Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland, WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi delle Finali e del turno decisivo delle quali (LIVE)

10/01/2026 21:00 Nessun commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — Finale , cemento

Pat Rafter Arena – ore 07:00
(1) Aryna Sabalenka BLR vs (16) Marta Kostyuk UKR Non prima 07:00
Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Finali, cemento

Centre Court – ore 03:00
(3) Yifan Xu CHN / (3) Zhaoxuan Yang CHN vs (2) Hanyu Guo CHN / (2) Kristina Mladenovic FRA Inizio 03:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Elina Svitolina UKR vs (7) Xinyu Wang CHN Non prima 05:00

Il match deve ancora iniziare





WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺) – Turno Qualificazione, cemento

Court 4 – ore 00:30
(5) Katerina Siniakova CZE vs (12) Elena-Gabriela Ruse ROU Inizio 00:30
WTA Adelaide
Katerina Siniakova [5]
0
0
Elena-Gabriela Ruse [12]
0
0
Mostra dettagli

(2) Sorana Cirstea ROU vs Kamilla Rakhimova UZB

Il match deve ancora iniziare

(1) Jaqueline Cristian ROU vs (7) Anastasia Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 00:30
Dalma Galfi HUN vs Mina Hodzic GER Inizio 00:30
WTA Adelaide
Dalma Galfi
0
0
Mina Hodzic
0
0
Mostra dettagli

Vera Zvonareva RUS vs (8) Tereza Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

(4) Marie Bouzkova CZE vs (10) Yulia Putintseva KAZ

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – Turno Qualificazione, cemento

Centre Court – ore 01:00
(5) Petra Marcinko CRO vs Oksana Selekhmeteva RUS Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare

(2) Renata Zarazua MEX vs (9) Simona Waltert SUI Non prima 03:00

Il match deve ancora iniziare



West Court – ore 01:00
Katie Volynets USA vs (7) Ella Seidel GER Inizio 01:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Darja Semenistaja LAT Non prima 02:30

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 01:00
Alycia Parks USA vs Ayano Shimizu JPN Inizio 01:00

Il match deve ancora iniziare

(6) Caty McNally USA vs (11) Julia Grabher AUT Non prima 03:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: