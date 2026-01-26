ITF Fujairah e San Diego: I Main Draw
ITF FUJAIRAH(Uae 100k cemento outdoor)
[1] Renata Zarazua vs Mina Hodzic
Camilla Rosatello vs Elena Pridankina
Wushuang Zheng vs Arina Rodionova
Jana Kolodynska vs Kristina Kroitor
[3] Lilli Tagger vs Teodora Kostovic
Kristiana Sidorova vs Chloe Paquet
Varvara Panshina vs Jenna Defalco
Viktoria Hruncakova vs [6] Ekaterine Gorgodze
[8] Carole Monnet vs Alina Korneeva
Erika Andreeva vs Mimi Xu
Alexandra Shubladze vs Ekaterina Maklakova
Carol Young Suh Lee vs [4] Polina Iatcenko
[7] Harriet Dart vs Ekaterina Ovcharenko
Ekaterina Yashina vs Alevtina Ibragimova
Anastasia Kulikova vs Antonia Schmidt
Anastasia Tikhonova vs [2] Diane Parry
ITF SAN DIEGO(Usa 100k cemento outdoor)
In attesa….
TAG: Tornei ITF
