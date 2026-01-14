Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Thanasi Kokkinakis si ritira da Adelaide

14/01/2026 07:10 4 commenti
Thanasi Kokkinakis nella foto
Thanasi Kokkinakis nella foto

ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – 2° Turno

CENTRE COURT (Start 02:00)
NB 05:30 – 3) [Q] Aleksandar Vukic 🇦🇺 vs [Q] Andrea Vavassori 🇮🇹
ATP Adelaide
Aleksandar Vukic
6
7
Andrea Vavassori
2
6
Vincitore: Vukic
Mostra dettagli

NB 09:00 – 5) Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 vs [5] Valentin Vacherot 🇲🇨

ATP Adelaide
Thanasi Kokkinakis
0
Valentin Vacherot [5]
0
Vincitore: Vacherot per walkover
Mostra dettagli



SHOWCOURT 1 (Start 00:30)
1) Jaume Munar 🇪🇸 vs [3] Francisco Cerúndolo 🇦🇷

ATP Adelaide
Jaume Munar
3
7
6
Francisco Cerundolo [3]
6
5
4
Vincitore: Munar
Mostra dettagli

2) Reilly Opelka 🇺🇸 vs [2] Tommy Paul 🇺🇸

ATP Adelaide
Reilly Opelka
4
4
Tommy Paul [2]
6
6
Vincitore: Paul
Mostra dettagli

NB 09:00 – 5) [1] Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 vs [WC] Rinky Hijikata 🇦🇺

ATP Adelaide
Alejandro Davidovich Fokina [1]
6
6
Rinky Hijikata
3
2
Vincitore: Davidovich Fokina
Mostra dettagli



COURT 4 (Start 11:00)
2) [4] Tallon Griekspoor 🇳🇱 vs Ugo Humbert 🇫🇷
ATP Adelaide
Tallon Griekspoor [4]
4
1
Ugo Humbert
6
6
Vincitore: Humbert
Mostra dettagli

NB 5:30 – 3) Marton Fucsovics 🇭🇺 vs [Q] Alexander Shevchenko 🇰🇿

ATP Adelaide
Marton Fucsovics
3
6
Alexander Shevchenko
6
7
Vincitore: Shevchenko
Mostra dettagli



COURT 3 (Start 02:00)
1) Orlando Luz 🇧🇷 / Rafael Matos 🇧🇷 vs [5] Christian Harrison 🇺🇸 / Neal Skupski 🇬🇧

ATP Adelaide
Orlando Luz / Rafael Matos
6
4
Christian Harrison / Neal Skupski [5]
7
6
Vincitore: Harrison / Skupski
Mostra dettagli

2) [8] Tomas Machac 🇨🇿 vs [Q] Quentin Halys 🇫🇷

ATP Adelaide
Tomas Machac [8]
6
6
Quentin Halys
4
2
Vincitore: Machac
Mostra dettagli

3) [4] Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪 vs Evan King 🇺🇸 / John Peers 🇦🇺

ATP Adelaide
Kevin Krawietz / Tim Puetz [4]
7
6
Evan King / John Peers
6
3
Vincitore: Krawietz / Puetz
Mostra dettagli

4) Tomas Machac 🇨🇿 / Matej Vocel 🇨🇿 vs [7] Hugo Nys 🇲🇨 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷

ATP Adelaide
Tomas Machac / Matej Vocel
6
6
11
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [7]
2
7
13
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
Mostra dettagli



COURT 2 (Start 02:00)
1) Jakob Schnaitter 🇩🇪 / Mark Wallner 🇩🇪 vs [2] Harri Heliovaara 🇫🇮 / Henry Patten 🇬🇧

ATP Adelaide
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
4
6
6
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
6
2
10
Vincitore: Heliovaara / Patten
Mostra dettagli

2) [1] Julian Cash 🇬🇧 / Lloyd Glasspool 🇬🇧 vs Matthew Romios 🇦🇺 / Ryan Seggerman 🇺🇸

ATP Adelaide
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
4
7
9
Matthew Romios / Ryan Seggerman
6
6
11
Vincitore: Romios / Seggerman
Mostra dettagli

