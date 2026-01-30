Le maratone restano un limite per Sinner: nove sconfitte nei match Slam oltre le quattro ore

Quando un match si allunga oltre certi confini, per Jannik Sinner non è quasi mai una buona notizia. Il talento, la qualità dei colpi e l’intensità con cui l’azzurro imposta ogni incontro sono fuori discussione, ma le grandi maratone nei tornei del Grande Slam continuano a rappresentare un ostacolo difficile da superare.

Lo si è visto ancora una volta nella semifinale dell’Open d’Australia 2026 contro Novak Djokovic, persa dopo 4 ore e 9 minuti di battaglia. Un match giocato ad altissimo livello, nel quale Sinner ha avuto numerose occasioni — soprattutto nel quinto set — ma che ha finito per pagare sul piano fisico e della lucidità.

Un dato che fa riflettere

La sconfitta contro Djokovic ha aggiornato una statistica piuttosto significativa:

tutti i nove incontri Slam disputati da Sinner oltre le 3 ore e 50 minuti si sono conclusi con una sconfitta.

Un numero che non può essere ignorato e che racconta una tendenza chiara nella carriera del numero due del mondo.

Questi i match più lunghi giocati da Sinner nei tornei Major:

❌ 5h29 – persa vs Alcaraz (Roland Garros 2025)

❌ 5h26 – persa vs Altmaier (Roland Garros 2023)

❌ 5h15 – persa vs Alcaraz (US Open 2022)

❌ 4h41 – persa vs Zverev (US Open 2023)

❌ 4h09 – persa vs Alcaraz (Roland Garros 2024)

❌ 4h09 – persa vs Djokovic (Australian Open 2026)

❌ 4h00 – persa vs Medvedev (Wimbledon 2024)

❌ 4h00 – persa vs Tsitsipas (Australian Open 2023)

❌ 3h55 – persa vs Shapovalov (Australian Open 2021)

Nove battaglie, nove sconfitte. Tutte contro avversari di altissimo livello, ma con uno schema ricorrente: Sinner parte forte, impone ritmo e intensità, ma fatica a mantenere lo stesso standard quando il match entra nella quinta ora di gioco.

Un tennis dispendioso

Il problema non è tecnico, ma strutturale. Il tennis di Sinner è basato su: ritmo costante altissimo profondità continua pressione costante da fondo

scambi giocati spesso al limite

Uno stile estremamente efficace nei match brevi o medi, ma molto dispendioso quando l’incontro diventa una maratona. In quelle situazioni emergono cali di lucidità, qualche scelta affrettata e una difficoltà crescente nel trasformare le occasioni chiave, come visto anche contro Djokovic con le tante palle break non sfruttate.

Un limite da colmare per dominare gli Slam

Questo dato non ridimensiona il valore di Sinner, ma indica chiaramente il prossimo passo della sua evoluzione. Per diventare dominante negli Slam — soprattutto nelle seconde settimane — servirà: una gestione più efficiente delle energie maggiore capacità di accorciare i match più cinismo nei momenti decisivi e, probabilmente, un ulteriore salto nella resistenza fisica ad altissima intensità





