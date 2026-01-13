WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Elisabetta Cocciaretto ad Hobart nel secondo turno (LIVE)

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺) – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 01:30
Daria Kasatkina
vs Jaqueline Cristian Inizio 01:30
Il match deve ancora iniziare
Tereza Valentova vs (2) Madison Keys
Il match deve ancora iniziare
Maya Joint vs Ajla Tomljanovic Non prima 10:30
Il match deve ancora iniziare
Showcourt 1 – ore 01:30
(9) Diana Shnaider
vs Katerina Siniakova Non prima 05:30
Il match deve ancora iniziare
Yulia Putintseva vs (6) Emma Navarro
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 01:30
Marketa Vondrousova
vs Kimberly Birrell Inizio 01:30
Il match deve ancora iniziare
Marie Bouzkova / Luisa Stefani vs (4) Anna Danilina / (4) Aleksandra Krunic
Il match deve ancora iniziare
Timea Babos / Leylah Fernandez vs (2) Katerina Siniakova / (2) Shuai Zhang
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 01:30
(3) Asia Muhammad
/ (3) Erin Routliffe
vs Ellen Perez
/ Demi Schuurs
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – 1° – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 02:00
Rebecca Sramkova
vs Taylah Preston Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Emma Raducanu vs Camila Osorio Non prima 03:00
WTA Hobart
Emma Raducanu [1]•
40
6
2
Camila Osorio
40
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Emma Raducanu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Emma Raducanu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Camila Osorio
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Emma Raducanu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Camila Osorio
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Emma Raducanu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Emma Raducanu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(3) Iva Jovic vs Renata Zarazua
Il match deve ancora iniziare
Magali Kempen / Anna Siskova vs Talia Gibson / Taylah Preston
Il match deve ancora iniziare
Xinyu Wang vs Non prima 08:30
Il match deve ancora iniziare
Peyton Stearns vs Olga Danilovic
Il match deve ancora iniziare
West Court – ore 01:00
Elisabetta Cocciaretto
vs (4) Ann Li Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare
Oksana Selekhmeteva vs (8) Magda Linette Non prima 03:00
Il match deve ancora iniziare
(6) Tatjana Maria vs Anna Bondar
Il match deve ancora iniziare
Antonia Ruzic vs Solana Sierra Non prima 07:30
Il match deve ancora iniziare
(4) Yifan Xu / (4) Zhaoxuan Yang vs Xinyu Wang / Saisai Zheng
WTA Hobart
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [4]•
30
5
1
Xinyu Wang / Saisai Zheng
30
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Wang / Saisai Zheng
1-0 → 1-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang / Saisai Zheng
5-6 → 5-7
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
5-5 → 5-6
Xinyu Wang / Saisai Zheng
5-4 → 5-5
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
Xinyu Wang / Saisai Zheng
5-2 → 5-3
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
4-2 → 5-2
Xinyu Wang / Saisai Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-1 → 4-2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
3-1 → 4-1
Xinyu Wang / Saisai Zheng
2-1 → 3-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
1-1 → 2-1
Xinyu Wang / Saisai Zheng
1-0 → 1-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-0 → 1-0
Court 8 – ore 01:00
Giuliana Olmos
/ Aldila Sutjiadi
vs (3) Eri Hozumi
/ (3) Fang-Hsien Wu Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare
Katarzyna Piter / Janice Tjen vs Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya Non prima 03:00
Il match deve ancora iniziare
