Australian Open: Il programma di Mercoledì 28 Gennaio 2026. Lorenzo Musetti nella notte italiana. Jannik Sinner alle ore 09 italiane
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) E. Rybakina vs (2) I. Swiatek
(6) J. Pegula vs (4) A. Anisimova
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
(5) L. Musetti vs (4) N. Djokovic
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(8) B. Shelton vs (2) J. Sinner
E. Shibahara / V. Zvonareva vs (WC) K. Birrell / (WC) T. Gibson
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(6) C. Harrison / (6) N. Skupski vs P. Nouza / P. Rikl
(4) M. Arevalo / (4) M. Pavic vs L. Johnson / J. Zielinski
(3) S. Hsieh / (3) J. Ostapenko vs (5) G. Dabrowski / (5) L. Stefani
(WC) O. Gadecki / (WC) J. Peers vs (4) T. Townsend / (4) N. Mektic
(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
TBD vs (2) L. Stefani / (2) M. Arevalo
Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
R. Shaw vs (2) S. Schroder
(1) Y. Kamiji vs J. Griffioen
(1) A. Hewett vs T. Miki
C. Ratzlaff vs (2) T. Oda
F. Broadbent / L. Pena vs D. Ramphadi / J. Woodman
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
G. Fernandez / T. Oda vs (2) M. De la Puente / (2) S. Houdet
1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) J. Mackenzie vs (12) F. Thomas
(9) S. Rybkin vs (8) Z. Nurlanuly
TBD vs TBD
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(1) A. Kovackova vs (13) M. Makarova
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Hozumi / F. Wu vs (4) E. Mertens / (4) S. Zhang
(1) K. Siniakova / (1) T. Townsend vs (7) A. Danilina / (7) A. Krunic
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
O. Luz / R. Matos vs (3) M. Granollers / (3) H. Zeballos
TBD vs TBD
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) N. Vink vs (WC) F. Broadbent
J. Woodman vs (Q) Y. Silva
Z. Zhu vs L. De Greef
(3) M. De la Puente vs R. Spaargaren
A. Bernal / K. Chasteau vs K. Montjane / M. Tanaka
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
J. Bos / L. De Greef vs (2) Y. Kamiji / (2) Z. Zhu
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
B. Wenzel vs H. Davidson
D. De Groot vs (WC) J. Bos
(WC) A. Parker vs G. Reid
(Q) A. Cataldo vs (4) G. Fernandez
F. Cayulef / G. Lazarte vs (2) H. Davidson / (2) A. Lapthorne
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(1) D. Caverzaschi / (1) R. Spaargaren vs A. Cataldo / A. Parker
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Lapthorne vs (4) A. Kaplan
(Q) M. Zikri vs (2) A. Van Koot
(3) X. Li vs K. Chasteau
D. Caverzaschi vs T. Egberink
(1) G. Sasson / (1) N. Vink vs A. Kaplan / S. Schroder
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
T. Egberink / T. Miki vs A. Hewett / G. Reid
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
G. Slade vs (Q) L. Pena
A. Bernal vs K. Montjane
(Q) M. Ohtani vs M. Tanaka
S. Houdet vs (Q) D. Rodrigues
G. Slade / B. Wenzel vs R. Shaw / Y. Silva
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
D. De Groot / A. Van Koot vs J. Griffioen / L. Guo
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(1) L. Gryp vs L. Foyster
(2) S. Matsuoka vs L. Heald
(1) A. Lantermann vs A. Shawcross
(2) L. De Gouveia vs M. Knoesen
Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(3) G. Sasson vs D. Ramphadi
G. Lazarte vs F. Cayulef
(WC) L. Guo vs (4) Z. Wang
S. Lysov vs Z. Ji
(1) X. Li / (1) Z. Wang vs M. Ohtani / M. Zikri
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
C. Ratzlaff / D. Rodrigues vs Z. Ji / S. Lysov
Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) R. Zhang vs (10) K. Sawashiro
E. Tupitsyna vs S. Bielinska
L. Sloboda vs (3) R. Tabata
(WC) S. Park / (WC) H. Sekhon vs (2) L. Miguel / (2) Z. Sesko
Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Pushkareva vs (11) Y. Shao
M. Todoran vs K. Thompson
A. Malova / A. Terentyeva vs R. Alame / M. Rajeshwaran Revathi
(5) M. Thamm / (5) R. Zhang vs A. James / M. Pawelska
K. Kosaner / M. Sik vs M. Ceban / K. Filaretov
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
C. Doig / D. Kisimov vs (WC) E. Domingo / (WC) T. Takizawa
M. Gribaldo / S. Massellani vs (4) K. Hance / (4) T. Konduri
(8) N. Lagaev / (8) A. Sushkova vs C. Clarke / N. Lee
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva vs T. Hermanova / D. Zoldakova
per la mia modestissima opinione, Djokovic resta il favorito; peraltro si è riposato di più e mi è sembrato in grandissima condizione negli incontri precedenti. Credo inoltre che possa alzare ulteriormente il livello ottimo già mostrato.
sono convinto che, ad oggi, possa perdere solo da sinner e alcaraz (e con alcaraz avrei qualche dubbio)
Due match imperdibili. Dal lato del collocamento orario, ci sono ragioni simili e opposte per gioire e per stare in campana. Ad esempio, di sera il campo è più lento, per ammissione di un po’ tutti durante le interviste, questo avrebbe forse favorito Musetti e forse offre qualche chance in più a Shelton… ma forse valgono di più le ragioni contrarie.
Un dato forse più oggettivo è il ranking, che peraltro in questo AO ha regnato sovrano come raramente in passato: con l’eccezione di FAA (e molto parzialmente Medvedev, che ha ridotto la cilindrata da un anno buono), non ci sono state sorprese vere, sinora. Il ranking reale dice che Djokovic è il numero 3 (non sta al 3 solo perché disputa men della metà dei tornei degli altri). Un altro bias del ranking reale è Draper, che non sta là principalmente per infortunio. Per il resto, la graduatoria ha imperato fino a qui. Non solo. Djokovic è in forma e determinatissimo, non vede l’ora, è giù in magazzino che affila la racchetta da 3 giorni. Abbiamo visto correre e dannarsi Wawrinka per 3 match di durata considerevole, ora davvero possiamo sperare che Djoker finisca la benzina? Io non ci credo se non lo vedo.
D’altra parte, non penso di essere troppo tifoso se dico che Musetti è il tennista che ha sovvertito le aspettative di mezzo mondo con dei miglioramenti clamorosi sul duro nel giro di un paio di anni, non vedo altri casi simili, fare quello che ha fatto è una benedizione rara, però questo match è un gradino ancora più su. Il paragone con Atene vale poco, perché il combinato Djoker-Slam-nevogliounaltrooffropurelanonna è trasformativo, come nei mecha giapponesi, il serbo al momento chiave si trasforma nel peggiore incubo, non l’avessimo già visto nelle 732 puntate precedenti …
Io dico Djokovic poi stanotte mi sveglio e ci spero e ci credo e ci soffro e vediamo un po’ dai musooooooooooo ca>><<oooooooo
X musetti domani o quando? Quando djoko avrà 40 anni? Chiunque vinca poi ha la strada sbarrata in semifinale da Sinner, a meno di problemi fisici vari di jannik…..per cui,x me storico tifoso di djokovic, stavolta me la guarderò con la massima serenità, contento in entrambi i casi, se vince djoko perché sarebbe l ennesima impresa di un mostro a quell età, se vince musetti perché sarebbe un ulteriore iniezione di fiducia x lui…..ma ripeto poi strada chiusa….una vittoria fine a se stessa un passaggio di turno….che però avrebbe molto piu valore per musetti
Quindi abbiamo letto, come spesso accade, una marea di cavolate e cioe’ che Novak avrebbe preteso e ottenuto di giocare la sera. Aria fritta.
Che lui possa passare il turno è prevedibile, ma non può diventare aggressivo in poco tempo, probabilmente non lo sarà mai, non credo che vorrà anticipare Novak, ma farà il suo classico gioco di logoramento, aspettando un errore o rallentamento di Djokovic per aggredirlo, credo comunque in questo caso sia anche la tattica giusta, l’età pone a suo favore, sarà suo interesse prolungare gli scambi, Djokovic al contrario punterà a pochi scambi e farà di tutto per prendere fiato
Mah …. non capisco …. è una fissa …..
Ma che ti ha fatto Marco?
Volendo essere “assurdamente” spietato, direi che sia giunta l’ora per Musetti di ritornare a battere Djokovic contro cui ha un umiliante score di 1-9.. Nole rimane forte, ma va per i 39 anni, Musetti è in piena forma, vuole provare a colmare il gap con i 2 fenomeni ed è lanciatissimo, per cui domani a tutto braccio e spinta come non mai, forza!
La partita tra Musetti e Djokovic merita un modestissimo tentativo di analisi pre-match.
Partiamo dalle certezze.
Se c’è una cosa che mette d’accordo tutto l’arco costituzionale di LT è che, qui ed ora, l’aspetto del gioco su cui Lorenzo ha un vantaggio su Nole è il lato atletico.
