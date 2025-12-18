Dimitrov volta pagina: finisce dopo otto anni la collaborazione con Daniel Vallverdú

La settimana che precede l’inizio della nuova stagione si sta trasformando in una vera e propria stagione di rotture e fine di cicli nel mondo del tennis. Dopo il clamore suscitato dalla separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, un altro annuncio importante è arrivato a distanza di appena 24 ore, questa volta firmato Grigor Dimitrov.

Il tennista bulgaro ha ufficializzato la fine del rapporto professionale con Daniel Vallverdú, ponendo così termine a una collaborazione durata otto anni. Una decisione che completa il profondo rinnovamento del suo team in vista della nuova stagione, dopo che Dimitrov aveva già salutato Jamie Delgado alcune settimane fa. Un reset totale, pensato per affrontare il prossimo capitolo della carriera con nuove energie e nuove idee.

L’annuncio è arrivato attraverso i social network, con un messaggio sentito e carico di riconoscenza nei confronti del tecnico venezuelano. Dimitrov ha voluto sottolineare il valore umano e professionale del percorso condiviso, scrivendo parole che non lasciano spazio a interpretazioni:

“Otto anni. È stato un viaggio incredibile con te, dentro e fuori dal campo. Grato per le lezioni, le risate e i ricordi che abbiamo condiviso. Grazie per aver creduto in me e per avermi spinto a dare sempre il meglio. Farai sempre parte della mia storia. Ti auguro il meglio per la tua prossima avventura”.

Parole che certificano come la separazione sia avvenuta in un clima di grande rispetto reciproco, dopo un lungo cammino fatto di momenti positivi, difficoltà superate e una crescita costante del bulgaro, tornato negli ultimi anni a competere stabilmente ai massimi livelli del circuito.





Marco Rossi