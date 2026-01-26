Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 27 Gennaio 2026

26/01/2026 22:22 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

VIE CH 50 Phan Thiet – hard
R32 Simakin RUS – Cina ITA 2° inc. ore 04:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Bar Biryukov RUS – Ribecai ITA Inizio 04:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 125 Quimper – indoor hard
Q2 Arnaboldi ITA – Moeller GER Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare



CHI CH Concepcion



BRN CH 125 Manama – hard
R32 Misolic AUT – Giustino ITA 2° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare

TAG: