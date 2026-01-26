Australian Open GS | Hard | A$49171000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 27 Gennaio 2026
26/01/2026 22:22 Nessun commento
CH 50 Phan Thiet – hard
R32 Simakin – Cina 2° inc. ore 04:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Bar Biryukov – Ribecai Inizio 04:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Quimper – indoor hard
Q2 Arnaboldi – Moeller Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH Concepcion
CH 125 Manama – hard
R32 Misolic – Giustino 2° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare
