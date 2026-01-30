Australian Open GS | Hard | A$49171000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Manila: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
30/01/2026 08:41 Nessun commento
WTA 125 Manila (Filippine 🇵🇭) – Semifinali , cemento
Center – ore 08:00
Tatiana Prozorova vs (4) Donna Vekic Inizio 08:00
WTA Manila 125
Tatiana Prozorova
0
2
4
0
Donna Vekic [4]•
0
6
6
0
Vincitore: Vekic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Donna Vekic
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Donna Vekic
15-0
30-0
40-0
40-15
4-5 → 4-6
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Donna Vekic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Tatiana Prozorova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Donna Vekic
15-0
30-0
40-0
2-3 → 2-4
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Donna Vekic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Tatiana Prozorova
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 2-1
Donna Vekic
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Donna Vekic
15-0
30-0
40-0
2-5 → 2-6
Tatiana Prozorova
15-0
30-0
40-0
1-5 → 2-5
Donna Vekic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Tatiana Prozorova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Donna Vekic
0-15
15-15
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Tatiana Prozorova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Tatiana Prozorova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(3) Solana Sierra vs (5) Camila Osorio
WTA Manila 125
Solana Sierra [3]
0
0
1
0
Camila Osorio [5]
0
6
6
0
Vincitore: Osorio
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
Camila Osorio
30-0
40-0
1-5 → 1-6
Solana Sierra
15-0
30-0
0-5 → 1-5
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Solana Sierra
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Camila Osorio
15-0
30-0
40-0
40-15
0-2 → 0-3
Solana Sierra
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
0-6
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-5 → 0-6
Camila Osorio
15-0
30-0
40-0
0-4 → 0-5
Solana Sierra
0-15
15-15
15-30
15-40
0-3 → 0-4
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Solana Sierra
0-15
0-30
0-40
15-40
0-1 → 0-2
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
(1) Quinn Gleason / (1) Sabrina Santamaria vs (2) Eudice Chong / (2) En-Shuo Liang Non prima 12:00
WTA Manila 125
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria [1]•
0
6
5
Eudice Chong / En-Shuo Liang [2]
40
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria
0-15
0-30
0-40
5-3
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-2 → 5-3
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria
15-0
15-15
30-15
40-15
3-1 → 4-1
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
15-15
15-30
15-40
0-1 → 1-1
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria
0-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
5-2 → 6-2
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria
0-15
15-15
30-15
40-15
4-2 → 5-2
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-1 → 4-2
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
WTA 125 Manila
