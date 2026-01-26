Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Fujairah e San Diego: I Main Draw

26/01/2026 20:36 Nessun commento
Camilla Rosatello nella foto
ITF FUJAIRAH(Uae 100k cemento outdoor)
[1] Renata Zarazua MEX vs Mina Hodzic GER
Camilla Rosatello ITA vs Elena Pridankina RUS
Wushuang Zheng CHN vs Arina Rodionova AUS
Jana Kolodynska BLR vs Kristina Kroitor RUS

[3] Lilli Tagger AUT vs Teodora Kostovic SRB
Kristiana Sidorova RUS vs Chloe Paquet FRA
Varvara Panshina RUS vs Jenna Defalco USA
Viktoria Hruncakova SVK vs [6] Ekaterine Gorgodze GEO

[8] Carole Monnet FRA vs Alina Korneeva RUS
Erika Andreeva RUS vs Mimi Xu GBR
Alexandra Shubladze RUS vs Ekaterina Maklakova RUS
Carol Young Suh Lee USA vs [4] Polina Iatcenko RUS

[7] Harriet Dart GBR vs Ekaterina Ovcharenko RUS
Ekaterina Yashina RUS vs Alevtina Ibragimova RUS
Anastasia Kulikova FIN vs Antonia Schmidt GER
Anastasia Tikhonova RUS vs [2] Diane Parry FRA

ITF SAN DIEGO(Usa 100k cemento outdoor)
In attesa….

