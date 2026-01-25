Challenger 125 Quimper: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nelle quali
Challenger 125 Quimper – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Aleksandar Kovacevic vs Clement Tabur
Vitaliy Sachko vs Titouan Droguet
Alex Molcan vs Dan Added
Luca Van Assche vs (5) Alexander Shevchenko
(3) Pedro Martinez vs Arthur Bouquier
Sascha Gueymard Wayenburg vs Qualifier
Qualifier vs Billy Harris
(WC) Benoit Paire vs (7) Benjamin Bonzi
(6) Nikoloz Basilashvili vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Thomas Faurel
Qualifier vs Justin Engel
Marc-Andrea Huesler vs (4) Quentin Halys
(8) Mackenzie McDonald vs Moez Echargui
Roberto Carballes Baena vs (Alt) Michael Geerts
Mark Lajal vs Qualifier
(Alt) Remy Bertola vs (WC) (2) Adrian Mannarino
Challenger 125 Quimper – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Matteo Martineau vs (WC) Leo Raquillet
(WC) Arthur Nagel vs (8) Alex Martinez
(2) Norbert Gombos vs Laurent Lokoli
Svyatoslav Gulin vs (10) Cyril Vandermeersch
(Alt) (3) Eliakim Coulibaly vs (WC) Yanis Ghazouani Durand
Gianmarco Ferrari vs (12) Buvaysar Gadamauri
(4) Christoph Negritu vs Pavel Kotov
(WC) Pierre Antoine Faut vs (7) Dan Martin
(5) Federico Arnaboldi vs Milos Karol
Marvin Moeller vs (11) Mae Malige
(6) Lucas Poullain vs (Alt) Maxime Janvier
(Alt) Alberto Barroso Campos vs (9) Maks Kasnikowski
Court Central – ore 10:00
Norbert Gombos vs Laurent Lokoli
Marvin Moeller vs Mae Malige
Pierre Antoine Faut vs Dan Martin
Eliakim Coulibaly vs Yanis Ghazouani Durand
Matteo Martineau vs Leo Raquillet
Lucas Poullain vs Maxime Janvier
Court 1 – ore 10:00
Svyatoslav Gulin vs Cyril Vandermeersch
Federico Arnaboldi vs Milos Karol
Christoph Negritu vs Pavel Kotov
Gianmarco Ferrari vs Buvaysar Gadamauri
Arthur Nagel vs Alex Martinez
Alberto Barroso Campos vs Maks Kasnikowski
TAG: Circuito Challenger
5 commenti
Kovacevic
Mannarino
Bonzi
Q
Shevchenko
Gueymard
Engel
Carballes
MARTINEZ
MCDONALD
VAN ASSCHE
BASILASHVILI
KOVACEVIC
BONZI
HALYS
MANNARINO
BONZI
HALYS
KOVACEVIC
LAJAL
VAN ASSCHE
MARTINEZ
BASILASHVILI
MCDONALD
MARTINEZ
MCDONALD
SHEVCHENKO
BASILASHVILI
KOVACEVIC
BONZI
HALYS
MANNARINO
Kovacevic
Mannarino
Martinez
Halys
Shevchenko
Bonzi
Basilashvili
McDonald