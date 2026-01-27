Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. In campo anche Alcaraz. Sabalenka avanza senza concedere set: Jovic si ferma nei quarti a Melbourne. Svitolina travolge Gauff e torna in top-10

Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Elina Svitolina ha conquistato l’accesso alle semifinali dell’Australian Open 2026 travolgendo Cori Gauff con un netto 6-1 6-2. La statunitense ha disputato una delle sue peggiori partite degli ultimi tempi, commettendo numerosi errori di diritto e faticando anche al servizio, senza mai riuscire a entrare davvero in partita.
Svitolina ha approfittato pienamente delle difficoltà dell’avversaria, meritando il successo e ottenendo un risultato dal grande valore personale: con questa vittoria, infatti, l’ucraina torna matematicamente nella top-10 del ranking WTA.
«Era uno dei miei grandi obiettivi per quest’anno e l’ho raggiunto già a gennaio. Tornare tra le prime dieci dopo essere diventata madre significa tantissimo per me», ha dichiarato Svitolina, che in caso di titolo salirebbe al numero 8 del mondo e, con l’eventuale finale, al numero 9.
Passano i giorni all’Australian Open 2026, ma una certezza resta immutata: nessuna avversaria è ancora riuscita a strappare un set ad Aryna Sabalenka. Nemmeno Iva Jovic, che ha provato a restare in partita ma si è dovuta arrendere nettamente nei quarti di finale. La numero uno del mondo ha chiuso l’incontro lasciando alla giovane statunitense soltanto tre game, conquistando l’accesso alle semifinali.
Sabalenka continua così il suo percorso da principale favorita al titolo. Due vittorie la separano ora dal trofeo di Melbourne, dove il suo rendimento fin qui è stato autoritario e costante.
Sabalenka: “Nel secondo set ho dovuto alzare il livello”
Al termine dell’incontro, la bielorussa si è detta soddisfatta della prestazione.
«Sono molto felice per questa vittoria. Lei è giovanissima ma una grande giocatrice. Sono contenta di aver vinto in due set e del livello che ho mostrato. Nel secondo set ho sentito che dovevo intervenire e far vedere il mio tennis: questo mi ha aiutato a fidarmi di più dei miei colpi».
Con questo successo, Sabalenka ha raggiunto un’altra semifinale Slam, un traguardo che testimonia la sua continuità.
«Quando gioco un torneo non penso alle statistiche. Cerco solo di restare nella lotta, di non cambiare mai approccio e di concentrarmi sulle cose che posso controllare. È questo che mi ha portato a questo livello di costanza».
Il caldo e il tetto chiuso
Anche le condizioni climatiche sono state protagoniste della giornata.
«Faceva davvero molto caldo, quindi sono contenta che abbiano chiuso il tetto, anche se solo a metà. C’era molta ombra dietro al campo. Alla fine la temperatura era davvero alta, credo intorno ai 44 gradi. Sono felice di aver chiuso il match».
Il tema del braccialetto vietato
Sabalenka ha poi commentato il divieto imposto dagli Slam sull’utilizzo del dispositivo di monitoraggio WHOOP.
«Lo stavo usando perché avevamo ricevuto una mail dall’ITF che ne autorizzava l’uso. Non sapevo che negli Slam la decisione fosse diversa. Non capisco il motivo, visto che lo utilizziamo tutto l’anno nei tornei WTA. Serve solo per monitorare la salute e spero che questa decisione venga rivista».
Il rapporto con il suo team
La numero uno del mondo ha parlato anche della comunicazione con il proprio staff durante i match.
«Mi conoscono molto bene. A volte nemmeno io so di cosa ho bisogno, ma loro riescono a capirlo. A volte serve un consiglio tattico, altre solo supporto, e a volte vorrei che stessero zitti», ha detto sorridendo.
«Sono fortunata ad avere un team che mi conosce quasi meglio di me stessa».
Nessun cambio di approccio
Nonostante l’avvicinarsi delle fasi decisive, Sabalenka non intende cambiare metodo.
«Il mio approccio è lo stesso dall’inizio del torneo. Mi concentro solo sul prossimo match. Nel profondo tutte vogliamo vincere, ma io voglio pensare punto per punto».
In semifinale affronterà Coco Gauff o Elina Svitolina.
«Non importa chi sarà. Sarà una grande battaglia. Mi concentrerò su me stessa e sul mio gioco».
Jovic: “Vado via felice, ho imparato molto”
Si chiude invece l’avventura di Iva Jovic, che lascia Melbourne dopo aver ottenuto il miglior risultato Slam della sua carriera. La diciottenne non è riuscita a mettere in difficoltà la numero uno del mondo, ma ha mostrato maturità nelle parole post partita.
«Ovviamente è difficile perdere, non era il risultato che volevo, ma in generale me ne vado felice».
Alla sua prima sfida contro Sabalenka, la statunitense ha riconosciuto la differenza di livello.
«Non sapevo cosa aspettarmi, non avevo mai palleggiato con lei prima. Ha mostrato un livello incredibile, in linea con tutto quello che ha ottenuto nella sua carriera. Ho provato ad adattarmi, ma non ci sono riuscita. Bisogna darle tutto il merito».
La lezione appresa
Jovic ha spiegato anche cosa porterà con sé da questa esperienza.
«Quando giochi contro una giocatrice così potente devi accettare che i punti saranno rapidi. Non puoi scegliere il ritmo. Devi adattarti e pareggiare quella velocità, altrimenti non funziona. Ora lo so per la prossima volta».
La giovane americana ha parlato anche del caldo e dell’esperienza vissuta sulla Rod Laver Arena.
«Giocare qui è stato un sogno. Spero di tornare in molti altri quarti di finale. Una vittoria o una sconfitta non definiscono una carriera».
Infine, Jovic ha citato Novak Djokovic come fonte di ispirazione.
«Mi colpisce il modo in cui soffoca gli avversari nei momenti importanti. È impressionante come sappia difendere e attaccare. Spero un giorno di poter giocare con quella mentalità».
Si, sembra imbattibile
Carlitos ha cominciato in modalità mostro
L’unica speranza che Svitolina ha avuto di essere numero 1 è stata nel periodo del più grande caos WTA della storia, il biennio 2017-2018, prima che arrivasse Osaka a rimettere ordine. Due anni in cui chiunque poteva essere numero 1 e vincere uno slam, e li ha confermato di non avere nè il gioco, nè la mentalità. Il gioco non lo ha proprio mai avuto, la mentalità forse è migliorata nel tempo, ma pian piano sono arrivate tenniste che a tennis ci giocano molto meglio di lei. Quello che fa strano è che negli Slam sia sempre stata così bloccata, alla fine ne abbiamo visti di tornei finiti in caciara, ma non ne ha mai approfittato. In questo momento sta sicuramente molto bene, chissà che non voglia regalarsi un’ultima chance di far parte dell’albo d’oro slam, prima che sia troppo tardi.
Mentre ho visto giocare Tien vs Medvedev e Zverev vs Cerundolo e non avevo dubbi della vittoria di oggi di Sascha.