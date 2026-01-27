Zverev supera Tien e conquista la semifinale all’Australian Open 2026 (Video)
Nessun avversario è semplice a questo punto del torneo, e Learner Tien lo ha dimostrato anche nei quarti di finale dell’Australian Open 2026. Il giovane statunitense ha offerto momenti di ottimo tennis, ma alla fine ha dovuto cedere in quattro set a una solida versione di Alexander Zverev, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3).
Grazie a questo successo, il tedesco accede alle semifinali di Melbourne, dove affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur.
Partenza decisa del tedesco
Sotto il tetto chiuso della Rod Laver Arena, reso necessario dalle alte temperature, entrambi i giocatori sono scesi in campo con grande intensità. Tien ha provato a fare male soprattutto con il rovescio, ma Zverev ha risposto con continuità grazie al suo potente diritto inside-out, riuscendo spesso a spingere l’avversario lontano dal campo e a prendere il controllo dello scambio.
Con grande concentrazione, il numero 3 del mondo ha rispettato i pronostici iniziali, mentre lo statunitense non è riuscito a esprimere con continuità la propria arma principale, il diritto in accelerazione. In appena 36 minuti, Zverev ha chiuso il primo set sul 6-3.
La reazione di Tien
Nel secondo parziale, gli scambi si sono allungati e Tien ha trovato con maggiore frequenza il colpo vincente da fondo campo. Nonostante l’efficacia del servizio di Zverev, capace di chiudere molti punti con la prima, il set è rimasto in equilibrio fino al tie-break.
Qui il giovane americano ha mostrato grande precisione nei momenti decisivi, riducendo gli errori e riuscendo a riequilibrare il match, conquistando il set e guadagnandosi una preziosa “vita extra”.
Zverev cambia marcia
La risposta del tedesco è stata immediata. Nel terzo set Zverev ha alzato ulteriormente il livello, imponendo un parziale rapido e senza appello. Con un servizio impeccabile e pochi margini concessi, il numero 3 del mondo ha ristabilito il controllo dell’incontro, avvicinandosi con decisione alla vittoria.
Ultimo set combattuto
Nel quarto parziale Tien, sostenuto dal pubblico, ha provato fino all’ultimo a trovare il break. Zverev però si è difeso con grande solidità, gestendo i momenti di pressione e mantenendo alta la qualità del proprio tennis.
Il set si è deciso nuovamente al tie-break, dove il tedesco è stato più lucido e preciso, chiudendo definitivamente l’incontro e spegnendo ogni speranza di rimonta dello statunitense.
Alexander Zverev diventa così il primo semifinalista dell’Australian Open 2026, confermando la propria continuità nel torneo e restando in attesa di conoscere il prossimo avversario tra Alcaraz e De Minaur.
TAG: Alexander Zverev, Australian Open, Australian Open 2026
Il servizio di Tien non mi sembra male
Bravissimo Sasha con un avversario da top TIEN!
Sto guardando la replica, non potrò vederla tutta, solo qualche pezzo. Ma non scrivo per questo ma per segnalare che anche per questa partita viene fornita una versione alternativa con i due giocatori ridotti a specie di pupazzetti con un testone enorme. Il senso di tutto ciò? Sono io che sono troppo vecchio 🙁
concordo in pieno.
A tien mancano 2 cose per il vertice: servizio e potenza.
E non credo le troverà mai.. però di questi tempi la top ten è alla sua portata
concordo in pieno.
A tien mancano 2 cose per il vertice: servizio e potenza.
E non credo le troverà mai.. però di questi tempi la top ten è alla sua portata
Povero McEnrosikon, anche oggi tetto chiuso e yankee perdente
Si deduce che non era favoritismo a Jannik ma puro gomblotto contro gli USA
Zverev viene spesso deriso dai perdenti del sito , ma oltre ad essere una persona malata di diabete ha sempre avuto una sensibilità particolare che altri si sognano.
Ha le caratteristiche del prodigio del grande campione , per questo totalmente differente dai suoi coetanei Medvedev , Rublev, Tsitsipas , ottimi giocatori ma si sognano il suo potenziale .
Avrebbe avuto tutte le possibilità per stare insieme a Carlos e Jannik.
Ma ha limiti che si è imposto.
Essenzialmente per due motivi non ha vinto uno Slam : dritto carente e attendismo.
Sul primo più che un problema tecnico è concettuale, caratteriale.
Il secondo deriva dal primo , non essendo sicuro del dritto preferisce rimanere lontano , preferisce essere sicuro di fare punto.
Con un salto di qualità del primo crederà più in se stesso, avrà meno paura di attaccare.
Mi pare di aver visto un nuovo percorso, speriamo duri e non si fermi alla prima difficoltà.
Buongiorno a chi ha visto la partita di Zverev hanno giocato con il tetto chiuso perché si era già raggiunto il valore massimo
tollerato ?
Grazie
Domani attendo che Musetti finisca di dipingere il suo quadro inserendo a colpi di pennello anche Djokovic…..stavolta non mi deludere e finisci il tuo capolavoro
Alcaraz incominci a battere de Minaur, l’australiano è in ottima forma e prevedo una lunga battaglia
Zverev sembra tornato ad ottimi livelli. Tien decisamente il più spettacolare tra le nuove leve. Giornata campale, la prossima. Intanto, di prima mattina, ci assale un dubbio, anzi due: a che ora gioca Landaluce? Quante ore ha dormito Marco stanotte?
Confermo per top 10, non certo per il numero uno come qualcuno ha gia ventilato
Vedo il compito di Alcaraz per raggiungere la finale piu facile di Sinner, De Minaur e Zverev difficilmente gli potranno prendere tre set in un solo incontro.
Zverev erano anni che non giocava così bene. Soprattutto col dritto, è tornato quello di qualche anno fa, spinge benissimo e non sta a remare dietro. Tien comunque è un mix tra chang e Agassi, gli manca ancora un po’ di potenza ma è destinato a salire molto. Direi che ha potenziale da top 10, perché ha fisico, colpi, variazioni e tanta testa.