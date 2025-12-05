Dalla Corea all’Australia: Sinner e Alcaraz preparano il primo Slam con un super match

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno dominato il tennis maschile nel 2025 e tutto lascia presagire che il loro duello continuerà a essere il filo conduttore anche della stagione 2026. I due fenomeni del tennis mondiale torneranno faccia a faccia il 10 gennaio in Corea del Sud, in un attesissimo match d’esibizione appena otto giorni prima dell’inizio dell’Australian Open.

Intervistati da Tennis Korea, entrambi hanno sottolineato l’importanza di questo nuovo capitolo della loro rivalità e l’impatto che il loro confronto sta avendo sul panorama tennistico internazionale.

Sinner ha messo in risalto il valore competitivo ed emotivo di questo appuntamento: “È una grande opportunità non solo per me, ma anche per Carlos. Giocare davanti ai fan coreani è speciale e mi aiuta a ritrovare il ritmo prima dell’Australian Open. Ho accettato l’invito senza esitare.”

Alcaraz, dal canto suo, si è detto onorato per come il pubblico vede la loro rivalità, già paragonata alle battaglie epiche tra Nadal e Federer:

“Le rivalità alimentano la passione dei tifosi. Con Jannik abbiamo già giocato finali importantissime e ci siamo spinti a vicenda sempre più in alto. Spero che potremo continuare così per molti anni.”

I due si conoscono come pochi altri sul circuito. Alcaraz ha elogiato apertamente il gioco del rivale: “È un giocatore praticamente senza punti deboli. Attacca, difende con una velocità incredibile ed è stato il migliore del 2025. Per batterlo bisogna essere al 100% dal primo all’ultimo punto.”

Sinner ha ricambiato i complimenti, definendo Alcaraz uno dei migliori tennisti dell’epoca attuale: “Affrontarlo è sempre una sfida enorme, ma anche molto divertente. Ogni partita tra noi ha una storia diversa.”





Francesco Paolo Villarico