Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Bronzetti ko all’esordio a Cluj-Napoca: Potapova la rimonta dopo una lunga battaglia. Fuori la Cherubini in India

03/02/2026 12:59 3 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

Esordio negativo per Lucia Bronzetti al Transylvania Open, torneo WTA 250 in corso sul cemento indoor di Cluj-Napoca, in Romania. La competizione, che mette in palio un montepremi di 283.347 dollari, vede l’azzurra uscire di scena al primo turno dopo una battaglia durata quasi due ore e tre quarti.
La 27enne riminese di Villa Verucchio, numero 110 del ranking WTA, è stata sconfitta da Anastasia Potapova con il punteggio di 5-7 6-4 7-5. Si trattava del remake della finale dello scorso anno, vinta anch’essa da Potapova, allora ancora sotto bandiera russa. La giocatrice nata a Saratov, attuale numero 58 del mondo e quinta testa di serie del torneo, ha confermato ancora una volta la propria solidità nei momenti decisivi.
Il match è stato ricco di ribaltamenti. Dopo aver vinto il primo set per 7-5, Bronzetti ha avuto una buona occasione nel secondo parziale, portandosi avanti 4-2. In quella fase, però, l’azzurra non è riuscita a sfruttare diverse opportunità, subendo quattro giochi consecutivi che hanno consegnato il set alla sua avversaria per 6-4.

Nel terzo set la partita è rimasta in equilibrio fino alla fine. Bronzetti è partita bene, salendo sul 2-0, ma ha poi perso terreno fino al 2-4. Ritrovata la parità, l’italiana ha anche servito per il match sul 5-4, senza però riuscire a chiudere: Potapova ha recuperato il game a 30 e ha poi infilato altri due giochi consecutivi, chiudendo l’incontro sul 7-5.
Al secondo turno sarà dunque Potapova ad affrontare Anastasia Zakharova, numero 107 del ranking, che ha superato in rimonta Karolina Pliskova. L’ex numero uno del mondo, oggi numero 416 dopo un lungo stop per infortunio e vincitrice del torneo nel 2024, non è riuscita a confermare il successo all’esordio.

Per Bronzetti resta il rammarico per un match giocato alla pari e deciso da pochi punti nei momenti chiave, ma anche la consapevolezza di aver avuto le occasioni per portare a casa una vittoria importante in un torneo che avrebbe potuto darle continuità in questa fase di stagione.

🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – 2° Turno, cemento

Stadium Court – ore 08:00
(1) Asia Muhammad USA / (1) Erin Routliffe NZL vs Sofia Kenin USA / Desirae Krawczyk USA Inizio 08:00
WTA Abu Dhabi
Asia Muhammad / Erin Routliffe [1]
1
6
10
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk
6
2
12
Vincitore: Kenin / Krawczyk
Mostra dettagli

(5) Liudmila Samsonova RUS vs Janice Tjen INA Non prima 10:00

WTA Abu Dhabi
Liudmila Samsonova [5]
0
6
6
0
Janice Tjen
0
2
2
0
Vincitore: Samsonova
Mostra dettagli

McCartney Kessler USA vs (6) Leylah Fernandez CAN

WTA Abu Dhabi
McCartney Kessler
0
6
6
0
Leylah Fernandez [6]
0
3
2
0
Vincitore: Kessler
Mostra dettagli

Hailey Baptiste USA vs (4) Emma Navarro USA Non prima 14:00

WTA Abu Dhabi
Hailey Baptiste
30
3
Emma Navarro [4]
30
3
Mostra dettagli

(3) Clara Tauson DEN vs Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare



ADCB Court 1 – ore 13:00
Barbora Krejcikova CZE / Jelena Ostapenko LAT vs Liudmila Samsonova RUS / Yifan Xu CHN

WTA Abu Dhabi
Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko
0
6
5
Liudmila Samsonova / Yifan Xu
0
2
4
Mostra dettagli

Leylah Fernandez CAN / Kristina Mladenovic FRA vs Alexandra Eala PHI / Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare






🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – 1°- 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
(5) Anastasia Potapova AUT vs Lucia Bronzetti ITA Inizio 10:00
WTA Cluj-Napoca
Anastasia Potapova [5]
5
6
7
Lucia Bronzetti
7
4
5
Vincitore: Potapova
Mostra dettagli

(4) Xinyu Wang CHN vs Kaitlin Quevedo ESP

WTA Cluj-Napoca
Xinyu Wang [4]
0
6
6
0
Kaitlin Quevedo
0
3
0
0
Vincitore: Wang
Mostra dettagli

Elena-Gabriela Ruse ROU vs Rebeka Masarova SUI Non prima 14:30

WTA Cluj-Napoca
Elena-Gabriela Ruse
0
0
Rebeka Masarova
0
0
Mostra dettagli

Lucrezia Stefanini ITA vs (2) Jaqueline Cristian ROU Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Elena Ruxandra Bertea ROU / Briana Szabo ROU vs Eudice Chong HKG / En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Oleksandra Oliynykova UKR vs (8) Anna Bondar HUN Inizio 10:00
WTA Cluj-Napoca
Oleksandra Oliynykova
0
6
6
0
Anna Bondar [8]
0
4
4
0
Vincitore: Oliynykova
Mostra dettagli

Yue Yuan CHN vs Sara Sorribes Tormo ESP

WTA Cluj-Napoca
Yue Yuan
0
4
6
3
Sara Sorribes Tormo
15
6
2
4
Mostra dettagli

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Daria Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare

