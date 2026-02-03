WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Bronzetti ko all’esordio a Cluj-Napoca: Potapova la rimonta dopo una lunga battaglia. Fuori la Cherubini in India

Esordio negativo per Lucia Bronzetti al Transylvania Open, torneo WTA 250 in corso sul cemento indoor di Cluj-Napoca, in Romania. La competizione, che mette in palio un montepremi di 283.347 dollari, vede l’azzurra uscire di scena al primo turno dopo una battaglia durata quasi due ore e tre quarti.

La 27enne riminese di Villa Verucchio, numero 110 del ranking WTA, è stata sconfitta da Anastasia Potapova con il punteggio di 5-7 6-4 7-5. Si trattava del remake della finale dello scorso anno, vinta anch’essa da Potapova, allora ancora sotto bandiera russa. La giocatrice nata a Saratov, attuale numero 58 del mondo e quinta testa di serie del torneo, ha confermato ancora una volta la propria solidità nei momenti decisivi.

Il match è stato ricco di ribaltamenti. Dopo aver vinto il primo set per 7-5, Bronzetti ha avuto una buona occasione nel secondo parziale, portandosi avanti 4-2. In quella fase, però, l’azzurra non è riuscita a sfruttare diverse opportunità, subendo quattro giochi consecutivi che hanno consegnato il set alla sua avversaria per 6-4.

Nel terzo set la partita è rimasta in equilibrio fino alla fine. Bronzetti è partita bene, salendo sul 2-0, ma ha poi perso terreno fino al 2-4. Ritrovata la parità, l’italiana ha anche servito per il match sul 5-4, senza però riuscire a chiudere: Potapova ha recuperato il game a 30 e ha poi infilato altri due giochi consecutivi, chiudendo l’incontro sul 7-5.

Al secondo turno sarà dunque Potapova ad affrontare Anastasia Zakharova, numero 107 del ranking, che ha superato in rimonta Karolina Pliskova. L’ex numero uno del mondo, oggi numero 416 dopo un lungo stop per infortunio e vincitrice del torneo nel 2024, non è riuscita a confermare il successo all’esordio.

Per Bronzetti resta il rammarico per un match giocato alla pari e deciso da pochi punti nei momenti chiave, ma anche la consapevolezza di aver avuto le occasioni per portare a casa una vittoria importante in un torneo che avrebbe potuto darle continuità in questa fase di stagione.

🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – 2° Turno, cemento

WTA Abu Dhabi Asia Muhammad / Erin Routliffe [1] Asia Muhammad / Erin Routliffe [1] 1 6 10 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 6 2 12 Vincitore: Kenin / Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 Asia Muhammad / Erin Routliffe 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 9-9 10-9 10-10 10-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-2 → 6-2 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-5 → 1-6 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(1) Asia Muhammad/ (1) Erin Routliffevs Sofia Kenin/ Desirae Krawczyk

(5) Liudmila Samsonova vs Janice Tjen Non prima 10:00



WTA Abu Dhabi Liudmila Samsonova [5] • Liudmila Samsonova [5] 0 6 6 0 Janice Tjen Janice Tjen 0 2 2 0 Vincitore: Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Liudmila Samsonova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 30-40 3-1 → 4-1 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

McCartney Kessler vs (6) Leylah Fernandez



WTA Abu Dhabi McCartney Kessler McCartney Kessler 0 6 6 0 Leylah Fernandez [6] Leylah Fernandez [6] 0 3 2 0 Vincitore: Kessler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Hailey Baptiste vs (4) Emma Navarro Non prima 14:00



WTA Abu Dhabi Hailey Baptiste Hailey Baptiste 30 3 Emma Navarro [4] • Emma Navarro [4] 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 3-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Hailey Baptiste 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Hailey Baptiste 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(3) Clara Tauson vs Simona Waltert



Il match deve ancora iniziare

ADCB Court 1 – ore 13:00

Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko vs Liudmila Samsonova / Yifan Xu



