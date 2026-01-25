McEnroe critico sulla sospensione del match tra Sinner e Spizzirri

Continua a far discutere la decisione presa dagli organizzatori dell’Australian Open di sospendere l’incontro tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri a causa dell’applicazione del protocollo per il caldo estremo.

Il match era stato interrotto nel terzo set, con lo statunitense avanti 3-1, mentre Sinner era visibilmente in difficoltà fisica e limitato dai crampi, al punto da faticare nei movimenti. La pausa, decisa per le condizioni climatiche, ha permesso ai giocatori di rientrare negli spogliatoi prima della ripresa.

La scelta ha generato diverse reazioni e tra le voci più critiche si è fatta sentire quella di John McEnroe, che durante la diretta televisiva su ESPN non ha nascosto le proprie perplessità.

«Non credo che nessuno voglia vedere una situazione del genere nel nostro sport», ha dichiarato l’ex campione statunitense. «Sembra esserci del favoritismo. Mi piacerebbe pensare che, se fosse successo a Spizzirri, avrebbero fermato comunque la partita. Non so però se lo avrebbero fatto davvero».

Le parole di McEnroe hanno riacceso il dibattito sulla gestione del protocollo caldo e sull’opportunità di intervenire in momenti così delicati di una partita, soprattutto quando uno dei due giocatori appare chiaramente in difficoltà fisica.

L’episodio resta uno dei più discussi di questa edizione dell’Australian Open, dividendo opinioni tra chi ritiene corretta la tutela della salute degli atleti e chi, come McEnroe, solleva dubbi sull’uniformità delle decisioni prese in situazioni simili.