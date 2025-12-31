Rafael Jódar diventa professionista: addio alla NCAA e debutto verso l’Australian Open 2026

Era nell’aria da settimane, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Rafael Jódar ha deciso di lasciare il tennis universitario e di diventare a tutti gli effetti un professionista. La notizia è arrivata a poche ore dall’inizio della nuova stagione e segna un passaggio chiave nella carriera del 19enne madrileno, reduce da un 2025 che ne ha cambiato completamente le prospettive.

Jódar aveva scelto di affiancare gli studi universitari all’attività agonistica nel circuito NCAA, un’esperienza durata quattro mesi e rivelatasi fondamentale per la sua crescita tecnica, fisica e mentale. Un periodo breve ma intenso, che gli ha permesso di maturare rapidamente e di prepararsi al salto successivo.

Ora si apre una nuova fase. Il giovane spagnolo sarà infatti al via delle qualificazioni dell’Australian Open 2026, primo banco di prova di una stagione che rappresenta un vero e proprio punto di svolta. Attualmente numero 168 del ranking ATP, Jódar si pone un obiettivo ambizioso ma realistico: entrare stabilmente tra i primi 100 del mondo nel corso dell’anno.

La decisione di abbandonare il percorso universitario non è stata presa alla leggera, ma è il naturale riflesso dei progressi mostrati nell’ultima stagione e delle nuove opportunità che si sono aperte. Il 2026 sarà il suo primo anno interamente da professionista, con il circuito maggiore come orizzonte quotidiano e la necessità di confrontarsi, settimana dopo settimana, con un livello sempre più alto.

Per Rafael Jódar si chiude così un capitolo formativo importante e se ne apre uno nuovo, fatto di viaggi, tornei e obiettivi chiari. Il talento c’è, le aspettative anche: ora sarà il campo a dire fino a dove potrà arrivare.





Marco Rossi