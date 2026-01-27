Zverev supera Tien e conquista la semifinale all’Australian Open 2026 (Video)

Nessun avversario è semplice a questo punto del torneo, e Learner Tien lo ha dimostrato anche nei quarti di finale dell’Australian Open 2026. Il giovane statunitense ha offerto momenti di ottimo tennis, ma alla fine ha dovuto cedere in quattro set a una solida versione di Alexander Zverev, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3).

Grazie a questo successo, il tedesco accede alle semifinali di Melbourne, dove affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur.

Partenza decisa del tedesco

Sotto il tetto chiuso della Rod Laver Arena, reso necessario dalle alte temperature, entrambi i giocatori sono scesi in campo con grande intensità. Tien ha provato a fare male soprattutto con il rovescio, ma Zverev ha risposto con continuità grazie al suo potente diritto inside-out, riuscendo spesso a spingere l’avversario lontano dal campo e a prendere il controllo dello scambio.

Con grande concentrazione, il numero 3 del mondo ha rispettato i pronostici iniziali, mentre lo statunitense non è riuscito a esprimere con continuità la propria arma principale, il diritto in accelerazione. In appena 36 minuti, Zverev ha chiuso il primo set sul 6-3.

La reazione di Tien

Nel secondo parziale, gli scambi si sono allungati e Tien ha trovato con maggiore frequenza il colpo vincente da fondo campo. Nonostante l’efficacia del servizio di Zverev, capace di chiudere molti punti con la prima, il set è rimasto in equilibrio fino al tie-break.

Qui il giovane americano ha mostrato grande precisione nei momenti decisivi, riducendo gli errori e riuscendo a riequilibrare il match, conquistando il set e guadagnandosi una preziosa “vita extra”.

Zverev cambia marcia

La risposta del tedesco è stata immediata. Nel terzo set Zverev ha alzato ulteriormente il livello, imponendo un parziale rapido e senza appello. Con un servizio impeccabile e pochi margini concessi, il numero 3 del mondo ha ristabilito il controllo dell’incontro, avvicinandosi con decisione alla vittoria.

Ultimo set combattuto

Nel quarto parziale Tien, sostenuto dal pubblico, ha provato fino all’ultimo a trovare il break. Zverev però si è difeso con grande solidità, gestendo i momenti di pressione e mantenendo alta la qualità del proprio tennis.

Il set si è deciso nuovamente al tie-break, dove il tedesco è stato più lucido e preciso, chiudendo definitivamente l’incontro e spegnendo ogni speranza di rimonta dello statunitense.

Alexander Zverev diventa così il primo semifinalista dell’Australian Open 2026, confermando la propria continuità nel torneo e restando in attesa di conoscere il prossimo avversario tra Alcaraz e De Minaur.