Maja Chwalinska POL / Kaja Juvan SLO vs Anna Bondar HUN / Greet Minnen BEL

Il match deve ancora iniziare

I-Hsuan Cho TPE / Yi-Tsen Cho TPE vs (3) Kamilla Rakhimova UZB / (3) Sara Sorribes Tormo ESP

Il match deve ancora iniziare






🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) – 1°- 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:30
(4) Rebecca Sramkova SVK vs Vendula Valdmannova CZE Inizio 10:30
WTA Ostrava
Rebecca Sramkova [4]
0
6
6
0
Vendula Valdmannova
0
2
3
0
Vincitore: Sramkova
Mostra dettagli

Lucie Havlickova CZE vs Katie Boulter GBR

WTA Ostrava
Lucie Havlickova
4
6
1
Katie Boulter
6
3
6
Vincitore: Boulter
Mostra dettagli

Sinja Kraus AUT vs (5) Viktorija Golubic SUI

WTA Ostrava
Sinja Kraus
40
0
Viktorija Golubic [5]
15
0
Mostra dettagli

(1) Tatjana Maria GER vs Katie Volynets USA

Il match deve ancora iniziare

(6) Caty McNally USA vs Tereza Martincova CZE Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

Alycia Parks USA vs Elina Avanesyan ARM

Il match deve ancora iniziare




Ridera Court – ore 11:00
Carmen Corley USA / Ivana Corley USA vs Yvonne Cavalle-Reimers ESP / Angelica Moratelli ITA Inizio 11:00
WTA Ostrava
Carmen Corley / Ivana Corley
4
7
10
Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli
6
5
6
Vincitore: Corley / Corley
Mostra dettagli

Anna Blinkova RUS / Jesika Maleckova CZE vs (2) Quinn Gleason USA / (2) Anna Siskova CZE Non prima 13:00

WTA Ostrava
Anna Blinkova / Jesika Maleckova
0
2
4
Quinn Gleason / Anna Siskova [2]
0
6
4
Mostra dettagli

Julie Pastikova CZE / Vendula Valdmannova CZE vs Madeleine Brooks GBR / Shuo Feng CHN

Il match deve ancora iniziare





🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 06:30
Diletta Cherubini ITA vs (2) Darja Semenistaja LAT Inizio 06:30
WTA Mumbai 125
Diletta Cherubini
0
3
1
0
Darja Semenistaja [2]
0
6
6
0
Vincitore: Semenistaja
Mostra dettagli

Sahaja Yamalapalli IND vs Eri Shimizu JPN

WTA Mumbai 125
Sahaja Yamalapalli
0
5
2
0
Eri Shimizu
0
7
6
0
Vincitore: Shimizu
Mostra dettagli

Shrivalli Bhamidipaty IND vs Kristiana Sidorova RUS

WTA Mumbai 125
Shrivalli Bhamidipaty
0
1
3
0
Kristiana Sidorova
0
6
6
0
Vincitore: Sidorova
Mostra dettagli

(7) Lilli Tagger AUT vs Vaishnavi Adkar IND Non prima 11:30

WTA Mumbai 125
Lilli Tagger [7]
0
7
6
0
Vaishnavi Adkar
0
5
4
0
Vincitore: Tagger
Mostra dettagli

Maaya Rajeshwaran Revathi IND vs (5) Lanlana Tararudee THA Non prima 13:30

WTA Mumbai 125
Maaya Rajeshwaran Revathi
0
2
Lanlana Tararudee [5]
0
3
Mostra dettagli




Court 1 – ore 06:30
Yasmine Kabbaj MAR vs Peangtarn Plipuech THA Inizio 06:30
WTA Mumbai 125
Yasmine Kabbaj
0
6
6
0
Peangtarn Plipuech
0
3
3
0
Vincitore: Kabbaj
Mostra dettagli

Mingge Xu GBR vs Sohyun Park KOR

WTA Mumbai 125
Mingge Xu
0
1
0
Sohyun Park
0
6
0
Vincitore: Park
Mostra dettagli

Fangran Tian CHN vs Rina Saigo JPN

WTA Mumbai 125
Fangran Tian
0
6
6
0
Rina Saigo
0
0
3
0
Vincitore: Tian
Mostra dettagli

Priska Nugroho INA vs (9) Tatiana Prozorova RUS

WTA Mumbai 125
Priska Nugroho
0
2
1
0
Tatiana Prozorova [9]
0
6
6
0
Vincitore: Prozorova
Mostra dettagli

Zuzanna Pawlikowska POL vs (4) Hanne Vandewinkel BEL

WTA Mumbai 125
Zuzanna Pawlikowska
A
3
1
Hanne Vandewinkel [4]
40
6
1
Mostra dettagli

TAG:

3 commenti

Silvio74 (Guest) 03-02-2026 13:52

Con l’ennesima sconfitta Lucia ora è in evidente difficoltà di classifica.
Nel ranking live si trova addirittura dietro la Stefanini, n.141.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 03-02-2026 12:55

Dannazione Lucia, sia nel secondo sia nel terzo set era avanti di un break ma non ha tenuto…

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 03-02-2026 09:10

Alè ragazze: che il 2026 sia anno di riscossa per le racchette italiche al femminile!
Il titolo vinto dalla Coccia in Australia già significa aver cominciato col piede giusto.
Sperando che Melbourne resti un inciampo isolato, che si continui!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!