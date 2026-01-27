WTA 125 Manila: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
WTA 125 Manila (Filippine 🇵🇭) – 1° Turno , cemento
Center – ore 07:30
(1) Tatjana Maria vs Leolia Jeanjean Inizio 07:30
(4) Donna Vekic vs Kyoka Okamura
Lin Zhu vs (6) Lulu Sun
Joanna Garland vs (3) Solana Sierra Non prima 12:00
Court 1 – ore 07:30
Kaye Ann Emana vs Tatiana Prozorova Inizio 07:30
Sara Saito vs Mariia Tkacheva
Hiroko Kuwata / Qiu Yu Ye vs Elizabeth Abarquez / Rovie Baulete Non prima 10:00
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki vs Stefi Marithe Aludo / Tennielle Madis
Court 2 – ore 07:30
Ye-Xin Ma vs (8) Darja Semenistaja Inizio 07:30
Nao Hibino vs Himeno Sakatsume
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew vs Thasaporn Naklo / Peangtarn Plipuech
TAG: WTA 125 Manila
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit