Che grinta De Minaur, ma Alcaraz è superiore. Prima semifinale agli Australian Open per lo spagnolo (sfida Zverev)

Quando giochi il tuo miglior tennis, spremendo a fondo tutte le proprie energie ed eseguendo il miglior piano tattico possibile tanto da recuperare due break di svantaggio, ma alla fine è l’avversario a vincere, il risultato dell’equazione è banalmente semplice: l’altro è più forte. Così si può riassumere in poche parole l’andamento dell’ultimo quarto di finale degli Australian Open 2026, con un tostissimo Alex De Minaur bravo a reggere e giocare alla pari contro un eccellente Carlos Alcaraz in un equilibrato e spettacolare primo set, per poi cedere alla distanza come ben indica lo score di 7-5 6-2 6-1 a favore del n.1 ATP, che sbarca per la prima volta in carriera in semifinale a Melbourne e venerdì troverà come avversario Alexander Zverev. Si sfidano quindi per l’accesso in finale la prima e testa testa di serie.

L’incontro serale sulla Rod Laver Arena si è consumato tutto in un lungo, a tratti entusiasmante primo parziale. Alcaraz parte forte, impone i suoi tempi di gioco minimi e disegna traiettorie ottime, tanto da andare subito avanti 2-0 e poi 3-0 con un break. De Minaur, sostenuto dal pubblico di casa, non ci sta e rimonta, esplodendo risposte di qualità e attaccando con una intensità e rapidità di copertura del campo che sorprende lo spagnolo. Rimonta e 3 pari. C’è energia da parte di entrambi i giocatore e la palla corre tanto veloce quanto i piedi, a tratti sembra di assistere ad una partita della Playstation, tanto gli scambi paiono un flipper, con l’australiano più proiettato in avanti per non lasciare all’avversario il tempo di sbracciare col diritto. Qualche errore di troppo in risposta e col rovescio per Alcaraz, ma è di nuovo bravo a mettere tanta pressione a De Minaur e prendersi di nuovo un break di vantaggio. Carlos serve per il set ma Alex rimonta ancora, con il pubblico impazzito dall’adrenalina della lotta. Si arriva al 5 pari e il parziale sembra destinato al tiebreak, quando Alcaraz fa valere tutta la sua classe in risposta sul 6-5, e va a prendersi il set al quarto set point, non sfruttando uno 0-40 iniziale. Un game tra l’altro iniziato male per De Minaur, con un “warning” per non aver servito in tempo nel primo punto contestato dallo stesso Alcaraz, sportivo a segnalare alla giudice di sedia che nemmeno lui era pronto in risposta. Forse quel passaggio ha condizionato mentalmente l’australiano, ma resta il responso del campo: break e set Alcaraz.

Da lì in avanti la partita perde fascino ed equilibrio: De Minaur accusa il colpo, più mentale che fisico o tecnico, di aver speso il massimo delle proprie energie e qualità, senza esser riuscito a domare l’avversario. Alcaraz invece prende forza dal vantaggio – meritato – e scappa subito via con un break nel secondo game, alla seconda chance. Un allungo che quasi chiude la partita. De Minaur non crolla, ma la sua intensità generale è diminuita e non è abbastanza per tenere alla corde lo spagnolo, come era riuscito nel primo set, davvero interessante e ben giocato. De Minaur salva una palla break e resta in scia all’avversario nel quarto game, poi è Alcaraz e respingere al mittente un tentativo di reazione del tennista di casa. Alla fine Alex serve sotto 5-2 e concede il turno di battuta, per il 6-2 Alcaraz.

Nel terzo set non c’è più partita. Ormai la spinta dello spagnolo soverchia l’australiano, che ha perso campo, serve meno bene ed è costantemente sotto scacco delle giocate fantastiche di un Carlos padrone del campo. Ancora break per Alcaraz nel secondo game e via avanti 2-0, quindi è bravo a salvare una palla break all’australiano nel terzo gioco e restare saldamente al comando. Il sei volte campione Slam archivia la partita con un doppio allungo sul 4-1 e chiudendo l’incontro con un turno di battuta in scioltezza, per il 6-1 conclusivo.

Tanti applausi al primo set di De Minaur: ha dimostrato classe, velocità, anche un’attitudine offensiva ancora superiore ai suoi standard. Aveva promesso battaglia, e battaglia c’è stata. La sensazione netta è che abbia fatto un nuovo piccolo salto di qualità in avanti, ma non abbastanza per superare un Alcaraz in grandissima forma. Non puoi concedere nemmeno due palle docili a Carlos, altrimenti lui si prende tutto e scappa via… verso un possibile primo successo agli Australian Open.

Marco Mazzoni

(1) C. Alcaraz vs (6) A. de Minaur

