WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland, WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi delle Finali e del turno decisivo delle quali (LIVE)
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — Finale , cemento
Pat Rafter Arena – ore 07:00
(1) Aryna Sabalenka vs (16) Marta Kostyuk Non prima 07:00
WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Finali, cemento
Centre Court – ore 03:00
(3) Yifan Xu / (3) Zhaoxuan Yang vs (2) Hanyu Guo / (2) Kristina Mladenovic Inizio 03:00
(1) Elina Svitolina vs (7) Xinyu Wang Non prima 05:00
WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺) – Turno Qualificazione, cemento
Court 4 – ore 00:30
(5) Katerina Siniakova vs (12) Elena-Gabriela Ruse Inizio 00:30
(2) Sorana Cirstea vs Kamilla Rakhimova
(1) Jaqueline Cristian vs (7) Anastasia Potapova
Court 3 – ore 00:30
Dalma Galfi vs Mina Hodzic Inizio 00:30
Vera Zvonareva vs (8) Tereza Valentova
(4) Marie Bouzkova vs (10) Yulia Putintseva
WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – Turno Qualificazione, cemento
Centre Court – ore 01:00
(5) Petra Marcinko vs Oksana Selekhmeteva Inizio 01:00
(2) Renata Zarazua vs (9) Simona Waltert Non prima 03:00
West Court – ore 01:00
Katie Volynets vs (7) Ella Seidel Inizio 01:00
(4) Elisabetta Cocciaretto vs Darja Semenistaja Non prima 02:30
Court 8 – ore 01:00
Alycia Parks vs Ayano Shimizu Inizio 01:00
(6) Caty McNally vs (11) Julia Grabher Non prima 03:00
