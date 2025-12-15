Il meglio del tennis 2025 (ATP): 100 punti da rivedere (e rivedere)
È finalmente disponibile il miglior video-raccolta della stagione ATP 2025: 100 punti spettacolari racchiusi in 58 minuti di puro tennis, perfetti da gustare con calma e lasciarsi trasportare dalla bellezza del gioco.
A firmare il punto dell’anno sono stati Carlos Alcaraz e Daniel Altmaier, protagonisti di uno scambio straordinario nel loro match a Montecarlo, considerato unanimemente il colpo più spettacolare di tutto il 2025
ovviamente è la fiera di Alcaraz (e poi di Musetti).