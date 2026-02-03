Nel Challenger di Cesenatico ‘Start Romagna Cup’ avanzano anche Brancaccio, Romano e Rottoli. Mercoledì il derby Mecarelli-Iannaccone, Dalla Valle sfida Bertola, Fellin e Forti a caccia dei quarti

Lorenzo Rottoli, Filippo Romano e Raul Brancaccio partono con il piede giusto nella “Start Romagna Cup” – 1° Trofeo Città di Cesenatico, nuovo Challenger Atp 50 (montepremi € 56.700) in svolgimento fino a domenica 8 febbraio sui campi in cemento indoor del Circolo Tennis “Godio”.

Il 23enne lombardo, ma ormai romagnolo d’adozione, si è aggiudicato il “derby” tra qualificati con Lorenzo Angelini, suo compagno di allenamenti all’Accademia Villa Carpena Forlì. Rottoli (ha chiuso il 2025 conquistando lo scudetto in serie A1 con il Ct Massa Lombarda), in vantaggio 6-4 4-1, ha mancato diverse opportunità per il 5-1, facendosi riagganciare sul 4-4 e poi superare dal classe 2006 romagnolo che ha rinviato tutto al terzo set, dove sullo slancio si è portato avanti 2-0, ma nonostante un medical time-out per un problema agli adduttori è rientrato in partita finendo per spuntarla 6-4 e staccare il biglietto per il secondo turno dopo quasi tre ore di lotta.

Il 20enne di Sarzana, in tabellone grazie a una wild card della Federazione Italiana, ha esordito in maniera convincente imponendosi in due set (un’ora e 51 minuti la durata del match) sul 24enne spagnolo Alex Martinez, che lo precede di 220 posizioni in classifica mondiale (n.414 Atp l’iberico e n.634 il ligure). Il giocatore allenato da coach ‘Gipo’ Arbino, seguito in riva all’Adriatico anche da Umberto Rianna, responsabile Over 20 per il Settore Tecnico FITP, giovedì sfiderà per un posto nei quarti il britannico Charles Broom (n.296), quinta forza del torneo, che ha sbarrato la strada al biellese Stefano Napolitano.

Dal canto suo nel match di apertura sul Centrale il 28enne di Torre del Greco (n.401) con una prestazione solida (senza concedere alcuna palla break) ha eliminato il francese Calvin Hemery (n.255), terzo favorito del seeding, guadagnandosi così un altro esame di francese, con Laurent Lokoli (n.507 ma nel 2023 arrivato al 167° posto della classifica), vincitore al primo turno su Carlo Alberto Caniato.

Semaforo rosso al debutto invece per il piemontese Giovanni Fonio, regolato con un periodico 6-4 dal russo Svyatoslav Gulin, il reggiano Andrea Guerrieri, caduto sotto i colpi potenti del qualificato olandese Niels Visker, e il mancino toscano Gianmarco Ferrari, stoppato dal ceco Petr Brunclik, settima testa di serie.

Gustoso si presenta per gli appassionati anche il menu di mercoledì (ingresso 8 euro, ridotto 5 per ragazzi tra 11 e 18 anni), con cinque match di singolare e quattro doppi (sul Grandstand) a partire dalle ore 11 programmati dal direttore del torneo Carlos Bernardes, uno dei più importanti giudici di sedia del tour rimasto nell’ambiente dopo aver chiuso la carriera di ‘chair umpire’ alla fine del 2024, e dal supervisor Riccardo Ragazzini. Si comincia con il derby tricolore tra qualificati che vede protagonisti il 18enne marchigiano Michele Mecarelli e il molisano Federico Iannaccone, a seguire l’atteso esordio dell’elvetico Remy Bertola, secondo favorito del tabellone e reduce dalla finale al Challenger Atp 125 di Aix en Provence (con questo risultato portatosi al n.212 della classifica mondiale, suo nuovo best ranking), opposto al ravennate Enrico Dalla Valle, pure lui promosso dalle qualificazioni e come Mecarelli seguito dallo staff tecnico della Galimberti Tennis Academy a Cattolica. Questi due incontri completano il primo turno del torneo, mentre il secondo si apre con il confronto fra il mancino russo Ivan Gakhov (n.260), quarta testa di serie e reduce dai quarti ad Oeiras 2, e il beniamino locale Francesco Forti, che nel match serale di lunedì aveva prevalso sul giovane Pierluigi Basile ripagando così la fiducia degli organizzatori che gli hanno concesso una wild card.

C’è in palio un posto nei quarti, poi, nel confronto (fissato alle ore 18) fra il ceco Petr Brunclik, n.7 del seeding, e l’olandese Niels Visker così come nel clou serale (non prima delle 20) che vede impegnati l’altoatesino Pietro Fellin e il russo Svyatoslav Gulin. Prosegue con successo, intanto, il simpatico gioco che coinvolge spettatori e giocatori, lo “One Shot Cesenatico-Fight with the Pro”. Durante le serate della ‘Start Romagna Cup’ il pubblico diventa protagonista, vengono estratti cinque partecipanti tra chi vorrà scendere in campo e provare a sfidare i professionisti della racchetta, poi scatterà con uno dei giocatori del torneo una sfida ad eliminazione diretta, un punto, una chance, chi perde esce, chi vince resta. L’ultimo a rimanere in campo si aggiudicherà un premio.

RISULTATI

Singolare, 1° turno: Lorenzo Rottoli (Ita) b. Lorenzo Angelini (Ita) 6-4 4-6 6-4, Filippo Romano (Ita, wc) b. Alex Martinez (Spa) 7-6(5) 6-4, Raul Brancaccio (Ita) b. Calvin Hemery (Fra, n.3) 6-4 7-6(4), Petr Brunclik (Cze, n.7) b. Gianmarco Ferrari (Ita) 6-3 6-4, Charles Broom (Gbr, n.5) b. Stefano Napolitano (Ita) 7-5 6-4, Svyatoslav Gulin (Rus) b. Giovanni Fonio (Ita) 6-4 6-4, Niels Visker (Ola, q) b. Andrea Guerrieri (Ita) 6-3 7-6(6), Kilian Feldbausch (Svi, n.8) b. Josip Simundza (Cro, ll) 7-5 6-1, Cyril Vandermeersch (Fra) b. Radu Albot (Mol) 6-3 7-5.

Doppio, 1° turno: Giorgio Ricca/Mike Veldheer (Ita/Ola, n.1) b. Federico Iannaccone/Fausto Tabacco (ita) 6-3 6-3, Federico Arnaboldi/Enrico Dalla Valle (Ita) b. Jacopo Bilardo/Andrea Guerrieri (Ita) 6-4 3-6 10-7.