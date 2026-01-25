Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Manama: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel Md e 3 nelle quali

25/01/2026 18:09 4 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

🇧🇭 Challenger 125 Manama – Tabellone Principale – hard
(WC) (1) Alexei Popyrin AUS vs Ugo Blanchet FRA
Hugo Grenier FRA vs Lloyd Harris RSA
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Qualifier
Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs (7) Luca Nardi ITA

(4) Filip Misolic AUT vs Lorenzo Giustino ITA
(WC) Zhizhen Zhang CHN vs Otto Virtanen FIN
Coleman Wong HKG vs Ryan Peniston GBR
Stefano Travaglia ITA vs (8) Shintaro Mochizuki JPN

(5) Yannick Hanfmann GER vs Qualifier
Kyrian Jacquet FRA vs Christopher O’Connell AUS
Qualifier vs Guy Den Ouden NED
Lukas Neumayer AUT vs (3) Jacob Fearnley GBR

(6) Thiago Agustin Tirante ARG vs Geoffrey Blancaneaux FRA
Qualifier vs Joel Schwaerzler AUT
(NG) Maxim Mrva CZE vs Qualifier
Qualifier vs (WC) (2) Mattia Bellucci ITA




🇧🇭 Challenger 125 Manama – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Benjamin Hassan LBN vs Manas Dhamne IND
Alexandr Binda ITA vs (7) Viktor Durasovic NOR

(2) Beibit Zhukayev KAZ vs Fares Zakaria EGY
Vadym Ursu UKR vs (11) Alex Hernandez MEX

(3) Dimitar Kuzmanov BUL vs (WC) Petros Tsitsipas GRE
(WC) Enrico Baldisserri ITA vs (8) Sergey Fomin UZB

(4) Edas Butvilas LTU vs (WC) Elyas Abdulnabi BRN
(WC) Alberto Bronzetti ITA vs (10) Mert Alkaya TUR

(5) Hynek Barton CZE vs Dali Blanch USA
Yanki Erel TUR vs (9) Alibek Kachmazov RUS

(6) Saba Purtseladze GEO vs Lukas Pokorny SVK
Radu Albot MDA vs (Alt) (12) Neil Oberleitner AUT



🎾 Centre Court
Ore 09:00
Yanki Erel TUR vs Alibek Kachmazov RUS
Dimitar Kuzmanov BUL vs Petros Tsitsipas GRE
Benjamin Hassan LBN vs Manas Dhamne IND
A. Bronzetti ITA vs Mert Alkaya TUR

🎾 Court 2
Ore 09:00
Radu Albot MDA vs Neil Oberleitner AUT
Saba Purtseladze GEO vs Lukas Pokorny SVK
A. Binda ITA vs Viktor Durasovic NOR
Edas Btvilas LTU vs Elyas Abdulnabi BRN

🎾 Court 3
Ore 09:00
Hynek Barton CZE vs Dali Blanch USA
E. Baldisserri ITA vs Sergey Fomin UZB
Beibit Zhukayev KAZ vs Fares Zakaria EGY
Vadym Ursu UKR vs Alex Hernandez MEX

TAG:

4 commenti

verygabry 25-01-2026 19:17

Popyrin

Fearnley

Wong
Bellucci

Nardi
Zhang
Hanfmann
Tirante

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gianni11 25-01-2026 18:58

Popyrin

Fearnley

Zhang
Bellucci

Budkov
Wong
Hanfmann
Tirante

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 25-01-2026 18:55

hanfmann

popyrin

wong
bellucci

nardi
zhang
fearnley
schwaerzler

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 25-01-2026 18:16

POPYRIN

BELLUCCI

ZHANG
FEARNLEY

NARDI
WONG
HANFMANN
TIRANTE

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!