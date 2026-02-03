WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Paolini al via a Doha. Cocciaretto nelle quali. Stefanini nel md di Oeiras
🇮🇹 RIEPILOGO ITALIANE – DOHA WTA 1000
🎾 Tabellone principale
Jasmine Paolini
🎾 Qualificazioni
Elisabetta Cocciaretto
🇮🇹 RIEPILOGO ITALIANE – OEIRAS 1 WTA 125
🎾 Tabellone principale
Lucrezia Stefanini
🎾 Qualificazioni
Nessuna italiana
🇶🇦 DOHA – WTA 1000
📅 Dal 8 febbraio
🏟️ Superficie: cemento (hard)
🎾 Tabellone principale
Sabalenka 🇧🇾
Świątek 🇵🇱
Rybakina 🇰🇿
Gauff 🇺🇸
Anisimova 🇺🇸
M. Andreeva 🇷🇺
Paolini, Jasmine 🇮🇹
Bencic 🇨🇭
Alexandrova 🇷🇺
Svitolina 🇺🇦
Noskova 🇨🇿
Tauson 🇩🇰
E. Navarro 🇺🇸
Mboko 🇨🇦
Samsonova 🇷🇺
Muchova 🇨🇿
Mertens 🇧🇪
L. Fernandez 🇨🇦
Shnaider 🇷🇺
Ostapenko 🇱🇻
Q. Zheng 🇨🇳
Badosa 🇪🇸
Yastremska 🇺🇦
Kenin 🇺🇸
Raducanu 🇬🇧
V. Kudermetova 🇷🇺
Joint 🇦🇺
Kalinskaya 🇷🇺
Vondroušová 🇨🇿
Boisson 🇫🇷
Kessler 🇺🇸
Cristian 🇷🇴
A. Li 🇺🇸
Bouzas Maneiro 🇪🇸
Cîrstea 🇷🇴
Maria 🇩🇪
Xinyu Wang 🇨🇳
Pavlyuchenkova 🇷🇺
Bouzkova 🇨🇿
Kasatkina 🇷🇺
Siniakova 🇨🇿
Siegemund 🇩🇪
Krejcikova 🇨🇿
Pliskova 🇨🇿
❌ Ritirate
Pegula 🇺🇸
Osaka 🇯🇵
Keys 🇺🇸
Jovic 🇺🇸
Kostyuk 🇺🇦
Lys 🇩🇪
🎾 Qualificazioni
Linette 🇵🇱
Eala 🇵🇭
Arango 🇨🇴
Bucsa 🇪🇸
Sakkari 🇬🇷
Valentova 🇨🇿
Cocciaretto, Elisabetta 🇮🇹
Fręch 🇵🇱
Tjen 🇮🇩
Jacquemot 🇫🇷
A. Krueger 🇺🇸
Sierra 🇦🇷
Ružic 🇭🇷
Kartal 🇬🇧
Stearns 🇺🇸
Baptiste 🇺🇸
R. Šramková 🇸🇰
S. Zhang 🇨🇳
Birrell 🇦🇺
Gracheva 🇫🇷
Tomljanovic 🇦🇺
Ruse 🇷🇴
Zarazúa 🇲🇽
Osorio 🇨🇴
Seidel 🇩🇪
L. Sun 🇨🇳
Bejlek 🇨🇿
Uchijima 🇯🇵
Waltert 🇨🇭
🇵🇹 OEIRAS 1 – WTA 125
📅 Dal 9 febbraio
🏟️ Superficie: cemento indoor
🎾 Tabellone principale
Golubic 🇨🇭
Galfi 🇭🇺
Lamens 🇳🇱
Sherif 🇪🇬
Dolehide 🇺🇸
Boulter 🇬🇧
Jimenez Kasintseva 🇦🇩
Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷
Parry 🇫🇷
Minnen 🇧🇪
Bartunkova 🇨🇿
Stakusic 🇨🇦
Tomova 🇧🇬
Quevedo 🇪🇸
Yuan 🇨🇳
L. Fruhvirtova 🇨🇿
Klimovicova 🇨🇿
Snigur 🇺🇦
Radivojevic 🇷🇸
Timofeeva 🇷🇺
Stefanini, Lucrezia 🇮🇹
Romero Gormaz 🇪🇸
Vidmanova 🇨🇿
Alternates
Salkova 🇨🇿
Chwalińska 🇵🇱
Ritirata
Townsend 🇺🇸
🎾 Qualificazioni
Chwalińska 🇵🇱
Lepchenko 🇺🇸
Salkova 🇨🇿
Shymanovich 🇧🇾
Kalinina 🇺🇦
Avanesyan 🇦🇲
Kostovic 🇷🇸
Friedsam 🇩🇪
Monnet 🇫🇷
Pigossi 🇧🇷
X. Gao 🇨🇳
Bulgaru 🇷🇴
Brace 🇨🇦
Korneeva 🇷🇺
TAG: Circuito WTA
