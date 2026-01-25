Australian Open GS | Hard | A$98171000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Manila: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione
25/01/2026 13:36 Nessun commento
WTA 125 Manila (Filippine 🇵🇭) – Turno di Qualificazione, cemento
Center – ore 04:00
(1) Sakura Hosogi vs Stefi Marithe Aludo Inizio 04:00
WTA Manila 125
Sakura Hosogi [1]
0
6
6
0
Stefi Marithe Aludo•
0
1
2
0
Vincitore: Hosogi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Stefi Marithe Aludo
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
Stefi Marithe Aludo
0-15
0-30
0-40
15-40
5-2 → 6-2
Sakura Hosogi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Stefi Marithe Aludo
0-15
15-15
15-30
15-40
3-2 → 4-2
Sakura Hosogi
15-0
30-0
40-0
2-2 → 3-2
Stefi Marithe Aludo
15-0
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
Sakura Hosogi
0-15
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Stefi Marithe Aludo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Sakura Hosogi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
Stefi Marithe Aludo
15-0
15-15
15-30
15-40
5-1 → 6-1
Sakura Hosogi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Stefi Marithe Aludo
0-15
0-30
0-40
3-1 → 4-1
Sakura Hosogi
0-15
0-30
0-40
15-40
3-0 → 3-1
Stefi Marithe Aludo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Sakura Hosogi
15-0
30-0
40-0
40-15
1-0 → 2-0
Stefi Marithe Aludo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
(4) Miho Kuramochi vs (6) Mia Horvit
WTA Manila 125
Miho Kuramochi [4]•
0
6
6
0
Mia Horvit [6]
0
2
1
0
Vincitore: Kuramochi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Miho Kuramochi
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-1
Miho Kuramochi
15-0
30-0
30-15
40-15
5-1 → 6-1
Mia Horvit
0-15
0-30
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Miho Kuramochi
0-15
15-15
30-15
40-15
3-1 → 4-1
Mia Horvit
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Miho Kuramochi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Mia Horvit
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Miho Kuramochi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Mia Horvit
0-15
15-15
15-30
15-40
5-2 → 6-2
Miho Kuramochi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Mia Horvit
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Miho Kuramochi
15-0
30-0
40-0
3-1 → 4-1
Mia Horvit
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Miho Kuramochi
0-15
0-30
0-40
15-40
2-0 → 2-1
Mia Horvit
15-0
15-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
Miho Kuramochi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 04:00
(3) Viktoria Morvayova vs (5) Nicole Fossa Huergo Inizio 04:00
WTA Manila 125
Viktoria Morvayova [3]•
0
7
6
0
Nicole Fossa Huergo [5]
0
5
3
0
Vincitore: Morvayova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Viktoria Morvayova
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Viktoria Morvayova
15-0
30-0
40-0
5-3 → 6-3
Nicole Fossa Huergo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Viktoria Morvayova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Nicole Fossa Huergo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Viktoria Morvayova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Nicole Fossa Huergo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Viktoria Morvayova
0-15
15-15
30-15
40-15
2-0 → 3-0
Nicole Fossa Huergo
15-0
15-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
Viktoria Morvayova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-5
Nicole Fossa Huergo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Viktoria Morvayova
0-15
15-15
30-15
40-15
5-5 → 6-5
Nicole Fossa Huergo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Viktoria Morvayova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Nicole Fossa Huergo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Viktoria Morvayova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Nicole Fossa Huergo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
Viktoria Morvayova
0-15
0-30
0-40
15-40
1-3 → 1-4
Nicole Fossa Huergo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Viktoria Morvayova
15-0
30-0
40-0
0-2 → 1-2
Nicole Fossa Huergo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Viktoria Morvayova
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
(2) Rina Saigo vs (7) Peangtarn Plipuech
WTA Manila 125
Rina Saigo [2]
0
2
3
0
Peangtarn Plipuech [7]
0
6
6
0
Vincitore: Plipuech
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
30-15
40-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Rina Saigo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Peangtarn Plipuech
0-15
0-30
0-40
1-5 → 2-5
Rina Saigo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Peangtarn Plipuech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-4 → 0-5
Rina Saigo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Peangtarn Plipuech
15-0
15-15
30-15
40-15
0-2 → 0-3
Rina Saigo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Rina Saigo
0-15
0-30
15-30
15-40
2-5 → 2-6
Peangtarn Plipuech
15-0
30-0
30-15
40-15
2-4 → 2-5
Rina Saigo
15-0
30-0
40-0
1-4 → 2-4
Peangtarn Plipuech
15-0
30-0
40-0
1-3 → 1-4
Rina Saigo
15-0
30-0
30-15
40-15
0-3 → 1-3
Peangtarn Plipuech
15-0
15-15
30-15
40-15
0-2 → 0-3
Rina Saigo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Peangtarn Plipuech
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