Djokovic è stato forse il più grande atleta che abbia calcato un campo da tennis e anche uno straordinario esempio di longevità, ma le 38 candeline, a certi livelli di gioco, non possono non pesare, al cospetto di un avversario nel fiore degli anni e che è diventato, a sua volta, un’atleta straordinario.
Ma come va sfruttato al meglio questo vantaggio atletico per farlo diventare l’ago della bilancia della partita?
Qui si entra inevitabilmente nel campo delle opinioni.
A me sembra che le difficoltà del serbo non siano tanto sul fondo, ma più nella resistenza e nel recupero sul breve.
Fa fatica Nole a tenere scambi duri e spesso paga dazio anche nei punti immediatamente successivi, soprattutto quando c’è sole e caldo.
Da qualche anno il serbo ha via via adottato un’impostazione di gioco meno attendista… Appena può prende il rischio e apre l’angolo, proprio per cercare di evitare scambi spaccagambe.
Il miglior modo di affrontarlo secondo me è anticiparlo su questo e cercare di metterlo sulla difensiva, dove non può più offrire le straordinarie performance di resistenza sul breve degli anni migliori.
Non a caso il serbo, anche al di là del valore del giocatore, soffre molto Sinner.
Jannik lo aggredisce,gli toglie il tempo, lo spinge a correre in laterale e lo tiene in uno stato di affanno perenne.
Avendo la bacchetta magica il miglior modo di affrontare Nole per Musetti sarebbe per prima cosa riuscire ad avanzare la posizione in campo di un passetto…mi basterebbero anche 30-40 cm, sarebbe un piccolo passo per l’uomo, ma un grande passo per l’umanità tennistica.
Però la bacchetta magica non ce l’ha nessuno e il tema della posizione in campo è un tema di impostazione generale del tennista non di tattica nel singolo match.
Sicuramente ci stanno lavorando, ma è un lavoro al lungo termine.
Ciò che invece il Muso può fare come accorgimento tattico specifico è aumentare i rischi, anticipare Nole nel tentativo di prendere il controllo dello scambio e nella apertura degli angoli.
Una volta aperto l’angolo deve sì avere anche il coraggio di fare un passo avanti per chiudere il campo alla replica del serbo con angolo aperto… Questo lo può, e secondo me, lo deve fare.
Potrà essere importante anche superare definitivamente certi impalpabili meccanismi di soggezione e di timore reverenziale che ancora aleggiavano nei momenti decisivi degli ultimi scontri diretti.
Ormai Lorenzo è un uomo fatto e finito e un top player acquisito… Se c’è da andare per la giugulare deve farlo, senza tentennamenti, anche al cospetto di mister 24 Slam.
Su quest’ultimo aspetto mi sento fiducioso, credo che Musetti sia pronto mentalmente per vincere questo match e, se avrà la possibilità di riuscirci, questa volta non si farà sfuggire l’occasione.
Forza Muso, si inizia a fare sul serio.
ce ne sono decine di partite che indirizzano la carriera
Domani la massima sarà di 23 gradi, per cui nessun problema caldo.
Orario indifferente in quanto il meteo torna amico con 20 gradi stabili. Le condizioni di gioco saranno sensibilmente diverse, ma almeno il pericolo insolazione è scongiurato sia per nonno Nole che per Jannik
giocando di giorno Musetti è favorito.
Paradossalmente per djokovic non giocare 4 giorni può avergli fatto perdere il ritmo partita.
Il derby in semifinale sarebbe tutt’altro che una sorpresa.
Questo australian open in generale è il torneo dello slam più scontato degli ultimi 30 anni. Pe ora
non centra niente il team di Sinner, riporto quanto ho scritto ieri: di solito gioca prima chi ha riposato di più, ora Jannik ma soprattutto Shelton hanno diritto a qualche ora in più di riposo, quindi la logica direbbe pomeriggio Djockovic Musetti e a seguire Sinner Shelton
12
Per me Muso vs Nole non cominciano per le 4:30, Pegula e Anisimova cominciano non prima delle 3:00.
Per Muso partita che può indirizzare la stagione, forse la carriera.
Forza!
Ma che ne sai tu se si sono fatti sentire il team sinner…..e i favoritismi a djoko ? Bla bla bla
Musetti ha finora sempre giocato di giorno quindi si è adattato alle condizioni veloce/caldo mentre nole ancora no…molto bene, jannik preferisce il serale…direi scelte ottime per noi.
Giornata campale. Eppure, urgono due irrinunciabili domande già di prima mattina: a che ora gioca Landaluce? Quante ore ha dormito Marco stanotte?
Ottimo orario per una volta, si sono fatti sentire il team Sinner, Djokovic non è campione in carica e né #1.