Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Montpellier: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Andrea Vavassori fuori al primo turno

03/02/2026 22:52 6 commenti
Andrea Vavassori nella foto - Foto FITP
Andrea Vavassori nella foto - Foto FITP

ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – 1° turno, cemento (al coperto)

Court Patrice Dominguez – ore 12:30
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Inigo Cervantes ESP / Pedro Martinez ESP
ATP Montpellier
Theo Arribage / Albano Olivetti [4]
3
7
10
Inigo Cervantes / Pedro Martinez
6
6
6
Vincitore: Arribage / Olivetti
Mostra dettagli

Hubert Hurkacz POL vs Martin Damm USA (Non prima 14:30)

ATP Montpellier
Hubert Hurkacz [7]
6
4
Martin Damm
7
6
Vincitore: Damm
Mostra dettagli

Ugo Humbert FRA vs Botic van de Zandschulp NED

ATP Montpellier
Ugo Humbert [5]
6
6
Botic van de Zandschulp
3
4
Vincitore: Humbert
Mostra dettagli

Valentin Royer FRA vs Arthur Fils FRA (Non prima 18:30)

ATP Montpellier
Valentin Royer
6
7
2
Arthur Fils [6]
7
6
6
Vincitore: Fils
Mostra dettagli

Andrea Vavassori ITA vs Ugo Blanchet FRA

ATP Montpellier
Andrea Vavassori
4
3
Ugo Blanchet
6
6
Vincitore: Blanchet
Mostra dettagli





Court 1 – ore 12:30
Pablo Carreno Busta ESP vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Montpellier
Miomir Kecmanovic
6
3
6
Pablo Carreno Busta
4
6
7
Vincitore: Carreno Busta
Mostra dettagli

Titouan Droguet FRA vs Jan Choinski GBR

ATP Montpellier
Titouan Droguet
6
7
Jan Choinski
2
6
Vincitore: Droguet
Mostra dettagli

Clement Chidekh FRA / Arthur Reymond FRA vs Ray Ho TPE / Hendrik Jebens GER

ATP Montpellier
Clement Chidekh / Arthur Reymond
7
7
Ray Ho / Hendrik Jebens
6
6
Vincitore: Chidekh / Reymond
Mostra dettagli

Tomas Machac CZE / Matej Vocel CZE vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

ATP Montpellier
Tomas Machac / Matej Vocel
6
6
Vasil Kirkov / Bart Stevens
4
4
Vincitore: Machac / Vocel
Mostra dettagli

TAG: ,

6 commenti

MAURO (Guest) 03-02-2026 21:12

Bravo Arturo.
Il tennis ha bisogno di giocatori divertenti.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 03-02-2026 17:41

Scritto da Giuliano da Viareggio
Ehi raga: ho l’impressione che di questo Damm ne sentiremo parlare……

o forse sentiremo più poco del bravo Hubert…cosa che mi dispiacerebbe moltissimo…

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 03-02-2026 16:19

Ehi raga: ho l’impressione che di questo Damm ne sentiremo parlare……

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 03-02-2026 16:14

Hubi che mi combini? Alla United Cup stava andando benissimo, poi agli AO ha perso da Quinn e ora sta perdendo da un qualificato

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite1 (Guest) 03-02-2026 15:59

Ottima chance per VaVa

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 03-02-2026 09:12

Alè Vava, alè!

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Il GUEst, piper