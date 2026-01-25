Australian Open GS | Hard | A$98171000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo ATP, Challenger, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 25 Gennaio 2026
25/01/2026 14:18 Nessun commento
CH 75 Oeiras – Indoor Hard
Q1 Gray – Guerrieri TBA
Il match deve ancora iniziare
Q1 Berrettini – Vrbensky TBA
ATP Oeiras
Jacopo Berrettini [4]•
15
3
Michael Vrbensky
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Berrettini
15-0
3-2
M. Vrbensky
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-1 → 3-2
J. Berrettini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 3-1
M. Vrbensky
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
J. Berrettini
15-0
ace
30-0
ace
40-0
1-0 → 2-0
M. Vrbensky
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Q1 Fellin – Rosenkranz TBA
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Phan Thiet – Hard
ATP Phan Thiet
Lorenzo Carboni [6]
6
6
Kokoro Isomura
3
4
Vincitore: Carboni
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
K. Isomura
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
L. Carboni
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
5-3 → 5-4
K. Isomura
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
L. Carboni
15-0
30-0
40-0
ace
ace
4-2 → 5-2
K. Isomura
15-0
30-0
40-0
4-1 → 4-2
L. Carboni
15-0
30-0
30-15
40-15
3-1 → 4-1
K. Isomura
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
L. Carboni
0-15
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
K. Isomura
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
L. Carboni
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
K. Isomura
0-15
0-30
15-30
15-40
5-3 → 6-3
L. Carboni
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
4-3 → 5-3
K. Isomura
15-0
30-0
30-15
40-15
4-2 → 4-3
L. Carboni
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
K. Isomura
0-15
0-30
0-40
15-40
2-2 → 3-2
L. Carboni
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
K. Isomura
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
L. Carboni
0-15
0-30
15-30
15-40
0-1 → 0-2
K. Isomura
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
ATP Phan Thiet
Michele Ribecai [5]
6
6
Joshua Charlton
3
4
Vincitore: Ribecai
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
40-15
5-4 → 6-4
J. Charlton
0-15
0-30
0-40
df
4-4 → 5-4
M. Ribecai
15-0
30-0
40-0
40-15
3-4 → 4-4
J. Charlton
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
M. Ribecai
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Charlton
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-2 → 2-3
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
J. Charlton
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Ribecai
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
J. Charlton
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
M. Ribecai
15-0
30-0
ace
40-0
5-3 → 6-3
J. Charlton
0-15
0-30
df
0-40
4-3 → 5-3
M. Ribecai
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Charlton
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
M. Ribecai
0-15
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
J. Charlton
15-0
15-15
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
2-1 → 2-2
M. Ribecai
15-0
30-0
40-0
1-1 → 2-1
J. Charlton
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 1-1
M. Ribecai
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
