Luciano Darderi alle prese con il caldo australiano durante un’intervista (Video)
Una situazione preoccupante ha coinvolto Luciano Darderi lontano dal campo. Il tennista azzurro ha avuto una crisi muscolare in diretta televisiva mentre veniva intervistato durante la trasmissione Australian Open Blue Zone, all’interno della Show Court Arena. Nel corso del collegamento, Darderi ha improvvisamente fatto una smorfia e si è irrigidito per il dolore, causando attimi di apprensione tra i conduttori presenti.
Il problema è stato provocato da un crampo molto doloroso alla gamba, che lo ha costretto ad alzarsi in piedi. «Stai bene? Le condizioni qui sono durissime», ha chiesto uno dei giornalisti, visibilmente preoccupato.
The moment 🇮🇹 Luciano Darderi cramped live on air 😳 The conditions on Saturday were BRUTAL.
🎥 Australian Open BlueZone pic.twitter.com/UEr3HmnD5Y
— The First Serve (@TheFirstServeAU) January 24, 2026
Darderi era reduce dalla vittoria contro Karen Khachanov, testa di serie numero 15, in una partita molto dispendiosa dal punto di vista fisico. L’incontro si era disputato sotto un sole particolarmente intenso, con temperature vicine ai 40 gradi, nelle stesse ore in cui erano impegnati anche Musetti e successivamente Sinner.
I due azzurri, Sinner e Darderi, si affronteranno domani negli ottavi di finale dell’Australian Open. Non esistono precedenti tra i due a livello ATP.
Per Darderi non è stato l’unico episodio complicato del torneo. Dopo la vittoria in tre set contro Cristian Garín, l’italiano aveva accusato un improvviso malessere, piegandosi dal dolore subito dopo la fine dell’incontro. Dopo un rapido saluto a pubblico e avversario, era rientrato di corsa negli spogliatoi a causa di un forte mal di pancia.
«Se la partita fosse durata ancora qualche minuto, non so davvero come avrei fatto», aveva spiegato in seguito.
Il caldo resta dunque uno dei grandi protagonisti di questa edizione dell’Australian Open, incidendo in modo evidente sulla tenuta fisica dei giocatori e sulla gestione degli incontri.
TAG: Curiosità, Luciano Darderi
ci sono tre campi coperti, sono rimasti in pochi, quindi tutti potranno giocare alle stesse condizioni; chiuderanno i tetti subito
La RAI sta facendo pazzie pur di averli insieme sul palco di Sanremo a proporre una scenetta esilarante 😉
Aspetta, gira già la voce di un Sinner a scuola di “mimo” durante il periodo di squalifica!
Certamente! Anzi diranno che ha concordato la sceneggiata con Sinner che in cambio gli lascerà vincere un set 🙂
Martedì ci saranno temperature record a Melbourne, dicono addirittura 45 gradi… Fortunatamente per gli italiani ancora in lizza, il loro lato del tabellone non sarà impegnato in quel giorno.
Mi domando chi metteranno a giocare in sessione diurna e, soprattutto, se l’organizzazione riterrà finalmente di dover chiudere subito il tetto, visto che la previsione è sicura, o aspetterà fino all’ultimo lo scoccare del grado 5, interrompendo le partite in corso
Successe a Nadal anni fa in conferenza stampa, e i meme si sprecavano…
Non è necessariamente una conseguenza del caldo quanto dello sforzo muscolare estremo (il quale a sua volta però può essere influenzato da fattori termici)
Tranquillo, fra poco diranno che anche Darderi ha fatto finta.
E immaginate,da seduto: allucinante.
Mi hai preceduto nello scriverlo.
Ottimo Detu..
Quello che non capisco è perché non dire che tranne venerdì scorso e martedì prossimo, le temperature sono nettamente sotto media a Melbourne. Addirittura giorni con massime in zona 21 gradi previsti da mercoledì, autunno per l’Australia
Ah quindi Sinner non fingeva vero trolloni disagiati?