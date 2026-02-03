Da Maestrelli a Vasamì: è party tricolore a Tenerife Il romano: “Buona la prima del 2026” Vittorie in due set anche per Travaglia e Giustino

Dopo il successo di Piraino nella prima giornata di main draw, l’Italia cala il poker al Tenerife Challenger 1. Dalla prima testa di serie Francesco Maestrelli al giovane Jacopo Vasamì, passando per Stefano Travaglia e Lorenzo Giustino, sono ben quattro i successi degli azzurri sui campi dell’Abama Tennis Academy, sede dell’ATP Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events. La giornata si è subito aperta con la vittoria di Travaglia, che in appena 54 minuti ha liquidato Sergey Fomin per 6-3 6-0, guadagnandosi il derby di secondo turno contro Piraino. Sull’Abama Arena è poi sceso in campo Francesco Maestrelli, al primo match dopo la sfida contro Novak Djokovic sulla Rod Laver Arena. Il pisano ha gestito bene Mathys Erhard, battuto per 6-3 7-6(4). Sul Campo 5 è stato impeccabile nei momenti importanti anche Giustino, che ha sconfitto il qualificato Izan Almazan Valiente per 7-6(2) 7-5.

Tie-break decisivo per Vasamì – “Sono contento perché ho vinto un match che ha messo alla prova gli aspetti sui quali ho lavorato in preparazione. Dal punto di vista fisico ho lavorato tanto e ho visto questi miglioramenti”. Jacopo Vasamì commenta con il sorriso la vittoria su Dali Blanch (7-6 3-6 7-6) che, in 2 ore e 35 minuti, gli ha permesso di approdare al secondo turno del Tenerife Challenger 1. Il classe 2007 è riuscito a fare la differenza nei momenti cruciali, annullando anche due palle break sul 5-5 del terzo set. Seguito dal nuovo coach Filippo Baldi, Vasamì ha ottenuto un successo nella prima uscita ufficiale del 2026: “Con Baldi abbiamo iniziato da poco, ma sono contento: oggi mi ha aiutato anche con la sua esperienza da giocatore. In più con me c’è anche il preparatore della FITP Nicolò Chiapperini e posso dire che stiamo facendo le cose giuste. Gli amici presenti? Ne hanno approfittato per una vacanza: hanno visto le foto della location e sono partiti”. Al secondo turno Vasamì affronterà il britannico George Loffhagen, quinta testa di serie, che ieri ha superato il belga Gauthier Onclin per 6-4 6-2.

Risultati di martedì 3 febbraio

1° turno

Francesco Maestrelli (1) b. Mathys Erhard 6-3 7-6(4)

Jacopo Vasamì (WC) b. Dali Blanch (Q) 7-6(5) 3-6 7-6(5)

Lorenzo Giustino (4) b. Izan Almazan Valiente (Q) 7-6(2) 7-5

Miguel Damas b. Thomas Faurel (Q) 6-3 6-4

Pol Martin Tiffon (WC) b. Sergio Callejon Hernando (WC) 6-3 6-1

Javier Barranco Cosano (Alt) b. Andrea Colombo (Q) 6-3 6-1

Stefano Travaglia b. Sergey Fomin (Alt) 6-3 6-0

Daniel Rincon b. Marc-Andrea Huesler 7-6(6) 7-5

Daniel Merida (2) b. Toby Samuel 6-2 6-4