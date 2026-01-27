Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. In campo anche Alcaraz. Sabalenka avanza senza concedere set: Jovic si ferma nei quarti a Melbourne. Svitolina travolge Gauff e torna in top-10

27/01/2026 09:38 104 commenti
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

Elina Svitolina ha conquistato l’accesso alle semifinali dell’Australian Open 2026 travolgendo Cori Gauff con un netto 6-1 6-2. La statunitense ha disputato una delle sue peggiori partite degli ultimi tempi, commettendo numerosi errori di diritto e faticando anche al servizio, senza mai riuscire a entrare davvero in partita.
Svitolina ha approfittato pienamente delle difficoltà dell’avversaria, meritando il successo e ottenendo un risultato dal grande valore personale: con questa vittoria, infatti, l’ucraina torna matematicamente nella top-10 del ranking WTA.
«Era uno dei miei grandi obiettivi per quest’anno e l’ho raggiunto già a gennaio. Tornare tra le prime dieci dopo essere diventata madre significa tantissimo per me», ha dichiarato Svitolina, che in caso di titolo salirebbe al numero 8 del mondo e, con l’eventuale finale, al numero 9.

Passano i giorni all’Australian Open 2026, ma una certezza resta immutata: nessuna avversaria è ancora riuscita a strappare un set ad Aryna Sabalenka. Nemmeno Iva Jovic, che ha provato a restare in partita ma si è dovuta arrendere nettamente nei quarti di finale. La numero uno del mondo ha chiuso l’incontro lasciando alla giovane statunitense soltanto tre game, conquistando l’accesso alle semifinali.
Sabalenka continua così il suo percorso da principale favorita al titolo. Due vittorie la separano ora dal trofeo di Melbourne, dove il suo rendimento fin qui è stato autoritario e costante.

Sabalenka: “Nel secondo set ho dovuto alzare il livello”
Al termine dell’incontro, la bielorussa si è detta soddisfatta della prestazione.
«Sono molto felice per questa vittoria. Lei è giovanissima ma una grande giocatrice. Sono contenta di aver vinto in due set e del livello che ho mostrato. Nel secondo set ho sentito che dovevo intervenire e far vedere il mio tennis: questo mi ha aiutato a fidarmi di più dei miei colpi».
Con questo successo, Sabalenka ha raggiunto un’altra semifinale Slam, un traguardo che testimonia la sua continuità.
«Quando gioco un torneo non penso alle statistiche. Cerco solo di restare nella lotta, di non cambiare mai approccio e di concentrarmi sulle cose che posso controllare. È questo che mi ha portato a questo livello di costanza».

Il caldo e il tetto chiuso
Anche le condizioni climatiche sono state protagoniste della giornata.
«Faceva davvero molto caldo, quindi sono contenta che abbiano chiuso il tetto, anche se solo a metà. C’era molta ombra dietro al campo. Alla fine la temperatura era davvero alta, credo intorno ai 44 gradi. Sono felice di aver chiuso il match».

Il tema del braccialetto vietato
Sabalenka ha poi commentato il divieto imposto dagli Slam sull’utilizzo del dispositivo di monitoraggio WHOOP.
«Lo stavo usando perché avevamo ricevuto una mail dall’ITF che ne autorizzava l’uso. Non sapevo che negli Slam la decisione fosse diversa. Non capisco il motivo, visto che lo utilizziamo tutto l’anno nei tornei WTA. Serve solo per monitorare la salute e spero che questa decisione venga rivista».

Il rapporto con il suo team
La numero uno del mondo ha parlato anche della comunicazione con il proprio staff durante i match.
«Mi conoscono molto bene. A volte nemmeno io so di cosa ho bisogno, ma loro riescono a capirlo. A volte serve un consiglio tattico, altre solo supporto, e a volte vorrei che stessero zitti», ha detto sorridendo.
«Sono fortunata ad avere un team che mi conosce quasi meglio di me stessa».

Nessun cambio di approccio
Nonostante l’avvicinarsi delle fasi decisive, Sabalenka non intende cambiare metodo.
«Il mio approccio è lo stesso dall’inizio del torneo. Mi concentro solo sul prossimo match. Nel profondo tutte vogliamo vincere, ma io voglio pensare punto per punto».

In semifinale affronterà Coco Gauff o Elina Svitolina.
«Non importa chi sarà. Sarà una grande battaglia. Mi concentrerò su me stessa e sul mio gioco».

Jovic: “Vado via felice, ho imparato molto”
Si chiude invece l’avventura di Iva Jovic, che lascia Melbourne dopo aver ottenuto il miglior risultato Slam della sua carriera. La diciottenne non è riuscita a mettere in difficoltà la numero uno del mondo, ma ha mostrato maturità nelle parole post partita.
«Ovviamente è difficile perdere, non era il risultato che volevo, ma in generale me ne vado felice».
Alla sua prima sfida contro Sabalenka, la statunitense ha riconosciuto la differenza di livello.
«Non sapevo cosa aspettarmi, non avevo mai palleggiato con lei prima. Ha mostrato un livello incredibile, in linea con tutto quello che ha ottenuto nella sua carriera. Ho provato ad adattarmi, ma non ci sono riuscita. Bisogna darle tutto il merito».

