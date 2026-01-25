Challenger 125 Manama: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel Md e 3 nelle quali
🇧🇭 Challenger 125 Manama – Tabellone Principale – hard
(WC) (1) Alexei Popyrin vs Ugo Blanchet
Hugo Grenier vs Lloyd Harris
Nicolai Budkov Kjaer vs Qualifier
Rodrigo Pacheco Mendez vs (7) Luca Nardi
(4) Filip Misolic vs Lorenzo Giustino
(WC) Zhizhen Zhang vs Otto Virtanen
Coleman Wong vs Ryan Peniston
Stefano Travaglia vs (8) Shintaro Mochizuki
(5) Yannick Hanfmann vs Qualifier
Kyrian Jacquet vs Christopher O’Connell
Qualifier vs Guy Den Ouden
Lukas Neumayer vs (3) Jacob Fearnley
(6) Thiago Agustin Tirante vs Geoffrey Blancaneaux
Qualifier vs Joel Schwaerzler
(NG) Maxim Mrva vs Qualifier
Qualifier vs (WC) (2) Mattia Bellucci
🇧🇭 Challenger 125 Manama – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Benjamin Hassan vs Manas Dhamne
Alexandr Binda vs (7) Viktor Durasovic
(2) Beibit Zhukayev vs Fares Zakaria
Vadym Ursu vs (11) Alex Hernandez
(3) Dimitar Kuzmanov vs (WC) Petros Tsitsipas
(WC) Enrico Baldisserri vs (8) Sergey Fomin
(4) Edas Butvilas vs (WC) Elyas Abdulnabi
(WC) Alberto Bronzetti vs (10) Mert Alkaya
(5) Hynek Barton vs Dali Blanch
Yanki Erel vs (9) Alibek Kachmazov
(6) Saba Purtseladze vs Lukas Pokorny
Radu Albot vs (Alt) (12) Neil Oberleitner
🎾 Centre Court
Ore 09:00
Yanki Erel vs Alibek Kachmazov
Dimitar Kuzmanov vs Petros Tsitsipas
Benjamin Hassan vs Manas Dhamne
A. Bronzetti vs Mert Alkaya
🎾 Court 2
Ore 09:00
Radu Albot vs Neil Oberleitner
Saba Purtseladze vs Lukas Pokorny
A. Binda vs Viktor Durasovic
Edas Btvilas vs Elyas Abdulnabi
🎾 Court 3
Ore 09:00
Hynek Barton vs Dali Blanch
E. Baldisserri vs Sergey Fomin
Beibit Zhukayev vs Fares Zakaria
Vadym Ursu vs Alex Hernandez
