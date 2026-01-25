WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Manila: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione

25/01/2026 13:36 Nessun commento
WTA 125 Manila (Filippine 🇵🇭) – Turno di Qualificazione, cemento

Center – ore 04:00
(1) Sakura Hosogi JPN vs Stefi Marithe Aludo PHI Inizio 04:00
WTA Manila 125
Sakura Hosogi [1]
0
6
6
0
Stefi Marithe Aludo
0
1
2
0
Vincitore: Hosogi
(4) Miho Kuramochi JPN vs (6) Mia Horvit USA

WTA Manila 125
Miho Kuramochi [4]
0
6
6
0
Mia Horvit [6]
0
2
1
0
Vincitore: Kuramochi
Court 1 – ore 04:00
(3) Viktoria Morvayova SVK vs (5) Nicole Fossa Huergo ARG Inizio 04:00

WTA Manila 125
Viktoria Morvayova [3]
0
7
6
0
Nicole Fossa Huergo [5]
0
5
3
0
Vincitore: Morvayova
(2) Rina Saigo JPN vs (7) Peangtarn Plipuech THA

WTA Manila 125
Rina Saigo [2]
0
2
3
0
Peangtarn Plipuech [7]
0
6
6
0
Vincitore: Plipuech