La lezione appresa
Jovic ha spiegato anche cosa porterà con sé da questa esperienza.
«Quando giochi contro una giocatrice così potente devi accettare che i punti saranno rapidi. Non puoi scegliere il ritmo. Devi adattarti e pareggiare quella velocità, altrimenti non funziona. Ora lo so per la prossima volta».
La giovane americana ha parlato anche del caldo e dell’esperienza vissuta sulla Rod Laver Arena.
«Giocare qui è stato un sogno. Spero di tornare in molti altri quarti di finale. Una vittoria o una sconfitta non definiscono una carriera».
Infine, Jovic ha citato Novak Djokovic come fonte di ispirazione.
«Mi colpisce il modo in cui soffoca gli avversari nei momenti importanti. È impressionante come sappia difendere e attaccare. Spero un giorno di poter giocare con quella mentalità».

Australian Open (Australia 🇦🇺) Quarti di Finale, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs (29) I. Jovic USA

GS Australian Open
A. Sabalenka [1]
6
6
I. Jovic [29]
3
0
Vincitore: A. Sabalenka
Mostra dettagli

(3) A. Zverev GER vs (25) L. Tien USA

GS Australian Open
A. Zverev [3]
6
6
6
7
L. Tien [25]
3
7
1
6
Vincitore: A. Zverev
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(3) C. Gauff USA vs (12) E. Svitolina UKR

GS Australian Open
C. Gauff [3]
1
2
E. Svitolina [12]
6
6
Vincitore: E. Svitolina
Mostra dettagli

(1) C. Alcaraz ESP vs (6) A. de Minaur AUS

GS Australian Open
C. Alcaraz [1]
0
3
A. de Minaur [6]
0
0
Mostra dettagli



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(4) T. Townsend USA / (4) N. Mektic CRO vs I. Khromacheva RUS / C. Harrison USA

GS Australian Open
T. Townsend / N. Mektic [4]
6
6
I. Khromacheva / C. Harrison [11]
4
2
Vincitore: T. Townsend / N. Mektic
Mostra dettagli

H. Baptiste USA / P. Stearns USA vs (4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN

GS Australian Open
H. Baptiste / P. Stearns
4
3
E. Mertens / S. Zhang [4]
6
6
Vincitore: E. Mertens / S. Zhang
Mostra dettagli

A. Danilina KAZ / J. Tracy USA vs (2) L. Stefani BRA / (2) M. Arevalo ESA

GS Australian Open
A. Danilina / J. Tracy
0
6
4
0
L. Stefani / M. Arevalo [2]
0
2
6
1
Vincitore: L. Stefani / M. Arevalo
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
(WC) O. Gadecki AUS / (WC) J. Peers AUS vs (5) A. Krunic SRB / (5) M. Pavic CRO
GS Australian Open
O. Gadecki / J. Peers
6
7
A. Krunic / M. Pavic [5]
1
6
Vincitore: O. Gadecki / J. Peers
Mostra dettagli

(WC) J. Kubler AUS / (WC) M. Polmans AUS vs (12) S. Doumbia FRA / (12) F. Reboul FRA

GS Australian Open
J. Kubler / M. Polmans
6
7
S. Doumbia / F. Reboul [12]
4
6
Vincitore: J. Kubler / M. Polmans
Mostra dettagli

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
K. Siniakova CZE / S. Verbeek NED vs K. Mladenovic FRA / M. Guinard FRA
GS Australian Open
K. Siniakova / S. Verbeek
2
6
K. Mladenovic / M. Guinard [16]
5*
6
Mostra dettagli



Kia Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
C. Dellacqua AUS / S. Stosur AUS vs D. Hantuchova SVK / A. Kerber GER

GS Australian Open
C. Dellacqua / S. Stosur
2
2
D. Hantuchova / A. Kerber
6
6
Vincitore: D. Hantuchova / A. Kerber
Mostra dettagli

M. Philippoussis AUS / P. Rafter AUS vs T. Haas GER / M. Safin RUS

GS Australian Open
M. Philippoussis / P. Rafter
0
4
6
1
T. Haas / M. Safin
0
6
4
0
Vincitore: M. Philippoussis
Mostra dettagli



1573 Arena – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
D. Jovanovski AUS vs (2) L. Miguel BRA

GS Australian Open
D. Jovanovski
4
6
L. Miguel [2]
6
7
Vincitore: L. Miguel
Mostra dettagli

(WC) E. Hirschi AUS vs A. Sushkova UKR

GS Australian Open
E. Hirschi
2
6
5
A. Sushkova
6
2
7
Vincitore: A. Sushkova
Mostra dettagli

(1) Y. Alexandrescou FRA / (1) R. Tabata JPN vs H. Kawanishi JPN / K. Watanabe JPN

GS Australian Open
Y. Alexandrescou / R. Tabata [1]
0
6
2
H. Kawanishi / K. Watanabe
40
7
3
Mostra dettagli

