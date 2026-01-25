Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 25 Gennaio 2026

25/01/2026 14:18 Nessun commento
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006

POR CH 75 Oeiras – Indoor Hard
Q1 Gray GBR – Guerrieri ITA TBA

Il match deve ancora iniziare

Q1 Berrettini ITA – Vrbensky CZE TBA

ATP Oeiras
Jacopo Berrettini [4]
15
3
Michael Vrbensky
0
2
Mostra dettagli

Q1 Fellin ITA – Rosenkranz GER TBA

Il match deve ancora iniziare



VIE CH 50 Phan Thiet – Hard

ATP Phan Thiet
Lorenzo Carboni [6]
6
6
Kokoro Isomura
3
4
Vincitore: Carboni
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
Michele Ribecai [5]
6
6
Joshua Charlton
3
4
Vincitore: Ribecai
Mostra dettagli
TAG: