Challenger 125 Quimper: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nelle quali

25/01/2026 19:47 5 commenti
Federico Arnaboldi nella foto
Federico Arnaboldi nella foto

FRA Challenger 125 Quimper – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Aleksandar Kovacevic USA vs Clement Tabur FRA
Vitaliy Sachko UKR vs Titouan Droguet FRA
Alex Molcan SVK vs Dan Added FRA
Luca Van Assche FRA vs (5) Alexander Shevchenko KAZ

(3) Pedro Martinez ESP vs Arthur Bouquier FRA
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Qualifier
Qualifier vs Billy Harris GBR
(WC) Benoit Paire FRA vs (7) Benjamin Bonzi FRA

(6) Nikoloz Basilashvili GEO vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Thomas Faurel FRA
Qualifier vs Justin Engel GER
Marc-Andrea Huesler SUI vs (4) Quentin Halys FRA

(8) Mackenzie McDonald USA vs Moez Echargui TUN
Roberto Carballes Baena ESP vs (Alt) Michael Geerts BEL
Mark Lajal EST vs Qualifier
(Alt) Remy Bertola SUI vs (WC) (2) Adrian Mannarino FRA

FRA Challenger 125 Quimper – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Matteo Martineau FRA vs (WC) Leo Raquillet FRA
(WC) Arthur Nagel FRA vs (8) Alex Martinez ESP

(2) Norbert Gombos SVK vs Laurent Lokoli FRA
Svyatoslav Gulin RUS vs (10) Cyril Vandermeersch FRA

(Alt) (3) Eliakim Coulibaly CIV vs (WC) Yanis Ghazouani Durand FRA
Gianmarco Ferrari ITA vs (12) Buvaysar Gadamauri BEL

(4) Christoph Negritu GER vs Pavel Kotov RUS
(WC) Pierre Antoine Faut FRA vs (7) Dan Martin CAN

(5) Federico Arnaboldi ITA vs Milos Karol SVK
Marvin Moeller GER vs (11) Mae Malige FRA

(6) Lucas Poullain FRA vs (Alt) Maxime Janvier FRA
(Alt) Alberto Barroso Campos ESP vs (9) Maks Kasnikowski POL

Court Central – ore 10:00
Norbert Gombos SVK vs Laurent Lokoli FRA
Marvin Moeller GER vs Mae Malige FRA
Pierre Antoine Faut FRA vs Dan Martin CAN
Eliakim Coulibaly CIV vs Yanis Ghazouani Durand FRA
Matteo Martineau FRA vs Leo Raquillet FRA
Lucas Poullain FRA vs Maxime Janvier FRA

Court 1 – ore 10:00
Svyatoslav Gulin RUS vs Cyril Vandermeersch FRA
Federico Arnaboldi ITA vs Milos Karol SVK
Christoph Negritu GER vs Pavel Kotov RUS
Gianmarco Ferrari ITA vs Buvaysar Gadamauri BEL
Arthur Nagel FRA vs Alex Martinez ESP
Alberto Barroso Campos ESP vs Maks Kasnikowski POL

miky85 25-01-2026 21:14

Kovacevic

Mannarino

Bonzi
Q

Shevchenko
Gueymard
Engel
Carballes

 5
Dany 25-01-2026 21:07

MARTINEZ

MCDONALD

VAN ASSCHE
BASILASHVILI

KOVACEVIC
BONZI
HALYS
MANNARINO

 4
brunodalla 25-01-2026 20:20

BONZI

HALYS

KOVACEVIC
LAJAL

VAN ASSCHE
MARTINEZ
BASILASHVILI
MCDONALD

 3
kaishaku 25-01-2026 20:14

MARTINEZ

MCDONALD

SHEVCHENKO
BASILASHVILI

KOVACEVIC
BONZI
HALYS
MANNARINO

 2
Gianni11 25-01-2026 20:00

Kovacevic

Mannarino

Martinez
Halys

Shevchenko
Bonzi
Basilashvili
McDonald

 1
