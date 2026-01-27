Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: Il programma di Mercoledì 28 Gennaio 2026. Lorenzo Musetti nella notte italiana. Jannik Sinner alle ore 09 italiane

27/01/2026 07:27 20 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) E. Rybakina KAZ vs (2) I. Swiatek POL
(6) J. Pegula USA vs (4) A. Anisimova USA
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
(5) L. Musetti ITA vs (4) N. Djokovic SRB
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(8) B. Shelton USA vs (2) J. Sinner ITA
E. Shibahara JPN / V. Zvonareva RUS vs (WC) K. Birrell AUS / (WC) T. Gibson AUS

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR vs P. Nouza CZE / P. Rikl CZE
(4) M. Arevalo ESA / (4) M. Pavic CRO vs L. Johnson GBR / J. Zielinski POL
(3) S. Hsieh TPE / (3) J. Ostapenko LAT vs (5) G. Dabrowski CAN / (5) L. Stefani BRA
(WC) O. Gadecki AUS / (WC) J. Peers AUS vs (4) T. Townsend USA / (4) N. Mektic CRO
(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
TBD vs (2) L. Stefani BRA / (2) M. Arevalo ESA

Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
R. Shaw CAN vs (2) S. Schroder NED
(1) Y. Kamiji JPN vs J. Griffioen NED
(1) A. Hewett GBR vs T. Miki JPN
C. Ratzlaff USA vs (2) T. Oda JPN
F. Broadbent AUS / L. Pena BRA vs D. Ramphadi RSA / J. Woodman AUS
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
G. Fernandez ARG / T. Oda JPN vs (2) M. De la Puente ESP / (2) S. Houdet FRA

1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) J. Mackenzie GER vs (12) F. Thomas SUI
(9) S. Rybkin RUS vs (8) Z. Nurlanuly KAZ
TBD vs TBD
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(1) A. Kovackova CZE vs (13) M. Makarova RUS

ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Hozumi JPN / F. Wu TPE vs (4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN
(1) K. Siniakova CZE / (1) T. Townsend USA vs (7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
O. Luz BRA / R. Matos BRA vs (3) M. Granollers ESP / (3) H. Zeballos ARG
TBD vs TBD

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) N. Vink NED vs (WC) F. Broadbent AUS
J. Woodman AUS vs (Q) Y. Silva BRA
Z. Zhu CHN vs L. De Greef NED
(3) M. De la Puente ESP vs R. Spaargaren NED
A. Bernal COL / K. Chasteau FRA vs K. Montjane RSA / M. Tanaka JPN
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
J. Bos NED / L. De Greef NED vs (2) Y. Kamiji JPN / (2) Z. Zhu CHN

Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
B. Wenzel AUS vs H. Davidson AUS
D. De Groot NED vs (WC) J. Bos NED
(WC) A. Parker AUS vs G. Reid GBR
(Q) A. Cataldo CHI vs (4) G. Fernandez ARG
F. Cayulef CHI / G. Lazarte ARG vs (2) H. Davidson AUS / (2) A. Lapthorne GBR
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(1) D. Caverzaschi ESP / (1) R. Spaargaren NED vs A. Cataldo CHI / A. Parker AUS

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Lapthorne GBR vs (4) A. Kaplan TUR
(Q) M. Zikri ISR vs (2) A. Van Koot NED
(3) X. Li CHN vs K. Chasteau FRA
D. Caverzaschi ESP vs T. Egberink NED
(1) G. Sasson ISR / (1) N. Vink NED vs A. Kaplan TUR / S. Schroder NED
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
T. Egberink NED / T. Miki JPN vs A. Hewett GBR / G. Reid GBR

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
G. Slade GBR vs (Q) L. Pena BRA
A. Bernal COL vs K. Montjane RSA
(Q) M. Ohtani JPN vs M. Tanaka JPN
S. Houdet FRA vs (Q) D. Rodrigues BRA
G. Slade GBR / B. Wenzel AUS vs R. Shaw CAN / Y. Silva BRA
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
D. De Groot NED / A. Van Koot NED vs J. Griffioen NED / L. Guo CHN

Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) L. Gryp BEL vs L. Foyster GBR
(2) S. Matsuoka JPN vs L. Heald USA
(1) A. Lantermann BEL vs A. Shawcross AUS
(2) L. De Gouveia GBR vs M. Knoesen GBR

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(3) G. Sasson ISR vs D. Ramphadi RSA
G. Lazarte ARG vs F. Cayulef CHI
(WC) L. Guo CHN vs (4) Z. Wang CHN
S. Lysov ISR vs Z. Ji CHN
(1) X. Li CHN / (1) Z. Wang CHN vs M. Ohtani JPN / M. Zikri ISR
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
C. Ratzlaff USA / D. Rodrigues BRA vs Z. Ji CHN / S. Lysov ISR

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) R. Zhang CHN vs (10) K. Sawashiro JPN
E. Tupitsyna RUS vs S. Bielinska UKR
L. Sloboda SVK vs (3) R. Tabata JPN
(WC) S. Park AUS / (WC) H. Sekhon AUS vs (2) L. Miguel BRA / (2) Z. Sesko SLO

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Pushkareva RUS vs (11) Y. Shao CHN
M. Todoran ROU vs K. Thompson HKG
A. Malova RUS / A. Terentyeva RUS vs R. Alame AUS / M. Rajeshwaran Revathi IND
(5) M. Thamm GER / (5) R. Zhang CHN vs A. James JAM / M. Pawelska POL
K. Kosaner TUR / M. Sik TUR vs M. Ceban GBR / K. Filaretov RUS

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
C. Doig RSA / D. Kisimov BUL vs (WC) E. Domingo AUS / (WC) T. Takizawa AUS
M. Gribaldo ITA / S. Massellani ITA vs (4) K. Hance USA / (4) T. Konduri USA
(8) N. Lagaev CAN / (8) A. Sushkova UKR vs C. Clarke USA / N. Lee USA
F. Dorofeeva-Rybas RUS / A. Pushkareva RUS vs T. Hermanova CZE / D. Zoldakova CZE

Paolo Papa 27-01-2026 10:23

per la mia modestissima opinione, Djokovic resta il favorito; peraltro si è riposato di più e mi è sembrato in grandissima condizione negli incontri precedenti. Credo inoltre che possa alzare ulteriormente il livello ottimo già mostrato.

sono convinto che, ad oggi, possa perdere solo da sinner e alcaraz (e con alcaraz avrei qualche dubbio)

sono convinto che, ad oggi, possa perdere solo da sinner e alcaraz (e con alcaraz avrei qualche dubbio)

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Arnarderi 27-01-2026 10:01

Due match imperdibili. Dal lato del collocamento orario, ci sono ragioni simili e opposte per gioire e per stare in campana. Ad esempio, di sera il campo è più lento, per ammissione di un po’ tutti durante le interviste, questo avrebbe forse favorito Musetti e forse offre qualche chance in più a Shelton… ma forse valgono di più le ragioni contrarie.
Un dato forse più oggettivo è il ranking, che peraltro in questo AO ha regnato sovrano come raramente in passato: con l’eccezione di FAA (e molto parzialmente Medvedev, che ha ridotto la cilindrata da un anno buono), non ci sono state sorprese vere, sinora. Il ranking reale dice che Djokovic è il numero 3 (non sta al 3 solo perché disputa men della metà dei tornei degli altri). Un altro bias del ranking reale è Draper, che non sta là principalmente per infortunio. Per il resto, la graduatoria ha imperato fino a qui. Non solo. Djokovic è in forma e determinatissimo, non vede l’ora, è giù in magazzino che affila la racchetta da 3 giorni. Abbiamo visto correre e dannarsi Wawrinka per 3 match di durata considerevole, ora davvero possiamo sperare che Djoker finisca la benzina? Io non ci credo se non lo vedo.
D’altra parte, non penso di essere troppo tifoso se dico che Musetti è il tennista che ha sovvertito le aspettative di mezzo mondo con dei miglioramenti clamorosi sul duro nel giro di un paio di anni, non vedo altri casi simili, fare quello che ha fatto è una benedizione rara, però questo match è un gradino ancora più su. Il paragone con Atene vale poco, perché il combinato Djoker-Slam-nevogliounaltrooffropurelanonna è trasformativo, come nei mecha giapponesi, il serbo al momento chiave si trasforma nel peggiore incubo, non l’avessimo già visto nelle 732 puntate precedenti …
Io dico Djokovic poi stanotte mi sveglio e ci spero e ci credo e ci soffro e vediamo un po’ dai musooooooooooo ca>><<oooooooo

