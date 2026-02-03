WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Bronzetti ko all’esordio a Cluj-Napoca: Potapova la rimonta dopo una lunga battaglia. Fuori la Cherubini in India

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Esordio negativo per Lucia Bronzetti al Transylvania Open, torneo WTA 250 in corso sul cemento indoor di Cluj-Napoca, in Romania. La competizione, che mette in palio un montepremi di 283.347 dollari, vede l’azzurra uscire di scena al primo turno dopo una battaglia durata quasi due ore e tre quarti.
La 27enne riminese di Villa Verucchio, numero 110 del ranking WTA, è stata sconfitta da Anastasia Potapova con il punteggio di 5-7 6-4 7-5. Si trattava del remake della finale dello scorso anno, vinta anch’essa da Potapova, allora ancora sotto bandiera russa. La giocatrice nata a Saratov, attuale numero 58 del mondo e quinta testa di serie del torneo, ha confermato ancora una volta la propria solidità nei momenti decisivi.
Il match è stato ricco di ribaltamenti. Dopo aver vinto il primo set per 7-5, Bronzetti ha avuto una buona occasione nel secondo parziale, portandosi avanti 4-2. In quella fase, però, l’azzurra non è riuscita a sfruttare diverse opportunità, subendo quattro giochi consecutivi che hanno consegnato il set alla sua avversaria per 6-4.
Nel terzo set la partita è rimasta in equilibrio fino alla fine. Bronzetti è partita bene, salendo sul 2-0, ma ha poi perso terreno fino al 2-4. Ritrovata la parità, l’italiana ha anche servito per il match sul 5-4, senza però riuscire a chiudere: Potapova ha recuperato il game a 30 e ha poi infilato altri due giochi consecutivi, chiudendo l’incontro sul 7-5.
Al secondo turno sarà dunque Potapova ad affrontare Anastasia Zakharova, numero 107 del ranking, che ha superato in rimonta Karolina Pliskova. L’ex numero uno del mondo, oggi numero 416 dopo un lungo stop per infortunio e vincitrice del torneo nel 2024, non è riuscita a confermare il successo all’esordio.
Per Bronzetti resta il rammarico per un match giocato alla pari e deciso da pochi punti nei momenti chiave, ma anche la consapevolezza di aver avuto le occasioni per portare a casa una vittoria importante in un torneo che avrebbe potuto darle continuità in questa fase di stagione.
3 commenti
Con l’ennesima sconfitta Lucia ora è in evidente difficoltà di classifica.
Nel ranking live si trova addirittura dietro la Stefanini, n.141.
Dannazione Lucia, sia nel secondo sia nel terzo set era avanti di un break ma non ha tenuto…
Alè ragazze: che il 2026 sia anno di riscossa per le racchette italiche al femminile!
Il titolo vinto dalla Coccia in Australia già significa aver cominciato col piede giusto.
Sperando che Melbourne resti un inciampo isolato, che si continui!