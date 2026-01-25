Luciano Darderi alle prese con il caldo australiano durante un’intervista (Video)

Una situazione preoccupante ha coinvolto Luciano Darderi lontano dal campo. Il tennista azzurro ha avuto una crisi muscolare in diretta televisiva mentre veniva intervistato durante la trasmissione Australian Open Blue Zone, all’interno della Show Court Arena. Nel corso del collegamento, Darderi ha improvvisamente fatto una smorfia e si è irrigidito per il dolore, causando attimi di apprensione tra i conduttori presenti.

Il problema è stato provocato da un crampo molto doloroso alla gamba, che lo ha costretto ad alzarsi in piedi. «Stai bene? Le condizioni qui sono durissime», ha chiesto uno dei giornalisti, visibilmente preoccupato.

The moment 🇮🇹 Luciano Darderi cramped live on air 😳 The conditions on Saturday were BRUTAL. 🎥 Australian Open BlueZone pic.twitter.com/UEr3HmnD5Y — The First Serve (@TheFirstServeAU) January 24, 2026

Darderi era reduce dalla vittoria contro Karen Khachanov, testa di serie numero 15, in una partita molto dispendiosa dal punto di vista fisico. L’incontro si era disputato sotto un sole particolarmente intenso, con temperature vicine ai 40 gradi, nelle stesse ore in cui erano impegnati anche Musetti e successivamente Sinner.

I due azzurri, Sinner e Darderi, si affronteranno domani negli ottavi di finale dell’Australian Open. Non esistono precedenti tra i due a livello ATP.

Per Darderi non è stato l’unico episodio complicato del torneo. Dopo la vittoria in tre set contro Cristian Garín, l’italiano aveva accusato un improvviso malessere, piegandosi dal dolore subito dopo la fine dell’incontro. Dopo un rapido saluto a pubblico e avversario, era rientrato di corsa negli spogliatoi a causa di un forte mal di pancia.

«Se la partita fosse durata ancora qualche minuto, non so davvero come avrei fatto», aveva spiegato in seguito.

Il caldo resta dunque uno dei grandi protagonisti di questa edizione dell’Australian Open, incidendo in modo evidente sulla tenuta fisica dei giocatori e sulla gestione degli incontri.