3) [8] Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷 vs Maximo Gonzalez 🇦🇷 / Andres Molteni 🇦🇷

ATP Adelaide
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [8]
3
2
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
6
6
Vincitore: Gonzalez / Molteni
Mostra dettagli

4) Ray Ho 🇹🇼 / Hendrik Jebens 🇩🇪 vs [3] Marcelo Arevalo 🇸🇻 / Mate Pavic 🇭🇷

ATP Adelaide
Ray Ho / Hendrik Jebens
2
4
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [3]
6
6
Vincitore: Arevalo / Pavic
Mostra dettagli

5) AFTER SUITABLE REST [6] Simone Bolelli 🇮🇹 / Andrea Vavassori 🇮🇹 vs Luke Johnson 🇬🇧 / Jan Zielinski 🇵🇱

ATP Adelaide
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [6]
7
6
Luke Johnson / Jan Zielinski
6
2
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Mostra dettagli





ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 23:30
Ben Shelton USA vs Francisco Comesana ARG
ATP Auckland
Ben Shelton [1]
7
6
Francisco Comesana
5
4
Vincitore: Shelton
Mostra dettagli

Luciano Darderi ITA vs Alejandro Tabilo CHI

ATP Auckland
Luciano Darderi [4]
1
7
6
Alejandro Tabilo
6
5
3
Vincitore: Darderi
Mostra dettagli

Cameron Norrie GBR vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 02:30)

ATP Auckland
Cameron Norrie [5]
6
3
6
Giovanni Mpetshi Perricard
4
6
7
Vincitore: Mpetshi Perricard
Mostra dettagli

Fabian Marozsan HUN vs Casper Ruud NOR (Non prima 06:00)

ATP Auckland
Fabian Marozsan
6
6
Casper Ruud [2]
4
4
Vincitore: Marozsan
Mostra dettagli

Hamad Medjedovic SRB vs Jakub Mensik CZE

ATP Auckland
Hamad Medjedovic
30
1
6
1
Jakub Mensik [3]
15
6
3
3
Mostra dettagli



Grandstand – ore 23:30
Marcos Giron USA vs Alex Michelsen USA

ATP Auckland
Marcos Giron
6
6
Alex Michelsen [6]
4
4
Vincitore: Giron
Mostra dettagli

Jenson Brooksby USA vs Sebastian Baez ARG

ATP Auckland
Jenson Brooksby
5
0
Sebastian Baez [7]
7
6
Vincitore: Baez
Mostra dettagli

Nuno Borges POR vs Eliot Spizzirri USA

ATP Auckland
Nuno Borges [8]
6
4
Eliot Spizzirri
7
6
Vincitore: Spizzirri
Mostra dettagli



Court 1 – ore 23:30
Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Auckland
Vasil Kirkov / Bart Stevens
1
4
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
6
Vincitore: Arribage / Olivetti
Mostra dettagli

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA

ATP Auckland
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [3]
6
4
Alexander Erler / Robert Galloway
7
6
Vincitore: Erler / Galloway
Mostra dettagli

Marcelo Melo BRA / Fernando Romboli BRA vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

ATP Auckland
Marcelo Melo / Fernando Romboli
4
6
Francisco Cabral / Lucas Miedler [2]
6
7
Vincitore: Cabral / Miedler
Mostra dettagli

Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE vs Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE

ATP Auckland
Yuki Bhambri / Andre Goransson [1]
6
6
10
Petr Nouza / Patrik Rikl
3
7
6
Vincitore: Bhambri / Goransson
Mostra dettagli

TAG:

4 commenti

piper 14-01-2026 09:35

Non riesco a vedere i Bolessori da nessuna parte.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Don Budge fathers 14-01-2026 07:00

Aleksandar Vukic Vs Andrea Vavassori live:

https://kevinsport.icu/txa_6

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
etberit 14-01-2026 06:55

Vava si sta scaldando per il doppio, la bella sequenza di vittorie in singolo finirà qui.
Bravissimo comunque!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 14-01-2026 06:28

Grande Darderi, Tabilo non e’ mai facile. Purtroppo non ho visto la partita…

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!