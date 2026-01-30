WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: Il Tabellone di Qualificazione. In Romania c’è Lucrezia Stefanini
WTA 250 Ostrava – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi
Anna Siskova vs (8) Barbora Palicova
(2) Dominika Salkova vs Fiona Ferro
Caroline Werner vs (5) Laura Pigossi
(3) Anna-Lena Friedsam vs Katherine Sebov
(WC) Julie Pastikova vs (7) Mona Barthel
(4) Gabriela Knutson vs Anastasiia Sobolieva
Vendula Valdmannova vs (WC/6) Laura Samson
WTA 250 Cluj-Napoca – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Kaitlin Quevedo vs Alina Charaeva
Irene Burillo vs (8) Iryna Shymanovich
(2) Daria Snigur vs Anhelina Kalinina
Aliona Bolsova vs (6) Varvara Lepchenko
(3) Lucrezia Stefanini vs (WC) Briana Szabo
Ekaterine Gorgodze vs (7) Tamara Zidansek
(4) Leyre Romero Gormaz vs Raluka Serban
(WC) Mara Gae vs (5) Maja Chwalinska
WTA 500 Abu Dhabi – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Elsa Jacquemot vs Chloe Paquet
Ekaterina Ovcharenko vs (6) Sara Bejlek
(2) Sonay Kartal vs Yuliia Starodubtseva
Priscilla Hon vs (8) Aliaksandra Sasnovich
(3) Hailey Baptiste vs (WC) Teodora Kostovic
Arina Rodionova vs (5) Simona Waltert
(4) Renata Zarazua vs Vera Zvonareva
(WC) Ellen Perez vs (7) Oksana Selekhmeteva
WTA 125 Mumbai – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Nicole Fossa Huergo vs Hiroko Kuwata
Saumya Vig vs (5) Misaki Matsuda
(2) Yasmine Kabbaj vs Sonal Patil
Zeel Desai vs (6) Kristiana Sidorova
(3) Zuzanna Pawlikowska vs (WC) Parthsarthi Aru Mundhe
Naoko Eto vs (7) Anastasia Kulikova
(4) Yara Bartashevich vs Peangtarn Plipuech
(WC) Akanksha Nitture vs (8) Ankita Raina
