Challenger 125 Manama: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel Md e 3 nelle quali

🇧🇭 Challenger 125 Manama – Tabellone Principale – hard

(WC) (1) Alexei Popyrin vs Ugo Blanchet

Hugo Grenier vs Lloyd Harris

Nicolai Budkov Kjaer vs Qualifier

Rodrigo Pacheco Mendez vs (7) Luca Nardi

(4) Filip Misolic vs Lorenzo Giustino

(WC) Zhizhen Zhang vs Otto Virtanen

Coleman Wong vs Ryan Peniston

Stefano Travaglia vs (8) Shintaro Mochizuki

(5) Yannick Hanfmann vs Qualifier

Kyrian Jacquet vs Christopher O’Connell

Qualifier vs Guy Den Ouden

Lukas Neumayer vs (3) Jacob Fearnley

(6) Thiago Agustin Tirante vs Geoffrey Blancaneaux

Qualifier vs Joel Schwaerzler

(NG) Maxim Mrva vs Qualifier

Qualifier vs (WC) (2) Mattia Bellucci

(1) Benjamin Hassanvs Manas Dhamnevs (7) Viktor Durasovic

(2) Beibit Zhukayev vs Fares Zakaria

Vadym Ursu vs (11) Alex Hernandez

(3) Dimitar Kuzmanov vs (WC) Petros Tsitsipas

(WC) Enrico Baldisserri vs (8) Sergey Fomin

(4) Edas Butvilas vs (WC) Elyas Abdulnabi

(WC) Alberto Bronzetti vs (10) Mert Alkaya

(5) Hynek Barton vs Dali Blanch

Yanki Erel vs (9) Alibek Kachmazov

(6) Saba Purtseladze vs Lukas Pokorny

Radu Albot vs (Alt) (12) Neil Oberleitner

🎾 Centre Court

Ore 09:00

🎾 Court 2

Ore 09:00

Viktor Durasovic

🎾 Court 3

Ore 09:00

