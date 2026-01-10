Joao Fonseca rinvia il debutto stagionale e salta anche Adelaide per problemi alla schiena

Joao Fonseca dovrà attendere ancora prima di iniziare ufficialmente la stagione 2026. Il giovane tennista brasiliano ha infatti annunciato il forfait anche per l’Adelaide International, dopo aver già rinunciato nei giorni scorsi al Brisbane International. Alla base della decisione c’è un problema alla parte bassa della schiena che continua a limitarne la preparazione.

Il 19enne ha spiegato che la scelta non è stata semplice, perché durante gli allenamenti aveva avvertito segnali di miglioramento. Tuttavia, le sensazioni positive non sono ancora sufficienti per garantire una condizione ottimale. Per questo motivo, insieme al suo team, ha preferito non forzare i tempi e concentrare tutte le energie sul recupero, con l’obiettivo di presentarsi nelle migliori condizioni possibili all’Australian Open. La partecipazione allo Slam di Melbourne non è ancora certa, ma resta la priorità assoluta del suo inizio di stagione.

Attualmente numero 29 del ranking ATP, Fonseca si sposterà comunque in Australia per proseguire la preparazione in vista del primo Major dell’anno. Proprio a Melbourne, nel 2025, aveva vissuto uno dei momenti più significativi della sua giovane carriera: dopo aver superato le qualificazioni, era riuscito a sorprendere Andrey Rublev, allora tra i primi dieci del mondo, vincendo il match d’esordio nel tabellone principale.

Il percorso di crescita del brasiliano è stato rapido. Nel febbraio scorso ha conquistato il suo primo titolo ATP a Buenos Aires, mentre in ottobre ha ottenuto il successo più importante finora, imponendosi nell’ATP 500 di Basilea. Nel 2024 aveva anche trionfato alle Next Gen ATP Finals, risultati che lo hanno portato a toccare il miglior ranking personale, numero 24 del mondo, all’inizio di novembre.

Sul fronte fisico, Fonseca ha chiarito che i problemi alla schiena fanno parte di una condizione con cui convive da tempo. In passato ha già dovuto affrontare una frattura da stress e sa che questo tipo di difficoltà può ripresentarsi. Gli ultimi controlli, inclusa una risonanza magnetica, non hanno evidenziato lesioni gravi, ma il rischio di aggravare la situazione ha spinto lui e il suo staff a optare per la prudenza. L’obiettivo resta quello di tornare in campo solo quando sarà davvero pronto, evitando ricadute che potrebbero compromettere il resto della stagione.