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 27-01-2026 09:43

X musetti domani o quando? Quando djoko avrà 40 anni? Chiunque vinca poi ha la strada sbarrata in semifinale da Sinner, a meno di problemi fisici vari di jannik…..per cui,x me storico tifoso di djokovic, stavolta me la guarderò con la massima serenità, contento in entrambi i casi, se vince djoko perché sarebbe l ennesima impresa di un mostro a quell età, se vince musetti perché sarebbe un ulteriore iniezione di fiducia x lui…..ma ripeto poi strada chiusa….una vittoria fine a se stessa un passaggio di turno….che però avrebbe molto piu valore per musetti

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tennisforever2 (Guest) 27-01-2026 09:42

Quindi abbiamo letto, come spesso accade, una marea di cavolate e cioe' che Novak avrebbe preteso e ottenuto di giocare la sera. Aria fritta.

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aquila. 27-01-2026 09:33

Scritto da MARMAS
La partita tra Musetti e Djokovic merita un modestissimo tentativo di analisi pre-match.
Partiamo dalle certezze.
Se c’è una cosa che mette d’accordo tutto l’arco costituzionale di LT è che, qui ed ora, l’aspetto del gioco su cui Lorenzo ha un vantaggio su Nole è il lato atletico.
Djokovic è stato forse il più grande atleta che abbia calcato un campo da tennis e anche uno straordinario esempio di longevità, ma le 38 candeline, a certi livelli di gioco, non possono non pesare, al cospetto di un avversario nel fiore degli anni e che è diventato, a sua volta, un’atleta straordinario.
Ma come va sfruttato al meglio questo vantaggio atletico per farlo diventare l’ago della bilancia della partita?
Qui si entra inevitabilmente nel campo delle opinioni.
A me sembra che le difficoltà del serbo non siano tanto sul fondo, ma più nella resistenza e nel recupero sul breve.
Fa fatica Nole a tenere scambi duri e spesso paga dazio anche nei punti immediatamente successivi, soprattutto quando c’è sole e caldo.
Da qualche anno il serbo ha via via adottato un’impostazione di gioco meno attendista… Appena può prende il rischio e apre l’angolo, proprio per cercare di evitare scambi spaccagambe.
Il miglior modo di affrontarlo secondo me è anticiparlo su questo e cercare di metterlo sulla difensiva, dove non può più offrire le straordinarie performance di resistenza sul breve degli anni migliori.
Non a caso il serbo, anche al di là del valore del giocatore, soffre molto Sinner.
Jannik lo aggredisce,gli toglie il tempo, lo spinge a correre in laterale e lo tiene in uno stato di affanno perenne.
Avendo la bacchetta magica il miglior modo di affrontare Nole per Musetti sarebbe per prima cosa riuscire ad avanzare la posizione in campo di un passetto…mi basterebbero anche 30-40 cm, sarebbe un piccolo passo per l’uomo, ma un grande passo per l’umanità tennistica.
Però la bacchetta magica non ce l’ha nessuno e il tema della posizione in campo è un tema di impostazione generale del tennista non di tattica nel singolo match.
Sicuramente ci stanno lavorando, ma è un lavoro al lungo termine.
Ciò che invece il Muso può fare come accorgimento tattico specifico è aumentare i rischi, anticipare Nole nel tentativo di prendere il controllo dello scambio e nella apertura degli angoli.
Una volta aperto l’angolo deve sì avere anche il coraggio di fare un passo avanti per chiudere il campo alla replica del serbo con angolo aperto… Questo lo può, e secondo me, lo deve fare.
Potrà essere importante anche superare definitivamente certi impalpabili meccanismi di soggezione e di timore reverenziale che ancora aleggiavano nei momenti decisivi degli ultimi scontri diretti.
Ormai Lorenzo è un uomo fatto e finito e un top player acquisito… Se c’è da andare per la giugulare deve farlo, senza tentennamenti, anche al cospetto di mister 24 Slam.
Su quest’ultimo aspetto mi sento fiducioso, credo che Musetti sia pronto mentalmente per vincere questo match e, se avrà la possibilità di riuscirci, questa volta non si farà sfuggire l’occasione.
Forza Muso, si inizia a fare sul serio.

