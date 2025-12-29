Classifica WTA Italiane: L’ultima classifica del 2025. +11 per Camilla Gennaro
Classifica Wta Entry System Singolo (29-12-2025)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4325
Punti
19
Tornei
83
Best: 29
--
0
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
837
Punti
28
Tornei
108
Best: 46
--
0
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
739
Punti
31
Tornei
141
Best: 99
--
0
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
525
Punti
29
Tornei
167
Best: 150
--
0
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
23
Tornei
217
Best: 203
--
0
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
336
Punti
28
Tornei
218
Best: 201
--
0
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
334
Punti
23
Tornei
230
Best: 205
--
0
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
318
Punti
27
Tornei
238
Best: 238
--
0
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
309
Punti
20
Tornei
272
Best: 270
▼
-1
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
257
Punti
21
Tornei
313
Best: 313
--
0
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
21
Tornei
322
Best: 292
--
0
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
197
Punti
24
Tornei
331
Best: 331
▲
1
Francesca Pace
ITA, 0
189
Punti
19
Tornei
336
Best: 305
▲
1
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
187
Punti
19
Tornei
339
Best: 339
▲
1
Samira De Stefano
ITA, 0
186
Punti
23
Tornei
350
Best: 322
--
0
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
23
Tornei
353
Best: 353
▲
1
Giorgia Pedone
ITA, 0
174
Punti
27
Tornei
355
Best: 310
▲
2
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
174
Punti
19
Tornei
369
Best: 369
▲
1
Diletta Cherubini
ITA, 0
166
Punti
30
Tornei
414
Best: 414
▼
-3
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
418
Best: 418
▼
-3
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
142
Punti
25
Tornei
444
Best: 444
--
0
Federica Urgesi
ITA, 0
126
Punti
24
Tornei
451
Best: 347
--
0
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
123
Punti
18
Tornei
485
Best: 485
▲
1
Alessandra Mazzola
ITA, 0
109
Punti
18
Tornei
495
Best: 495
▼
-2
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
517
Best: 517
▼
-4
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
20
Tornei
526
Best: 491
▼
-3
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
96
Punti
14
Tornei
534
Best: 143
▼
-3
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
94
Punti
16
Tornei
536
Best: 536
▼
-2
Camilla Zanolini
ITA, 0
94
Punti
18
Tornei
539
Best: 487
▼
-3
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
92
Punti
22
Tornei
584
Best: 584
▼
-5
Isabella Maria Serban
ITA, 0
80
Punti
14
Tornei
609
Best: 604
▼
-4
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
75
Punti
19
Tornei
624
Best: 515
▼
-4
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
629
Best: 629
▼
-4
Laura Mair
ITA, 0
73
Punti
16
Tornei
633
Best: 5
▼
-4
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
678
Best: 380
▲
1
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
61
Punti
16
Tornei
685
Best: 685
▼
-2
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
691
Best: 192
▼
-2
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
697
Best: 18
▼
-2
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
55
Punti
11
Tornei
703
Best: 703
▼
-1
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
55
Punti
13
Tornei
768
Best: 768
▼
-1
Matilde Paoletti
ITA, 0
46
Punti
4
Tornei
771
Best: 658
▼
-1
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
46
Punti
12
Tornei
788
Best: 788
▼
-4
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
819
Best: 819
▼
-4
Noemi Maines
ITA, 0
38
Punti
17
Tornei
823
Best: 823
▼
-4
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
12
Tornei
844
Best: 844
▼
-3
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
845
Best: 845
▲
7
Lavinia Luciano
ITA, 0
35
Punti
16
Tornei
852
Best: 627
▼
-2
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
34
Punti
11
Tornei
891
Best: 891
▲
11
Camilla Gennaro
ITA, 0
29
Punti
14
Tornei
917
Best: 917
▼
-1
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
955
Best: 955
▼
-3
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
966
Best: 966
▼
-2
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
973
Best: 970
▼
-3
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
22
Punti
10
Tornei
990
Best: 990
▼
-5
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1031
Best: 1031
▼
-3
Carlotta Moccia
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1068
Best: 660
▼
-2
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
16
Punti
7
Tornei
1071
Best: 1071
▼
-2
Giuliana Bestetti
ITA, 0
16
Punti
10
Tornei
1071
Best: 1071
▼
-2
Giulia Paterno
ITA, 0
16
Punti
10
Tornei
1088
Best: 1088
▼
-4
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
15
Punti
5
Tornei
1133
Best: 428
▼
-6
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1141
Best: 1141
▼
-7
Lara Pfeifer
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1148
Best: 1148
▼
-8
Barbara Dessolis
ITA, 0
13
Punti
11
Tornei
1216
Best: 1216
--
0
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1229
Best: 1229
--
0
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1229
Best: 1229
--
0
Francesca Gandolfi
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1250
Best: 1250
▼
-1
Marcella Dessolis
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1262
Best: 1262
--
0
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1315
Best: 1315
▼
-3
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1339
Best: 1339
▼
-3
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1382
Best: 1382
▼
-3
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1382
Best: 1382
▼
-3
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1382
Best: 1382
▼
-3
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1449
Best: 1449
▼
-3
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1449
Best: 1449
▼
-3
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1449
Best: 1449
▼
-3
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1478
Best: 1478
▼
-3
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1478
Best: 1478
▼
-3
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1478
Best: 1478
▼
-3
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1478
Best: 1478
▼
-3
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
