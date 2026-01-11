Sabalenka trionfa a Brisbane, emozioni forti in finale: tra il titolo della n.1 e il messaggio di Kostyuk. Svitolina vince ad Auckland (Video)

Aryna Sabalenka ha inaugurato il 2026 nel migliore dei modi, completando una settimana praticamente perfetta al WTA 500 di Brisbane con la conquista del titolo. La numero uno del mondo, campionessa in carica del torneo, ha confermato il suo straordinario stato di forma superando in finale Marta Kostyuk con il punteggio di 6-4 6-3, senza concedere reali spiragli a una rivale che ha faticato a contenere la potenza e la continuità della bielorussa. Per Sabalenka si tratta del 22° titolo in carriera, un traguardo che la proietta verso l’Australian Open 2026 con grande fiducia e con la sensazione di essere già la donna da battere.

La finale, però, non è stata solo tennis. Al termine dell’incontro, Marta Kostyuk ha voluto utilizzare il palcoscenico per lanciare un messaggio toccante sulla situazione nel suo Paese. La tennista ucraina, da sempre molto impegnata sul piano civile, ha parlato con voce carica di emozione del dolore che accompagna quotidianamente la sua vita:

“Gioco ogni giorno con il cuore pieno di sofferenza. Migliaia di persone in Ucraina sono senza luce e senza acqua calda, con temperature di meno venti gradi. Mia sorella dorme sotto tre coperte per il freddo che c’è in casa. È una realtà durissima”, ha raccontato, ringraziando anche il pubblico per le tante bandiere ucraine viste sugli spalti durante la settimana.

Il clima al termine della finale è stato inevitabilmente teso. È noto che Kostyuk evita di salutare in campo le giocatrici russe e bielorusse, e per questo l’organizzazione ha deciso in anticipo che non ci sarebbe stata la tradizionale foto congiunta delle finaliste durante la cerimonia di premiazione. Anche in questo caso non c’è stata stretta di mano tra le due, sebbene Sabalenka abbia speso parole rispettose nei confronti dell’avversaria nel suo discorso ufficiale.

Dal caldo di Brisbane al cemento neozelandese di Auckland, il filo conduttore resta l’Ucraina. Elina Svitolina ha infatti coronato una settimana altrettanto positiva vincendo il WTA 250 di Auckland, battendo in finale la cinese Xinyu Wang per 6-3 7-6(6). Un successo che vale molto più di un trofeo: la ex top 5 ritrova fiducia, continuità e soprattutto una classifica che torna a sorriderle. Con questo risultato, Svitolina sale al numero 12 del ranking WTA, a poco più di 500 punti dalla top 10, rilanciando con decisione le proprie ambizioni in vista dell’Australian Open.