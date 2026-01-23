Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 7 (LIVE)
Rod Laver Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
Early start due to high temperatures
K. Pliskova vs (9) M. Keys
E. Spizzirri vs (2) J. Sinner
(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
B. van de Zandschulp vs (4) N. Djokovic
(16) N. Osaka vs (Q) M. Inglis
Margaret Court Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
Early start due to high temperatures
(6) J. Pegula vs O. Selekhmeteva
P. Stearns vs (4) A. Anisimova
(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
(8) B. Shelton vs (30) V. Vacherot
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(31) A. Kalinskaya vs (2) I. Swiatek
M. Cilic vs (12) C. Ruud
John Cain Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
Early start due to high temperatures
(5) L. Musetti vs T. Machac
(21) E. Mertens vs (Q) N. Bartunkova
(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(WC) S. Wawrinka vs (9) T. Fritz
(5) E. Rybakina vs T. Valentova
Kia Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(15) K. Khachanov vs (22) L. Darderi
(13) L. Noskova vs X. Wang
(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
Match TBA
(16) J. Mensik vs E. Quinn
(Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))
1573 Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
A. Erler / R. Galloway vs (2) H. Heliovaara / (2) H. Patten
C. Moutet / L. Sanchez vs (3) M. Granollers / (3) H. Zeballos
(6) A. Muhammad / (6) E. Routliffe vs S. Aoyama / M. Linette
A. Blinkova / K. Rakhimova vs H. Baptiste / P. Stearns
E. Routliffe / A. Goransson vs K. Mladenovic / M. Guinard
ANZ Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(16) H. Guo / (16) K. Mladenovic vs A. Pavlyuchenkova / C. Tauson
(WC) K. Birrell / (WC) T. Gibson vs (2) S. Errani / (2) J. Paolini
(WC) J. Kubler / (WC) M. Polmans vs J. Paul / M. Willis
(7) O. Nicholls / (7) H. Patten vs A. Danilina / J. Tracy
(WC) T. Gibson / (WC) M. Ebden vs (5) A. Krunic / (5) M. Pavic
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(15) T. Kokkinis vs Y. Qu
(WC) T. Russell vs (Q) J. Van Zyl
(WC) T. Takizawa vs T. Konduri
(4) K. Hance vs (WC) E. Domingo
C. Ngounoue vs (Q) K. Kosaner
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) C. Kose vs (14) T. Chavez
(12) T. Mihalikova / (12) O. Nicholls vs S. Hunter / M. Joint
(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
V. Kirkov / B. Stevens vs (16) A. Krajicek / (16) N. Mektic
I. Khromacheva / C. Harrison vs S. Hsieh / J. Zielinski
G. Dabrowski / L. Johnson vs (WC) M. Joint / (WC) M. Romios
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
K. Filaretov vs (3) R. Tabata
(1) A. Kovackova vs C. Clarke
(4) V. Barros vs (WC) J. Sibai
M. Ceban vs C. Doig
P. Berezina vs D. Zoldakova
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Bothma vs (WC) R. Savelli
(4) M. Arevalo / (4) M. Pavic vs (A) N. Balaji / (A) N. Oberleitner
(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
S. Gonzalez / D. Pel vs (10) Y. Bhambri / (10) A. Goransson
I. Jovic / V. Mboko vs (4) E. Mertens / (4) S. Zhang
Court 13 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(12) S. Doumbia / (12) F. Reboul vs T. Arribage / A. Olivetti
M. Bouzkova / A. Klepac vs (13) S. Kenin / (13) L. Siegemund
(Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))
(WC) A. Beck vs (10) K. Sawashiro
G. Guillen vs A. Stoyanov
(12) L. Vujovic vs I. Marinkovic
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(Q) O. Geladaris vs K. Thompson
K. Pantaratorn vs (8) Z. Nurlanuly
(5) R. Zhang vs A. Terentyeva
(14) N. Lagaev vs F. Dorofeeva-Rybas
Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
H. Smart vs (Q) A. Ichioka
(9) S. Rybkin vs J. Chlodnicki
(Q) A. Gabet vs (6) N. Bilozertsev
(Q) R. Kosaka vs E. Tupitsyna
D. Tazabekov vs (12) F. Thomas
Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) R. Wakana vs M. Thamm
(5) J. Mackenzie vs M. Kaouk
K. Supova vs A. Malova
A. Paparkar vs V. Reddy
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Gribaldo vs R. Neimanis
(Q) Y. Lin vs (13) M. Makarova
H. Kawanishi vs M. Sik
C. Hoo vs Y. Lin
7 commenti
Spizzirri ?
Una “storia tesa”… 😉
Tanti incontri da vedere (riferito a me), per fortuna domani non lavoro e ho più tempo per riposare e vedere partite e mi vedrò tutto in replica, stasera voglio andare a letto presto e recuperare un po’.
Perfetto, sono riusciti a mettere il detentore del titolo nell’orario peggiore e nella giornata più calda, quando si dice che favoriscono Jannik.
Per me Djokovic perde contro van de Zandschulp
Spizzirri! Batti il videogioco sud tirolese!
Musetti! Capisco il tuo background di comicità toscana, ma non dare del macaco a machac. ..che ti arrestano…
Ancora non ho visto un match notturno, almeno Musetti stasera confido di vederlo, sperando che sbrighi la pratica in tre set, perché poi mi addormo