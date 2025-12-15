Video del Giorno Copertina, Video

Il meglio del tennis 2025 (ATP): 100 punti da rivedere (e rivedere)

15/12/2025 11:08 1 commento
Il meglio del tennis 2025: 100 punti da rivedere (e rivedere)

È finalmente disponibile il miglior video-raccolta della stagione ATP 2025: 100 punti spettacolari racchiusi in 58 minuti di puro tennis, perfetti da gustare con calma e lasciarsi trasportare dalla bellezza del gioco.

A firmare il punto dell’anno sono stati Carlos Alcaraz e Daniel Altmaier, protagonisti di uno scambio straordinario nel loro match a Montecarlo, considerato unanimemente il colpo più spettacolare di tutto il 2025

1 commento

Paolo Papa 15-12-2025 12:54

ovviamente è la fiera di Alcaraz (e poi di Musetti).

