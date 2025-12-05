SuperTennis Awards – Ecco tutti i premiati

La scomparsa di Nicola Pietrangeli ha imposto il rinvio a data da destinarsi dei SuperTennis Awards, il tradizionale tributo di fine anno dedicato alle eccellenze del nostro movimento. Un atto dovuto verso un gigante che ha posto le fondamenta della nostra storia. In attesa della riprogrammazione dell’evento, ufficializziamo i protagonisti di questa stagione irripetibile. Di seguito l’elenco completo dei premiati, a partire da Jannik Sinner e Jasmine Paolini:

Miglior giocatore dell’anno – Vincitore: Jannik Sinner

Migliore giocatrice dell’anno – Vincitrice: Jasmine Paolini

Impresa dell’anno – Vincitore: Flavio Cobolli

Con le due partite strappacuore di Bologna ha fermato l’Italia, bloccando persino un’istituzione nazionale come il TG1 e fornendo ai suoi coetanei un esempio di coraggio e dedizione.

Cuor di Leone – Vincitore: Matteo Berrettini

Veterano di mille battaglie, ha allungato la striscia di imbattibilità personale in Coppa Davis guidando con i suoi ruggiti l’Italia alla conquista della terza insalatiera consecutiva.

Cuor di Leonessa– Vincitrice: Sara Errani

Gli anni passano, la tempra non diminuisce. Ancora una volta è stata insostituibile partner-guida per l’amica Jasmine, e non solo in doppio ma anche dalla tribuna.

Ammazzasette – Vincitrice: Elisabetta Cocciaretto

Mettendo al tappeto, da sfavorita, cinesi e americane ha messo il suo formidabile sigillo sulla conquista della seconda Billie Jean King Cup consecutiva da parte dell’Italia.

Insegnante – Vincitore: Heribert Mayr

Ha regalato al tennis italiano, con competenza e passione, giocatori di altissimo profilo umano e tecnico, che stanno scrivendo pagine indelebili per il nostro sport. Uno per tutti: Jannik Sinner.

Wheelchair – Vincitore: Hegor Di Gioia

Ha saputo affermarsi come uno dei protagonisti più brillanti del panorama nazionale e internazionale, vincendo nella categoria Quad a Porto e conquistando quattro finali, ottenendo così il miglior incremento di classifica ITF dell’anno e il numero 1 nazionale.

Padel uomini – Vincitore: Flavio Abbate

Medaglia di bronzo agli Europei con la Nazionale, ha anche vinto due tornei FIP Silver e un FIP Bronze, guadagnando 29 posizioni nella classifica mondiale, dove oggi è 83mo.

Padel donne – Vincitrice: Giulia Dal Pozzo

Più giovane convocata in maglia azzurra, ha conquistato con la squadra la medaglia di bronzo agli Europei. Ha vinto due FIP Silver e 3 FIP bronze, salendo dalla 140ma posizione mondiale alla 65ma.

Beach Tennis – Vincitore: Mattia Spoto

È il Sinner delle sabbie: campione del mondo 2025 e numero 1 mondiale della classifica ITF.

Tpra tennis – Vincitore: Fabio Sciola

Istruttore di primo grado, oggi presidente del circolo di San Sperate fondato da suo padre e che porta il suo nome, ama l’attività TPRA, in particolare a squadre, e nonostante l’insularità non esita a portare i suoi giocatori in altre regioni italiane e all’estero. È inoltre impegnato a insegnare tennis a ipovedenti e non vedenti.

Tpra Pickleball – Vincitrice: Valentina Guglielmi

Vera e propria appassionata di sport con la racchetta. Dopo aver conquistato il tennis e il padel, si è lanciata con entusiasmo nel Pickleball, una disciplina nuova che l’ha subito affascinata. E non solo: ha stupito tutti aggiudicandosi una doppietta incredibile, vincendo sia nel singolare che nel doppio femminile al master nazionale del circuito Road to Torino.

Tpra Padel – Vincitore: Marco La Brocca

Sempre presente a ogni evento, sia individuale che soprattutto a squadre, dove dà il massimo coinvolgendo amici e amiche con grande entusiasmo.

Campione d’Italia E-Sports – Vincitore: Matteo Dal Forno

È il player da battere nel tennis eSports in Italia. Pioniere della disciplina, è ormai presenza fissa nei grandi eventi internazionali: all’eSeries degli Internazionali BNL d’Italia e delle Nitto ATP Finals. Ogni volta che ci sono i grandi tornei lui scende in campo e diventa l’uomo copertina del tennis virtuale italiano.

Most improved – Vincitore: Lorenzo Musetti

Finalista a Montecarlo, semifinalista a Madrid, Roma e Parigi, è riuscito ad approdare fra i Top 10 della classifica ATP a dispetto degli infortuni, dando straordinaria sostanza al suo tennis artistico e incantando gli appassionati.

Next Gen U. – Vincitore: Jacopo Vasamì

Ha cominciato a frequentare il mondo del Grande Tennis e ha già spaventato tutti con la qualità del servizio e del suo gioco brillante. Vincitore nel Trofeo Bonfiglio.

Coach – Vincitore: Stefano Cobolli

La definitiva consacrazione ai massimi livelli mondiali di suo figlio Flavio certifica le grandi qualità tecniche e umane di cui è dotato. Un coach fuori dall’ordinario.

Sponsor – Vincitore: Nitto

Title sponsor delle Nitto ATP Finals, ha conquistato Torino e da Torino si è fatta conquistare, decidendo di prolungare fino al 2030 il suo patrocinio all’evento e di stringere rapporti sempre più stretti col territorio.

Dirigente – Vincitore: Iano Monaco

Grande uomo, grande architetto, grande dirigente. Ci ha lasciati dopo una lunghissima e straordinaria militanza nel tennis siciliano e in quello nazionale. Ci è stato vicino fino all’ultimo e da lassù starà certamente festeggiando successi che portano anche la sua firma. Ciao Iano!

Giornalista (Premio Oddo) – Vincitore: Emilio Mancuso

Fervido narratore e divulgatore di sport, dai microfoni di Radio Rai ha dato voce al boom del nostro sport e ai suoi protagonisti.

Miglior Torneo – Vincitore: Final 8 Coppa Davis

Evento organizzato dalla FITP in modo impeccabile, capace di soddisfare le esigenze delle otto squadre finaliste con spazi ampi e ben progettati. Ha accolto a Bologna centinaia di ospiti di aziende e di delegazioni straniere nell’area Hospitality “Club 1900” e ha meravigliato gli oltre 60 mila spettatori con momenti di sofisticato intrattenimento e grande tennis.