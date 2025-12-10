Jannik Sinner in pista con Kimi Antonelli a Yas Marina (Video)

Il sorriso di un “bambino felice”, seduto a fianco di Kimi Antonelli su di una supercar Mercedes mentre sfreccia a 260 km/h sul Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, nel corso del weekend conclusivo della stagione di Formula 1. Jannik Sinner ha vissuto una full immersion nel mondo a lui caro della velocità e delle auto da corsa, la sua grande passione, nei giorni scorsi negli Emirati Arabi Uniti, a solo un’ora e mezza di auto da Dubai, dove sta effettuando col suo team la prima parte della preparazione per il 2026.

Sinner è diventato grande amico di Antonelli e non ha perso l’occasione di provare brividi in pista facendo un giro sul circuito, come dimostra la clip video che riportiamo. Nel video integrale è interessante ascoltare i dialoghi tra i due giovani campioni, con Jannik che resta di stucco quando chiede al pilota a quanto arrivano i battiti cardiaci nel corso di un GP, oltre a tanti dettagli tecnici di frenate, accelerazioni e quant’altro. Tante le domande di Jannik e Kimi, come farebbe un qualsiasi appassionato in un momento del genere.

"It's amazing" Kimi Antonelli takes tennis superstar Jannik Sinner on a @pirellisport hot lap around the iconic Yas Marina Circuit in Abu Dhabi! Watch in full on our YouTube channel #F1 #F1PirelliHotLaps @MercedesAMGF1 — Formula 1 (@F1) December 10, 2025





Antonelli a Torino arrivò in campo a festeggiare il successo di Sinner alle ATP Finals, con belle foto che hanno fatto il giro del web e testimoniano il legame tra i due giovani campioni.

È di oggi un altro post social con Jannik, Vagnozzi e Cahill tutti in spiaggia di fronte al celeberrimo hotel a forma di vela divertendosi con una palla da calcio. Allenamenti duri, tanta intensità ma anche la voglia di leggerezza e divertimento per affrontare con il giusto spirito questo momento importantissimo della preparazione.

Marco Mazzoni