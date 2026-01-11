Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 11 Gennaio 2025

11/01/2026 09:18 1 commento
Martina Colmegna nella foto
THA W75 Nonthaburi 60000 – Final
[4] Mananchaya Sawangkaew THA b. Lisa Pigato ITA 6-1 6-4


KEN W35 Nairobi 30000 – Final
Angella Okutoyi KEN vs [4] Martina Colmegna ITA ore 14:00
ITF W35 Nairobi - 2026-01-04T00:00:00Z
Angella Okutoyi
40
5
Martina Colmegna
40
1
Mostra dettagli

1 commento

Pollicino (Guest) 11-01-2026 09:35

Noooo Lisa!!!

