WTA 125 Manila: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Donna Vekic nella foto
WTA 125 Manila (Filippine 🇵🇭) – 1° Turno , cemento

Center – ore 07:30
(1) Tatjana Maria GER vs Leolia Jeanjean FRA Inizio 07:30
WTA Manila 125
Tatjana Maria [1]
0
0
Leolia Jeanjean
0
0
Mostra dettagli

(4) Donna Vekic CRO vs Kyoka Okamura JPN

Il match deve ancora iniziare

Lin Zhu CHN vs (6) Lulu Sun NZL

Il match deve ancora iniziare

Joanna Garland TPE vs (3) Solana Sierra ARG Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 07:30
Kaye Ann Emana PHI vs Tatiana Prozorova RUS Inizio 07:30

WTA Manila 125
Kaye Ann Emana
0
0
Tatiana Prozorova
0
0
Mostra dettagli

Sara Saito JPN vs Mariia Tkacheva RUS

Il match deve ancora iniziare

Hiroko Kuwata JPN / Qiu Yu Ye CHN vs Elizabeth Abarquez PHI / Rovie Baulete PHI Non prima 10:00

Il match deve ancora iniziare

Mana Ayukawa JPN / Kanako Morisaki JPN vs Stefi Marithe Aludo PHI / Tennielle Madis PHI

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 07:30
Ye-Xin Ma CHN vs (8) Darja Semenistaja LAT Inizio 07:30

Il match deve ancora iniziare

Nao Hibino JPN vs Himeno Sakatsume JPN

Il match deve ancora iniziare

Ye-Xin Ma CHN / Mananchaya Sawangkaew THA vs Thasaporn Naklo THA / Peangtarn Plipuech THA

Il match deve ancora iniziare