WTA Abu Dhabi Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko • Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 0 6 5 Liudmila Samsonova / Yifan Xu Liudmila Samsonova / Yifan Xu 0 2 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 5-4 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Liudmila Samsonova / Yifan Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Liudmila Samsonova / Yifan Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Liudmila Samsonova / Yifan Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Liudmila Samsonova / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Liudmila Samsonova / Yifan Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Liudmila Samsonova / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Leylah Fernandez / Kristina Mladenovic vs Alexandra Eala / Janice Tjen



Il match deve ancora iniziare

WTA Cluj-Napoca Anastasia Potapova [5] Anastasia Potapova [5] 5 6 7 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 7 4 5 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(5) Anastasia Potapovavs Lucia Bronzetti

(4) Xinyu Wang vs Kaitlin Quevedo



WTA Cluj-Napoca Xinyu Wang [4] Xinyu Wang [4] 0 6 6 0 Kaitlin Quevedo Kaitlin Quevedo 0 3 0 0 Vincitore: Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 3-1 → 3-2 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Elena-Gabriela Ruse vs Rebeka Masarova Non prima 14:30



WTA Cluj-Napoca Elena-Gabriela Ruse Elena-Gabriela Ruse 0 0 Rebeka Masarova Rebeka Masarova 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Lucrezia Stefanini vs (2) Jaqueline Cristian Non prima 17:00



Il match deve ancora iniziare

Elena Ruxandra Bertea / Briana Szabo vs Eudice Chong / En-Shuo Liang



Il match deve ancora iniziare

WTA Cluj-Napoca Oleksandra Oliynykova • Oleksandra Oliynykova 0 6 6 0 Anna Bondar [8] Anna Bondar [8] 0 4 4 0 Vincitore: Oliynykova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Oleksandra Oliynykova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Oleksandra Oliynykova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Oleksandra Oliynykova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Oleksandra Oliynykova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Oleksandra Oliynykova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Oleksandra Oliynykova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Oleksandra Oliynykovavs (8) Anna Bondar

Yue Yuan vs Sara Sorribes Tormo



WTA Cluj-Napoca Yue Yuan • Yue Yuan 0 4 6 3 Sara Sorribes Tormo Sara Sorribes Tormo 15 6 2 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Yue Yuan 0-15 3-4 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Daria Snigur



Il match deve ancora iniziare

Maja Chwalinska / Kaja Juvan vs Anna Bondar / Greet Minnen



Il match deve ancora iniziare

I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho vs (3) Kamilla Rakhimova / (3) Sara Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

WTA Ostrava Rebecca Sramkova [4] Rebecca Sramkova [4] 0 6 6 0 Vendula Valdmannova • Vendula Valdmannova 0 2 3 0 Vincitore: Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Vendula Valdmannova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Vendula Valdmannova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Vendula Valdmannova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Vendula Valdmannova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Vendula Valdmannova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Vendula Valdmannova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Vendula Valdmannova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Vendula Valdmannova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Vendula Valdmannova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Vendula Valdmannova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(4) Rebecca Sramkovavs Vendula Valdmannova

Lucie Havlickova vs Katie Boulter



WTA Ostrava Lucie Havlickova Lucie Havlickova 4 6 1 Katie Boulter Katie Boulter 6 3 6 Vincitore: Boulter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Lucie Havlickova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Lucie Havlickova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Lucie Havlickova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lucie Havlickova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Lucie Havlickova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Lucie Havlickova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Lucie Havlickova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Lucie Havlickova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Lucie Havlickova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Lucie Havlickova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Lucie Havlickova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Lucie Havlickova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Lucie Havlickova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Sinja Kraus vs (5) Viktorija Golubic



WTA Ostrava Sinja Kraus • Sinja Kraus 40 0 Viktorija Golubic [5] Viktorija Golubic [5] 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0

(1) Tatjana Maria vs Katie Volynets



Il match deve ancora iniziare

(6) Caty McNally vs Tereza Martincova Non prima 18:00



Il match deve ancora iniziare

Alycia Parks vs Elina Avanesyan



Il match deve ancora iniziare

WTA Ostrava Carmen Corley / Ivana Corley Carmen Corley / Ivana Corley 4 7 10 Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli 6 5 6 Vincitore: Corley / Corley Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli 6-10 1-0 Carmen Corley / Ivana Corley 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Carmen Corley / Ivana Corley 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Carmen Corley / Ivana Corley 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Carmen Corley / Ivana Corley 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Carmen Corley / Ivana Corley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Carmen Corley / Ivana Corley 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Carmen Corley / Ivana Corley 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Carmen Corley / Ivana Corley 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Carmen Corley / Ivana Corley 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Carmen Corley / Ivana Corley 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Carmen Corley / Ivana Corley 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Carmen Corley / Ivana Corley 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Carmen Corley/ Ivana Corleyvs Yvonne Cavalle-Reimers/ Angelica Moratelli

Anna Blinkova / Jesika Maleckova vs (2) Quinn Gleason / (2) Anna Siskova Non prima 13:00



WTA Ostrava Anna Blinkova / Jesika Maleckova Anna Blinkova / Jesika Maleckova 0 2 4 Quinn Gleason / Anna Siskova [2] • Quinn Gleason / Anna Siskova [2] 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Quinn Gleason / Anna Siskova 4-4 Quinn Gleason / Anna Siskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Anna Blinkova / Jesika Maleckova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Quinn Gleason / Anna Siskova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Anna Blinkova / Jesika Maleckova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Quinn Gleason / Anna Siskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Anna Blinkova / Jesika Maleckova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Quinn Gleason / Anna Siskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Anna Blinkova / Jesika Maleckova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Quinn Gleason / Anna Siskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Anna Blinkova / Jesika Maleckova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Quinn Gleason / Anna Siskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Anna Blinkova / Jesika Maleckova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Quinn Gleason / Anna Siskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Anna Blinkova / Jesika Maleckova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Quinn Gleason / Anna Siskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Anna Blinkova / Jesika Maleckova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Julie Pastikova / Vendula Valdmannova vs Madeleine Brooks / Shuo Feng



Il match deve ancora iniziare

🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – 1° Turno, cemento

WTA Mumbai 125 Diletta Cherubini Diletta Cherubini 0 3 1 0 Darja Semenistaja [2] • Darja Semenistaja [2] 0 6 6 0 Vincitore: Semenistaja Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Darja Semenistaja 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Diletta Cherubini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Darja Semenistaja 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Diletta Cherubini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Darja Semenistaja 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Diletta Cherubini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Diletta Cherubini 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Diletta Cherubini 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Darja Semenistaja 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Diletta Cherubini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Diletta Cherubini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Diletta Cherubini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Diletta Cherubinivs (2) Darja Semenistaja

Sahaja Yamalapalli vs Eri Shimizu



WTA Mumbai 125 Sahaja Yamalapalli Sahaja Yamalapalli 0 5 2 0 Eri Shimizu • Eri Shimizu 0 7 6 0 Vincitore: Shimizu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Eri Shimizu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Eri Shimizu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Sahaja Yamalapalli 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Eri Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Sahaja Yamalapalli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Eri Shimizu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sahaja Yamalapalli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Eri Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Sahaja Yamalapalli 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Eri Shimizu 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Sahaja Yamalapalli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Eri Shimizu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Sahaja Yamalapalli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Eri Shimizu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Sahaja Yamalapalli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Eri Shimizu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sahaja Yamalapalli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Eri Shimizu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Sahaja Yamalapalli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Eri Shimizu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Sahaja Yamalapalli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Shrivalli Bhamidipaty vs Kristiana Sidorova



WTA Mumbai 125 Shrivalli Bhamidipaty Shrivalli Bhamidipaty 0 1 3 0 Kristiana Sidorova • Kristiana Sidorova 0 6 6 0 Vincitore: Sidorova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kristiana Sidorova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Kristiana Sidorova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Shrivalli Bhamidipaty 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Kristiana Sidorova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Shrivalli Bhamidipaty 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Kristiana Sidorova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Shrivalli Bhamidipaty 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Kristiana Sidorova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Shrivalli Bhamidipaty 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Kristiana Sidorova 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Shrivalli Bhamidipaty 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Kristiana Sidorova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Shrivalli Bhamidipaty 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Kristiana Sidorova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Shrivalli Bhamidipaty 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Kristiana Sidorova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Shrivalli Bhamidipaty 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(7) Lilli Tagger vs Vaishnavi Adkar Non prima 11:30



