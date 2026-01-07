WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 4. In campo Elisabetta Cocciaretto ad Auckland (LIVE)
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — Ottavi di Finale , cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
(1) Aryna Sabalenka vs Sorana Cirstea Inizio 02:00
(3) Elena Rybakina vs (15) Paula Badosa
(16) Marta Kostyuk vs (2) Amanda Anisimova Non prima 11:00
Show Court 1 – ore 02:00
(12) Diana Shnaider vs (5) Madison Keys Non prima 05:30
Dayana Yastremska vs (4) Jessica Pegula
(6) Mirra Andreeva vs (9) Linda Noskova
Show Court 2 – ore 02:00
(4) Irina Khromacheva / (4) Alexandra Panova vs Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok Inizio 02:00
(11) Karolina Muchova vs (7) Ekaterina Alexandrova Non prima 03:30
Aliaksandra Sasnovich vs (10) Liudmila Samsonova
(3) Cristina Bucsa / (3) Ellen Perez vs (2) Anna Danilina / (2) Aleksandra Krunic
WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 23:30
Petra Marcinko vs (4) Alexandra Eala Non prima 01:00
(5) Magda Linette vs Elisabetta Cocciaretto
(1) Elina Svitolina vs Katie Boulter Non prima 06:00
Ella Seidel vs Sonay Kartal
WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), Quarti di Finale – cemento
Centre Court – ore 00:30
(1) Simona Waltert vs Daria Snigur Inizio 00:30
Yue Yuan vs (3) Polina Kudermetova Non prima 02:00
Court 5 – ore 00:30
Tamara Zidansek vs Joanna Garland
Himeno Sakatsume vs Ekaterine Gorgodze
Court 1 – ore 03:00
(1) Quinn Gleason / (1) Elena Pridankina vs Ena Shibahara / Vera Zvonareva Inizio 03:00
Ekaterine Gorgodze / Camilla Rosatello vs (2) Mariia Kozyreva / (2) Iryna Shymanovich
