Henman consiglia Shelton: “Ha giocato benissimo di volo, deve attaccare Sinner il più possibile”

Mission Impossible per Ben Shelton nei quarti degli AO26? Forse. Per questo Tim Henman consiglia all’americano di attaccare la rete appena possibile, visto l’eccellente rendimento dei colpi di volo mostrato finora da Ben agli Australian Open e la forza di Sinner da fondo campo, così da massimizzare i propri punti di forza e coprire le debolezze “scappando avanti”. Questo il piano tattico che Henman consiglia a Shelton per affrontare l’italiano nei quarti di finale di Melbourne (match in programma mercoledì mattina, ore 9 italiane), in quella che sarà la rivincita della semifinale 2025, stavolta match di quarti di finale. Henman, ex numero uno britannico, durante la sua carriera è stato famoso per l’eccellente gioco di volo, in particolare per l’efficacia del serve & volley, stile di gioco “classico” ancora in voga ai suoi tempi seppur sempre più soverchiato dalla potenza dei colpitori da fondo campo e dai nuovi materiali che, soprattutto in risposta, hanno migliorato terribilmente il controllo di palla e reso il seguire a rete la battuta assai rischioso. Osservando Ben Shelton lunedì nella bella rimonta e vittoria su Ruud, l’ex tennista inglese ha suggerito che Shelton dovrebbe adottare uno stile di gioco simile e ancor più offensivo nella sua prossima partita contro Sinner.

Intervistato da TNT Sport, alla domanda se il gioco di Shelton sia abbastanza solido per mettere in difficoltà Sinner, Henman così ha risposto: “Credo di sì. Guardando semplicemente le statistiche, Shelton ha vinto 28 punti su 29 a rete. Un rendimento eccezionale affrontando uno come Ruud. Penso che Ben contro Sinner dovrà concentrarsi per produrre una delle sue migliori giornate al servizio, ma non solo. Attaccare la rete il più possibile può funzionare. Con Ruud hanno giocato oltre 200 punti e Shelton è sceso a rete nel 13% dei casi, praticamente uno scambio su dieci. Secondo me quella percentuale potrebbe salire almeno al 20-25%. Gli servirà a spezzare il ritmo”.

L’analisi di Henman è pratica e obiettiva: sembra molto improbabile che Shelton riesca a tenere testa a Sinner in un match fatto di prolungati scambi da fondo campo. Di conseguenza, l’americano deve prendersi rischi, tenere in mano l’iniziativa, ma farlo cercando di sfondare Jannik dalla riga di fondo è percentualmente più rischioso rispetto al variare le soluzioni e avanzare sul net.

Interpellato sul suo eccellente rendimento a rete nella conferenza stampa post-match, Shelton ha dichiarato: “Penso di aver costruito molte giocate oggi e di aver eseguito colpi che in passato avrei sbagliato. Volée che qualche tempo fa avrei mancato. In questo momento mi sento molto sicuro a rete. Credo di prendere ottime decisioni, quindi non ho bisogno di forzare troppo. Vengo a rete sui servizi giusti, sui colpi giusti, scelgo bene i momenti, ed è per questo che sto vincendo tanti punti. Riesco ad avvicinarmi molto alla rete, a sfruttare l’attacco quando l’avversario è piuttosto lontano dalla linea di fondo e quindi toccare bene la volée corta quando serve. Direi che le mie scelte di gioco a rete sono state ottime”.

Il piano suggerito da Henman è un buon esempio di tennis percentuale e potrebbe funzionare sulla carta. Metterlo in pratica in partita contro la “potenza di fuoco” di Jannik da fondo campo, sfidando la risposta possente del n.2 al mondo e anche i suoi passanti sarà assai più complicato. Vedremo se Ben affronterà la partita all’arma bianca, con attacchi senza compromessi, o cercherà di calibrare meglio i momenti per l’attacco e la discesa a rete. Shelton è indubbiamente migliorato nella gestione della partita e dei momenti, tuttavia resta un enorme punto interrogativo: riuscirà a coprire la relativa debolezza del suo rovescio contro il diritto cross (e anche rovescio lungo linea) di Jannik? L’azzurro in queste due soluzioni è fortissimo, riesce a generare potenza, rotazione, profondità, e spesso con l’accelerazione bimane improvvisa spezza il ritmo e coglie l’angolo scoperto. Se Sinner sarà in ottima condizione atletica, Shelton dovrà giocare un match tatticamente sopraffino per andare sopra alla consistenza e qualità dell’italiano. I precedenti del resto parlano chiaro: 8 a 1 per Sinner, con l’unica vittoria a favore dell’americano riportata a Shanghai 2023, nel loro primissimo incontro. Poi Ben non ha più vinto un set, nemmeno agli Australian Open 2025 e poi a Wimbledon.

Marco Mazzoni