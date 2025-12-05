“Cinque ore senza pause: il tennis è lo sport più duro” – parola di Roddick

Andy Roddick non ha mai avuto problemi a dire ciò che pensa e il suo podcast Served with Andy Roddick è diventato ormai uno spazio in cui l’ex numero uno del mondo analizza il tennis con schiettezza e competenza. Questa volta, il campione dello US Open 2003 ha fatto una dichiarazione destinata a far discutere: secondo lui, i tennisti sono i migliori atleti del pianeta.

Roddick ha motivato così la sua affermazione: “Credo che i tennisti siano i migliori atleti del mondo. Cinque ore e quaranta minuti di gioco sui palcoscenici più importanti. Se lo confronti con altri sport… una partita NBA si gioca con l’aria condizionata, con molti cambi e timeout. Il tennis è la prova atletica più grande che riesco a immaginare. Più ci penso, più ne sono convinto.”

Un paragone diretto con altri sport che, secondo Roddick, non richiedono lo stesso tipo di sforzo continuativo, senza pause reali, senza sostituzioni e con uno stress fisico e mentale che pochi discipline possono eguagliare.

La sua uscita ha già cominciato a circolare in rete, alimentando il dibattito tra appassionati di tennis e fan di altri sport. Ma, come spesso accade, Roddick non ha fatto altro che dare voce a un pensiero che molti nel circuito condividono: la combinazione di resistenza, esplosività, coordinazione, forza mentale e capacità tattica richieste nel tennis è unica nel panorama sportivo mondiale.

Dunque, la domanda resta aperta: i tennisti sono davvero i migliori atleti del mondo?





Marco Rossi