ancora iniziare

Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR vs Marcelo Demoliner BRA / Jean-Julien Rojer NED

Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA / Luca Sanchez FRA vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Clement Chidekh FRA / Arthur Reymond FRA

Il match deve ancora iniziare

8 commenti

Silvio74 (Guest) 04-02-2026 13:34

Bene Luca, si torna a vedere un po’ di luce.

 8
Replica

Giallo Naso (Guest) 04-02-2026 13:16

bravo luca. decisamente anomalo l’ennesimo scontro con flavio, considerate le poche apparizioni di luca a livello atp. se consideriamo anche le quali atp è già il quarto confronto fra i due (next gen comprese)

 7
Replica

JOA20 (Guest) 04-02-2026 13:14

Non male Nardi, chiaro che Basilashvili è fuori forma ma l’anno scorso fece i quarti qui a Montpellier. Ora derby con Cobolli

 6
Replica

Paul440 (Guest) 04-02-2026 12:57

Scritto da Tg555

Scritto da givaldo barbosa
Luca Nardi, ragazzo gentile, sempre in punta di piedi, ha un grande dono: quello di sembrare sempre di passaggio, un vero turista della vita. Non pare condizionato più di tanto dall’urgenza di imporsi, non sbraita, non cede il passo a screzi e volgarità. Un passo felpato, il suo, in piena eleganza, con una notevole velocità di braccio.
Esemplare, a testimoniare ciò che dico, quanto accadde a Roma contro Cobolli, quando, tutto talento e grazia, la spuntò nel bel mezzo di una feroce e triviale torcida da stadio.

Vero, purtroppo. Ma il problema è che la stragrande maggioranza degli appassionati di tennis non vuole vedere un “turista”, ma un giocatore vincente (soprattutto) e che entusiasma con la determinazione e la combattività con cui affronta i suoi avversari. Un lottatore vincente, insomma. Non un giocatore con talento e grazia che sembra disinteressarsi della partita ed essere sceso in campo per caso

Concordo al 100%

 5
Replica

givaldo barbosa (Guest) 04-02-2026 12:41

@ Tg555 (#4558495)

Non è proprio così.
È uno che sì, sembra nascondersi. Ma poi ti nasconde pure la palla.

 4
Replica

Paolo Papa 04-02-2026 12:38

vorrei rivedere quel Nardi che batté djokovic con un tennis meraviglioso, fatto di geometrie semplici ma perfette

 3
Replica

+1: Marco M.
Tg555 (Guest) 04-02-2026 11:49

Scritto da givaldo barbosa
Luca Nardi, ragazzo gentile, sempre in punta di piedi, ha un grande dono: quello di sembrare sempre di passaggio, un vero turista della vita. Non pare condizionato più di tanto dall’urgenza di imporsi, non sbraita, non cede il passo a screzi e volgarità. Un passo felpato, il suo, in piena eleganza, con una notevole velocità di braccio.
Esemplare, a testimoniare ciò che dico, quanto accadde a Roma contro Cobolli, quando, tutto talento e grazia, la spuntò nel bel mezzo di una feroce e triviale torcida da stadio.

Vero, purtroppo. Ma il problema è che la stragrande maggioranza degli appassionati di tennis non vuole vedere un “turista”, ma un giocatore vincente (soprattutto) e che entusiasma con la determinazione e la combattività con cui affronta i suoi avversari. Un lottatore vincente, insomma. Non un giocatore con talento e grazia che sembra disinteressarsi della partita ed essere sceso in campo per caso

 2
Replica

givaldo barbosa (Guest) 04-02-2026 09:05

Luca Nardi, ragazzo gentile, sempre in punta di piedi, ha un grande dono: quello di sembrare sempre di passaggio, un vero turista della vita. Non pare condizionato più di tanto dall’urgenza di imporsi, non sbraita, non cede il passo a screzi e volgarità. Un passo felpato, il suo, in piena eleganza, con una notevole velocità di braccio.
Esemplare, a testimoniare ciò che dico, quanto accadde a Roma contro Cobolli, quando, tutto talento e grazia, la spuntò nel bel mezzo di una feroce e triviale torcida da stadio.

 1
Replica
