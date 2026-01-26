Australian Open 2026: sette teste di serie ai quarti, un dato che mancava dal 2009

In un tennis sempre più imprevedibile e spesso segnato da risultati a sorpresa, l’Australian Open 2026 propone un dato in netta controtendenza. Al termine degli ottavi di finale del tabellone maschile, sette delle otto principali teste di serie hanno raggiunto i quarti di finale, un evento che a Melbourne non si verificava dal 2009.

L’unica eccezione è rappresentata da Félix Auger-Aliassime, testa di serie numero 7, eliminato prima della seconda settimana. Tutti gli altri giocatori di vertice hanno invece rispettato il pronostico, dando vita a una fase finale composta quasi esclusivamente dai nomi più attesi.

Si tratta inoltre di un dato che non si registrava in nessun torneo del Grande Slam dal Roland Garros 2017, a conferma di quanto l’evento sia diventato raro nell’epoca moderna del tennis.

Un evento storico nell’Era Open

Con quanto accaduto a Melbourne, l’Australian Open 2026 entra ufficialmente nella storia dell’Era Open. È infatti soltanto la undicesima volta in cui sette delle prime otto teste di serie riescono a qualificarsi per i quarti di finale di uno Slam.

Ecco i precedenti:

🇬🇧 Wimbledon 1969

🇫🇷 Roland Garros 1976

🇫🇷 Roland Garros 1983 (due edizioni)

🇦🇺 Australian Open 2009

🇺🇸 US Open 2012

🇦🇺 Australian Open 2014

🇦🇺 Australian Open 2015

🇫🇷 Roland Garros 2015

🇫🇷 Roland Garros 2017

🇦🇺 Australian Open 2026

Un elenco che evidenzia quanto sia complesso, soprattutto nell’era del tennis moderno, mantenere un equilibrio così marcato tra gerarchie e risultati.

Un segnale di stabilità ai vertici

Il dato emerso a Melbourne suggerisce una fase di maggiore stabilità al vertice del circuito maschile, in un periodo spesso descritto come dominato dall’incostanza e dalle sorprese. Per una volta, il tabellone ha seguito fedelmente i valori espressi dal ranking, consegnando ai quarti di finale un quadro di assoluto livello.

L’Australian Open 2026 entra così in una ristretta cerchia di Slam in cui i favoriti sono riusciti a confermare il proprio status, regalando al torneo una seconda settimana all’insegna delle grandi sfide attese fin dall’inizio.