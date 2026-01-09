Alcaraz e Sinner, sfida a ping pong prima dell’esibizione (Video)

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sembrano non avere limiti, nemmeno quando mettono da parte la racchetta da tennis. Alla vigilia della loro attesissima esibizione in Corea del Sud, i due campioni hanno regalato ai tifosi un momento tanto curioso quanto spettacolare: una sfida improvvisata a ping pong che ha subito fatto il giro dei social.

Durante l’evento di benvenuto organizzato a Seul dopo la conferenza stampa, lo spagnolo e l’italiano si sono presentati con le palette in mano, dando vita a scambi rapidissimi e sorprendenti per qualità tecnica e coordinazione. Colpi in topspin, riflessi fulminei e una naturalezza disarmante: per un attimo è sembrato di assistere al “primo match” del loro 2026, solo che invece del campo da tennis c’era un tavolo verde.

Jannik Sinner of Italy and Carlos Alcaraz of Spain play table tennis during the welcome event after press conference at the Hyundai Card Headquarter in Seoul, South Korea.

More #GettyVideo @carlosalcaraz 🎥 Chung Sung Jun 👉 https://t.co/HFmZMHnXIN pic.twitter.com/NHntNAfSSW — Getty Images Sport (@GettySport) January 9, 2026

Al di là delle battute, il siparietto racconta molto della personalità dei due: competitivi sì, ma anche capaci di divertirsi e di mettersi in gioco senza prendersi troppo sul serio. Un modo perfetto per sciogliere la tensione prima di tornare a fare sul serio, quando si ritroveranno faccia a faccia sul campo vero, quello da tennis, per inaugurare ufficialmente la stagione 2026.

Intanto, una cosa è certa: che sia con la racchetta o con la paletta, Alcaraz e Sinner sembrano destinati a trasformare ogni sfida in spettacolo. E allora la domanda resta aperta: con quale swing vi schierate? Con l’eleganza glaciale dell’azzurro o con l’energia travolgente dello spagnolo?





Francesco Paolo Villarico