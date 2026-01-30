Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: Il Tabellone di Qualificazione. In Romania c’è Lucrezia Stefanini

Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
CZE WTA 250 Ostrava – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Katarzyna Kawa POL vs Susan Bandecchi SUI
Anna Siskova CZE vs (8) Barbora Palicova CZE

(2) Dominika Salkova CZE vs Fiona Ferro FRA
Caroline Werner GER vs (5) Laura Pigossi BRA

(3) Anna-Lena Friedsam GER vs Katherine Sebov CAN
(WC) Julie Pastikova CZE vs (7) Mona Barthel GER

(4) Gabriela Knutson CZE vs Anastasiia Sobolieva UKR
Vendula Valdmannova CZE vs (WC/6) Laura Samson CZE




ROU WTA 250 Cluj-Napoca – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Kaitlin Quevedo ESP vs Alina Charaeva RUS
Irene Burillo ESP vs (8) Iryna Shymanovich BLR

(2) Daria Snigur UKR vs Anhelina Kalinina UKR
Aliona Bolsova ESP vs (6) Varvara Lepchenko USA

(3) Lucrezia Stefanini ITA vs (WC) Briana Szabo ROU
Ekaterine Gorgodze GEO vs (7) Tamara Zidansek SLO

(4) Leyre Romero Gormaz ESP vs Raluka Serban CYP
(WC) Mara Gae ROU vs (5) Maja Chwalinska POL



ARE WTA 500 Abu Dhabi – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Elsa Jacquemot FRA vs Chloe Paquet FRA
Ekaterina Ovcharenko RUS vs (6) Sara Bejlek CZE

(2) Sonay Kartal GBR vs Yuliia Starodubtseva UKR
Priscilla Hon AUS vs (8) Aliaksandra Sasnovich BLR

(3) Hailey Baptiste USA vs (WC) Teodora Kostovic SRB
Arina Rodionova AUS vs (5) Simona Waltert SUI

(4) Renata Zarazua MEX vs Vera Zvonareva RUS
(WC) Ellen Perez AUS vs (7) Oksana Selekhmeteva RUS



IND WTA 125 Mumbai – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Nicole Fossa Huergo ARG vs Hiroko Kuwata JPN
Saumya Vig IND vs (5) Misaki Matsuda JPN

(2) Yasmine Kabbaj MAR vs Sonal Patil IND
Zeel Desai IND vs (6) Kristiana Sidorova RUS

(3) Zuzanna Pawlikowska POL vs (WC) Parthsarthi Aru Mundhe IND
Naoko Eto JPN vs (7) Anastasia Kulikova FIN

(4) Yara Bartashevich FRA vs Peangtarn Plipuech THA
(WC) Akanksha Nitture IND vs (8) Ankita Raina IND

