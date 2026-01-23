Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 7 (LIVE)

23/01/2026 18:07 7 commenti
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images
Rod Laver Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
Early start due to high temperatures

K. Pliskova CZE vs (9) M. Keys USA

Il match deve ancora iniziare

E. Spizzirri USA vs (2) J. Sinner ITA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
B. van de Zandschulp NED vs (4) N. Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare

(16) N. Osaka JPN vs (Q) M. Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare



Margaret Court Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
Early start due to high temperatures

(6) J. Pegula USA vs O. Selekhmeteva RUS

Il match deve ancora iniziare

P. Stearns USA vs (4) A. Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
(8) B. Shelton USA vs (30) V. Vacherot MON
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(31) A. Kalinskaya RUS vs (2) I. Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

M. Cilic CRO vs (12) C. Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare



John Cain Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
Early start due to high temperatures

(5) L. Musetti ITA vs T. Machac CZE

Il match deve ancora iniziare

(21) E. Mertens BEL vs (Q) N. Bartunkova CZE

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(WC) S. Wawrinka SUI vs (9) T. Fritz USA

Il match deve ancora iniziare

(5) E. Rybakina KAZ vs T. Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare



Kia Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(15) K. Khachanov RUS vs (22) L. Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare

(13) L. Noskova CZE vs X. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
Match TBA
(16) J. Mensik CZE vs E. Quinn USA
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))




1573 Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
A. Erler AUT / R. Galloway USA vs (2) H. Heliovaara FIN / (2) H. Patten GBR
Il match deve ancora iniziare

C. Moutet FRA / L. Sanchez FRA vs (3) M. Granollers ESP / (3) H. Zeballos ARG

Il match deve ancora iniziare

(6) A. Muhammad USA / (6) E. Routliffe NZL vs S. Aoyama JPN / M. Linette POL

Il match deve ancora iniziare

A. Blinkova RUS / K. Rakhimova UZB vs H. Baptiste USA / P. Stearns USA

Il match deve ancora iniziare

E. Routliffe NZL / A. Goransson SWE vs K. Mladenovic FRA / M. Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare



ANZ Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(16) H. Guo CHN / (16) K. Mladenovic FRA vs A. Pavlyuchenkova RUS / C. Tauson DEN

Il match deve ancora iniziare

(WC) K. Birrell AUS / (WC) T. Gibson AUS vs (2) S. Errani ITA / (2) J. Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare

(WC) J. Kubler AUS / (WC) M. Polmans AUS vs J. Paul SUI / M. Willis GBR

Il match deve ancora iniziare

(7) O. Nicholls GBR / (7) H. Patten GBR vs A. Danilina KAZ / J. Tracy USA

Il match deve ancora iniziare

(WC) T. Gibson AUS / (WC) M. Ebden AUS vs (5) A. Krunic SRB / (5) M. Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(15) T. Kokkinis AUS vs Y. Qu CHN

Il match deve ancora iniziare

(WC) T. Russell AUS vs (Q) J. Van Zyl RSA

Il match deve ancora iniziare

(WC) T. Takizawa AUS vs T. Konduri USA

Il match deve ancora iniziare

(4) K. Hance USA vs (WC) E. Domingo AUS

Il match deve ancora iniziare

C. Ngounoue USA vs (Q) K. Kosaner TUR

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) C. Kose AUS vs (14) T. Chavez ESP

Il match deve ancora iniziare

(12) T. Mihalikova SVK / (12) O. Nicholls GBR vs S. Hunter AUS / M. Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
V. Kirkov USA / B. Stevens NED vs (16) A. Krajicek USA / (16) N. Mektic CRO
Il match deve ancora iniziare

I. Khromacheva RUS / C. Harrison USA vs S. Hsieh TPE / J. Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare

G. Dabrowski CAN / L. Johnson GBR vs (WC) M. Joint AUS / (WC) M. Romios AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
K. Filaretov RUS vs (3) R. Tabata JPN

Il match deve ancora iniziare

(1) A. Kovackova CZE vs C. Clarke USA

Il match deve ancora iniziare

(4) V. Barros BRA vs (WC) J. Sibai AUS

Il match deve ancora iniziare

M. Ceban GBR vs C. Doig RSA

Il match deve ancora iniziare

P. Berezina RUS vs D. Zoldakova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Bothma RSA vs (WC) R. Savelli AUS

Il match deve ancora iniziare

(4) M. Arevalo ESA / (4) M. Pavic CRO vs (A) N. Balaji IND / (A) N. Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
S. Gonzalez MEX / D. Pel NED vs (10) Y. Bhambri IND / (10) A. Goransson SWE
Il match deve ancora iniziare

I. Jovic USA / V. Mboko CAN vs (4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(12) S. Doumbia FRA / (12) F. Reboul FRA vs T. Arribage FRA / A. Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare

M. Bouzkova CZE / A. Klepac SLO vs (13) S. Kenin USA / (13) L. Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
(WC) A. Beck AUS vs (10) K. Sawashiro JPN
Il match deve ancora iniziare

G. Guillen AUS vs A. Stoyanov NED

Il match deve ancora iniziare

(12) L. Vujovic SRB vs I. Marinkovic SWE

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(Q) O. Geladaris GRE vs K. Thompson HKG

Il match deve ancora iniziare

K. Pantaratorn THA vs (8) Z. Nurlanuly KAZ

Il match deve ancora iniziare

(5) R. Zhang CHN vs A. Terentyeva RUS

Il match deve ancora iniziare

(14) N. Lagaev CAN vs F. Dorofeeva-Rybas RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
H. Smart GBR vs (Q) A. Ichioka JPN

Il match deve ancora iniziare

(9) S. Rybkin RUS vs J. Chlodnicki POL

Il match deve ancora iniziare

(Q) A. Gabet FRA vs (6) N. Bilozertsev UKR

Il match deve ancora iniziare

(Q) R. Kosaka JPN vs E. Tupitsyna RUS

Il match deve ancora iniziare

D. Tazabekov KAZ vs (12) F. Thomas SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) R. Wakana JPN vs M. Thamm GER

Il match deve ancora iniziare

(5) J. Mackenzie GER vs M. Kaouk FRA

Il match deve ancora iniziare

K. Supova SVK vs A. Malova RUS

Il match deve ancora iniziare

A. Paparkar IND vs V. Reddy USA

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Gribaldo ITA vs R. Neimanis LAT

Il match deve ancora iniziare

(Q) Y. Lin CHN vs (13) M. Makarova RUS

Il match deve ancora iniziare

H. Kawanishi JPN vs M. Sik TUR

Il match deve ancora iniziare

C. Hoo USA vs Y. Lin TPE

Il match deve ancora iniziare