Che lui possa passare il turno è prevedibile, ma non può diventare aggressivo in poco tempo, probabilmente non lo sarà mai, non credo che vorrà anticipare Novak, ma farà il suo classico gioco di logoramento, aspettando un errore o rallentamento di Djokovic per aggredirlo, credo comunque in questo caso sia anche la tattica giusta, l’età pone a suo favore, sarà suo interesse prolungare gli scambi, Djokovic al contrario punterà a pochi scambi e farà di tutto per prendere fiato

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 27-01-2026 09:27

Scritto da Marco Tullio Cicerone

Scritto da givaldo barbosa
Giornata campale. Eppure, urgono due irrinunciabili domande già di prima mattina: a che ora gioca Landaluce? Quante ore ha dormito Marco stanotte?

Ma che ti ha fatto Marco?

Mah …. non capisco …. è una fissa …..

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 27-01-2026 09:14

Scritto da givaldo barbosa
Giornata campale. Eppure, urgono due irrinunciabili domande già di prima mattina: a che ora gioca Landaluce? Quante ore ha dormito Marco stanotte?

Ma che ti ha fatto Marco?

 14
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj
Alex77 (Guest) 27-01-2026 08:56

Volendo essere “assurdamente” spietato, direi che sia giunta l’ora per Musetti di ritornare a battere Djokovic contro cui ha un umiliante score di 1-9.. Nole rimane forte, ma va per i 39 anni, Musetti è in piena forma, vuole provare a colmare il gap con i 2 fenomeni ed è lanciatissimo, per cui domani a tutto braccio e spinta come non mai, forza!

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MARMAS 27-01-2026 08:50

La partita tra Musetti e Djokovic merita un modestissimo tentativo di analisi pre-match.
Partiamo dalle certezze.
Se c’è una cosa che mette d’accordo tutto l’arco costituzionale di LT è che, qui ed ora, l’aspetto del gioco su cui Lorenzo ha un vantaggio su Nole è il lato atletico.
Djokovic è stato forse il più grande atleta che abbia calcato un campo da tennis e anche uno straordinario esempio di longevità, ma le 38 candeline, a certi livelli di gioco, non possono non pesare, al cospetto di un avversario nel fiore degli anni e che è diventato, a sua volta, un’atleta straordinario.
Ma come va sfruttato al meglio questo vantaggio atletico per farlo diventare l’ago della bilancia della partita?
Qui si entra inevitabilmente nel campo delle opinioni.
A me sembra che le difficoltà del serbo non siano tanto sul fondo, ma più nella resistenza e nel recupero sul breve.
Fa fatica Nole a tenere scambi duri e spesso paga dazio anche nei punti immediatamente successivi, soprattutto quando c’è sole e caldo.
Da qualche anno il serbo ha via via adottato un’impostazione di gioco meno attendista… Appena può prende il rischio e apre l’angolo, proprio per cercare di evitare scambi spaccagambe.
Il miglior modo di affrontarlo secondo me è anticiparlo su questo e cercare di metterlo sulla difensiva, dove non può più offrire le straordinarie performance di resistenza sul breve degli anni migliori.
Non a caso il serbo, anche al di là del valore del giocatore, soffre molto Sinner.
Jannik lo aggredisce,gli toglie il tempo, lo spinge a correre in laterale e lo tiene in uno stato di affanno perenne.
Avendo la bacchetta magica il miglior modo di affrontare Nole per Musetti sarebbe per prima cosa riuscire ad avanzare la posizione in campo di un passetto…mi basterebbero anche 30-40 cm, sarebbe un piccolo passo per l’uomo, ma un grande passo per l’umanità tennistica.
Però la bacchetta magica non ce l’ha nessuno e il tema della posizione in campo è un tema di impostazione generale del tennista non di tattica nel singolo match.
Sicuramente ci stanno lavorando, ma è un lavoro al lungo termine.
Ciò che invece il Muso può fare come accorgimento tattico specifico è aumentare i rischi, anticipare Nole nel tentativo di prendere il controllo dello scambio e nella apertura degli angoli.
Una volta aperto l’angolo deve sì avere anche il coraggio di fare un passo avanti per chiudere il campo alla replica del serbo con angolo aperto… Questo lo può, e secondo me, lo deve fare.
Potrà essere importante anche superare definitivamente certi impalpabili meccanismi di soggezione e di timore reverenziale che ancora aleggiavano nei momenti decisivi degli ultimi scontri diretti.
Ormai Lorenzo è un uomo fatto e finito e un top player acquisito… Se c’è da andare per la giugulare deve farlo, senza tentennamenti, anche al cospetto di mister 24 Slam.
Su quest’ultimo aspetto mi sento fiducioso, credo che Musetti sia pronto mentalmente per vincere questo match e, se avrà la possibilità di riuscirci, questa volta non si farà sfuggire l’occasione.
Forza Muso, si inizia a fare sul serio.