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




ANZ Arena – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(11) K. Chen TPE vs J. Dembo AUS
GS Australian Open
K. Chen [5]
6
6
J. Dembo
2
3
Vincitore: K. Chen
Mostra dettagli

(WC) S. Mildren AUS vs (11) Y. Shao CHN

GS Australian Open
S. Mildren
6
1
Y. Shao [4]
7
6
Vincitore: Y. Shao
Mostra dettagli

(WC) Y. Ibraimi AUS / (WC) C. Kose AUS vs T. Behrmann AUT / A. Gabet FRA

GS Australian Open
Y. Ibraimi / C. Kose
0
7
3
T. Behrmann / A. Gabet
0
6
2
Mostra dettagli

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Court 5 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(15) G. Goode USA vs (Q) N. Raguin BOT
GS Australian Open
G. Goode [15]
2
6
4
N. Raguin
6
3
6
Vincitore: N. Raguin
Mostra dettagli

(4) K. Hance USA vs M. Ceban GBR

GS Australian Open
K. Hance [4]
6
4
6
M. Ceban
4
6
2
Vincitore: K. Hance
Mostra dettagli

J. Dembo AUS / D. Jovanovski AUS vs (8) R. Cozad USA / (8) G. Goode USA

GS Australian Open
J. Dembo / D. Jovanovski
40
7
3
R. Cozad / G. Goode
30
5
2
Mostra dettagli

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Court 6 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(14) N. Lagaev CAN vs A. Stoyanov NED
GS Australian Open
N. Lagaev [8]
4
7
6
A. Stoyanov
6
5
3
Vincitore: N. Lagaev
Mostra dettagli

J. Bolivar Idarraga COL vs S. Massellani ITA

GS Australian Open
J. Bolivar Idarraga
6
2
3
S. Massellani
2
6
6
Vincitore: S. Massellani
Mostra dettagli

(1) A. Kovackova CZE / (1) J. Kovackova CZE vs S. Hettlerova CZE / A. Stoyanov NED

GS Australian Open
A. Kovackova / J. Kovackova [1]
6
6
S. Hettlerova / A. Stoyanov [16]
2
2
Vincitore: A. Kovackova / J. Kovackova
Mostra dettagli

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Court 7 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
D. Zhalgasbay KAZ vs (10) T. Behrmann AUT
GS Australian Open
D. Zhalgasbay
3
6
T. Behrmann
6
7
Vincitore: T. Behrmann
Mostra dettagli

(7) Z. Sesko SLO vs E. Camacho ECU

GS Australian Open
Z. Sesko [7]
6
6
E. Camacho
4
3
Vincitore: Z. Sesko
Mostra dettagli

I. Marinkovic SWE / H. Smart GBR vs C. Jauffret USA / T. Kokkinis AUS

GS Australian Open
I. Marinkovic / H. Smart
0
3
6
0
C. Jauffret / T. Kokkinis
0
6
4
0
Mostra dettagli

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Court 8 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(12) L. Vujovic SRB vs D. Zoldakova CZE
GS Australian Open
L. Vujovic [12]
2
3
D. Zoldakova
6
6
Vincitore: D. Zoldakova
Mostra dettagli

(3) A. Cvetkovic SRB / (3) T. Frodin USA vs Y. Qu CHN / Z. Wei CHN

GS Australian Open
A. Cvetkovic / T. Frodin [7]
6
6
Y. Qu / Z. Wei
3
4
Vincitore: A. Cvetkovic / T. Frodin
Mostra dettagli

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Court 12 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
A. Lizunova RUS vs (8) T. Frodin USA
GS Australian Open
A. Lizunova
5
4
T. Frodin [3]
7
6
Vincitore: T. Frodin
Mostra dettagli




Court 13 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(Q) P. Skliar UKR vs (3) K. Efremova FRA
GS Australian Open
P. Skliar
2
6
0
K. Efremova [3]
6
1
6
Vincitore: K. Efremova
Mostra dettagli

R. Alame AUS vs (6) X. Sun CHN

GS Australian Open
R. Alame
2
7
1
X. Sun [6]
6
5
6
Vincitore: X. Sun
Mostra dettagli

(WC) L. King AUS / (WC) R. Savelli AUS vs J. Bolivar Idarraga COL / V. Reddy USA

GS Australian Open
L. King / R. Savelli
8
2
6
0
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy
9
6
3
0
Mostra dettagli

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Court 14 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
(Q) A. Das NZL vs A. Pushkareva RUS
GS Australian Open
A. Das
3
2
A. Pushkareva
6
6
Vincitore: A. Pushkareva
Mostra dettagli



Court 15 – Ora italiana: 23:00 (locale: 09:00)
V. Reddy USA vs (6) N. Bilozertsev UKR

GS Australian Open
V. Reddy
6
1
4
N. Bilozertsev [3]
4
6
6
Vincitore: N. Bilozertsev
Mostra dettagli

M. Makarova RUS / R. Zolotareva RUS vs (7) M. Burcescu ROU / (7) K. Supova SVK

GS Australian Open
M. Makarova / R. Zolotareva [13]
0
6
4
M. Burcescu / K. Supova [7]
0
3
3
Mostra dettagli

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))

