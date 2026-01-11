Perth-Sydney United Cup | Hard | $5000000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 11 Gennaio 2025
11/01/2026 09:18 1 commento
W75 Nonthaburi 60000 – Final
[4] Mananchaya Sawangkaew b. Lisa Pigato 6-1 6-4
W35 Nairobi 30000 – Final
Angella Okutoyi vs [4] Martina Colmegna ore 14:00
ITF W35 Nairobi - 2026-01-04T00:00:00Z
Angella Okutoyi•
40
5
Martina Colmegna
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Angella Okutoyi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-1
Martina Colmegna
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Angella Okutoyi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Martina Colmegna
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Angella Okutoyi
15-0
30-0
40-0
1-1 → 2-1
Martina Colmegna
0-15
15-15
15-30
40-30
1-0 → 1-1
Angella Okutoyi
15-0
15-15
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