WTA Mumbai 125 Lilli Tagger [7] • Lilli Tagger [7] 0 7 6 0 Vaishnavi Adkar Vaishnavi Adkar 0 5 4 0 Vincitore: Tagger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lilli Tagger 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Vaishnavi Adkar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Vaishnavi Adkar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Vaishnavi Adkar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Vaishnavi Adkar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Vaishnavi Adkar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Vaishnavi Adkar 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Vaishnavi Adkar 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Lilli Tagger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Vaishnavi Adkar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Lilli Tagger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Vaishnavi Adkar 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Vaishnavi Adkar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Lilli Tagger 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Vaishnavi Adkar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Maaya Rajeshwaran Revathi vs (5) Lanlana Tararudee Non prima 13:30



WTA Mumbai 125 Maaya Rajeshwaran Revathi Maaya Rajeshwaran Revathi 0 2 Lanlana Tararudee [5] • Lanlana Tararudee [5] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Lanlana Tararudee 2-3 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Maaya Rajeshwaran Revathi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Maaya Rajeshwaran Revathi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

WTA Mumbai 125 Yasmine Kabbaj Yasmine Kabbaj 0 6 6 0 Peangtarn Plipuech • Peangtarn Plipuech 0 3 3 0 Vincitore: Kabbaj Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Peangtarn Plipuech 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Peangtarn Plipuech 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Yasmine Kabbaj 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Peangtarn Plipuech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Yasmine Kabbaj 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Peangtarn Plipuech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Yasmine Kabbaj 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Peangtarn Plipuech 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Yasmine Kabbaj 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Peangtarn Plipuech 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Yasmine Kabbaj 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Peangtarn Plipuech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Yasmine Kabbaj 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Peangtarn Plipuech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Yasmine Kabbaj 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Peangtarn Plipuech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Yasmine Kabbaj 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Peangtarn Plipuech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Yasmine Kabbaj 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Yasmine Kabbajvs Peangtarn Plipuech

Mingge Xu vs Sohyun Park



WTA Mumbai 125 Mingge Xu Mingge Xu 0 1 0 Sohyun Park • Sohyun Park 0 6 0 Vincitore: Park Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sohyun Park 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Sohyun Park 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Mingge Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 Sohyun Park 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Mingge Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Sohyun Park 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Mingge Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sohyun Park 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Fangran Tian vs Rina Saigo



WTA Mumbai 125 Fangran Tian • Fangran Tian 0 6 6 0 Rina Saigo Rina Saigo 0 0 3 0 Vincitore: Tian Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Fangran Tian 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Fangran Tian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Rina Saigo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Fangran Tian 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Rina Saigo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Fangran Tian 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Rina Saigo 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Fangran Tian 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Rina Saigo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Fangran Tian 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Rina Saigo 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 Fangran Tian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Rina Saigo 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Fangran Tian 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Rina Saigo 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Fangran Tian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Priska Nugroho vs (9) Tatiana Prozorova



WTA Mumbai 125 Priska Nugroho • Priska Nugroho 0 2 1 0 Tatiana Prozorova [9] Tatiana Prozorova [9] 0 6 6 0 Vincitore: Prozorova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Priska Nugroho 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Priska Nugroho 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Tatiana Prozorova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Priska Nugroho 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Tatiana Prozorova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Priska Nugroho 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Tatiana Prozorova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Priska Nugroho 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Tatiana Prozorova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Priska Nugroho 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Tatiana Prozorova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Priska Nugroho 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Tatiana Prozorova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Priska Nugroho 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Tatiana Prozorova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Priska Nugroho 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Zuzanna Pawlikowska vs (4) Hanne Vandewinkel