 12
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Massi, Aquila., Detuqueridapresencia, Sonj
Realista (Guest) 27-01-2026 08:46

Scritto da Miles
Per Muso partita che può indirizzare la stagione, forse la carriera.
Forza!

ce ne sono decine di partite che indirizzano la carriera

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gionni (Guest) 27-01-2026 08:33

Domani la massima sarà di 23 gradi, per cui nessun problema caldo.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kb24 27-01-2026 08:24

Orario indifferente in quanto il meteo torna amico con 20 gradi stabili. Le condizioni di gioco saranno sensibilmente diverse, ma almeno il pericolo insolazione è scongiurato sia per nonno Nole che per Jannik

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 27-01-2026 08:18

giocando di giorno Musetti è favorito.
Paradossalmente per djokovic non giocare 4 giorni può avergli fatto perdere il ritmo partita.
Il derby in semifinale sarebbe tutt’altro che una sorpresa.
Questo australian open in generale è il torneo dello slam più scontato degli ultimi 30 anni. Pe ora

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
renzopii 27-01-2026 08:02

Scritto da Kenobi
Ottimo orario per una volta, si sono fatti sentire il team Sinner, Djokovic non è campione in carica e né #1.

non centra niente il team di Sinner, riporto quanto ho scritto ieri: di solito gioca prima chi ha riposato di più, ora Jannik ma soprattutto Shelton hanno diritto a qualche ora in più di riposo, quindi la logica direbbe pomeriggio Djockovic Musetti e a seguire Sinner Shelton

12

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 27-01-2026 07:54

Per me Muso vs Nole non cominciano per le 4:30, Pegula e Anisimova cominciano non prima delle 3:00.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Miles (Guest) 27-01-2026 07:52

Per Muso partita che può indirizzare la stagione, forse la carriera.
Forza!

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: luca71
Onurb (Guest) 27-01-2026 07:48

Scritto da Kenobi
Ottimo orario per una volta, si sono fatti sentire il team Sinner, Djokovic non è campione in carica e né #1.

Ma che ne sai tu se si sono fatti sentire il team sinner…..e i favoritismi a djoko ? Bla bla bla

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
FabioR (Guest) 27-01-2026 07:46

Musetti ha finora sempre giocato di giorno quindi si è adattato alle condizioni veloce/caldo mentre nole ancora no…molto bene, jannik preferisce il serale…direi scelte ottime per noi.

 3
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: luca71, Navaioh69, Aquila., Sonj
givaldo barbosa (Guest) 27-01-2026 07:43

Giornata campale. Eppure, urgono due irrinunciabili domande già di prima mattina: a che ora gioca Landaluce? Quante ore ha dormito Marco stanotte?

 2
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: walden
Kenobi 27-01-2026 07:37

Ottimo orario per una volta, si sono fatti sentire il team Sinner, Djokovic non è campione in carica e né #1.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Navaioh69
-1: Bagel