WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 4. In campo Elisabetta Cocciaretto ad Auckland (LIVE)

07/01/2026 21:25 Nessun commento
Camilla Rosatello nella foto
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — Ottavi di Finale , cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
(1) Aryna Sabalenka BLR vs Sorana Cirstea ROU Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare

(3) Elena Rybakina KAZ vs (15) Paula Badosa ESP

Il match deve ancora iniziare

(16) Marta Kostyuk UKR vs (2) Amanda Anisimova USA Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare



Show Court 1 – ore 02:00
(12) Diana Shnaider RUS vs (5) Madison Keys USA Non prima 05:30
Il match deve ancora iniziare

Dayana Yastremska UKR vs (4) Jessica Pegula USA

Il match deve ancora iniziare

(6) Mirra Andreeva RUS vs (9) Linda Noskova CZE

Il match deve ancora iniziare



Show Court 2 – ore 02:00
(4) Irina Khromacheva RUS / (4) Alexandra Panova RUS vs Lyudmyla Kichenok UKR / Nadiia Kichenok UKR Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare

(11) Karolina Muchova CZE vs (7) Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 03:30

Il match deve ancora iniziare

Aliaksandra Sasnovich BLR vs (10) Liudmila Samsonova RUS

Il match deve ancora iniziare

(3) Cristina Bucsa ESP / (3) Ellen Perez AUS vs (2) Anna Danilina KAZ / (2) Aleksandra Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 23:30
Petra Marcinko CRO vs (4) Alexandra Eala PHI Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare

(5) Magda Linette POL vs Elisabetta Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare

(1) Elina Svitolina UKR vs Katie Boulter GBR Non prima 06:00

Il match deve ancora iniziare

Ella Seidel GER vs Sonay Kartal GBR

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), Quarti di Finale – cemento

Centre Court – ore 00:30
(1) Simona Waltert SUI vs Daria Snigur UKR Inizio 00:30
Il match deve ancora iniziare

Yue Yuan CHN vs (3) Polina Kudermetova UZB Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 00:30
Tamara Zidansek SLO vs Joanna Garland TPE

Il match deve ancora iniziare

Himeno Sakatsume JPN vs Ekaterine Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 03:00
(1) Quinn Gleason USA / (1) Elena Pridankina RUS vs Ena Shibahara JPN / Vera Zvonareva RUS Inizio 03:00

Il match deve ancora iniziare

Ekaterine Gorgodze GEO / Camilla Rosatello ITA vs (2) Mariia Kozyreva RUS / (2) Iryna Shymanovich BLR

Il match deve ancora iniziare

