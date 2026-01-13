Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Elisabetta Cocciaretto ad Hobart nel secondo turno (LIVE)

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 01:30
Daria Kasatkina AUS vs Jaqueline Cristian ROU Inizio 01:30
Il match deve ancora iniziare

Tereza Valentova CZE vs (2) Madison Keys USA

Il match deve ancora iniziare

Maya Joint AUS vs Ajla Tomljanovic AUS Non prima 10:30

Il match deve ancora iniziare



Showcourt 1 – ore 01:30
(9) Diana Shnaider RUS vs Katerina Siniakova CZE Non prima 05:30
Il match deve ancora iniziare

Yulia Putintseva KAZ vs (6) Emma Navarro USA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 01:30
Marketa Vondrousova CZE vs Kimberly Birrell AUS Inizio 01:30
Il match deve ancora iniziare

Marie Bouzkova CZE / Luisa Stefani BRA vs (4) Anna Danilina KAZ / (4) Aleksandra Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare

Timea Babos HUN / Leylah Fernandez CAN vs (2) Katerina Siniakova CZE / (2) Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 01:30
(3) Asia Muhammad USA / (3) Erin Routliffe NZL vs Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED
Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – 1° – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 02:00
Rebecca Sramkova SVK vs Taylah Preston AUS Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Emma Raducanu GBR vs Camila Osorio COL Non prima 03:00

WTA Hobart
Emma Raducanu [1]
40
6
2
Camila Osorio
40
3
4
Mostra dettagli

(3) Iva Jovic USA vs Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare

Magali Kempen BEL / Anna Siskova CZE vs Talia Gibson AUS / Taylah Preston AUS

Il match deve ancora iniziare

Xinyu Wang CHN vs it Non prima 08:30

Il match deve ancora iniziare

Peyton Stearns USA vs Olga Danilovic SRB

Il match deve ancora iniziare



West Court – ore 01:00
Elisabetta Cocciaretto ITA vs (4) Ann Li USA Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare

Oksana Selekhmeteva RUS vs (8) Magda Linette POL Non prima 03:00

Il match deve ancora iniziare

(6) Tatjana Maria GER vs Anna Bondar HUN

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO vs Solana Sierra ARG Non prima 07:30

Il match deve ancora iniziare

(4) Yifan Xu CHN / (4) Zhaoxuan Yang CHN vs Xinyu Wang CHN / Saisai Zheng CHN

WTA Hobart
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [4]
30
5
1
Xinyu Wang / Saisai Zheng
30
7
1
Mostra dettagli



Court 8 – ore 01:00
Giuliana Olmos MEX / Aldila Sutjiadi INA vs (3) Eri Hozumi JPN / (3) Fang-Hsien Wu TPE Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare

Katarzyna Piter POL / Janice Tjen INA vs Nadiia Kichenok UKR / Makoto Ninomiya JPN Non prima 03:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: