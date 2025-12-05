Alycia Parks chiude il 2025 con un record: eguagliati i 26 ace di Clara Tauson

Nell’ultima settimana di competizione del circuito WTA, lontano dai riflettori e con il mondo del tennis già proiettato verso il 2026, Alycia Parks ha firmato una delle prestazioni più impressionanti dell’anno al servizio. La statunitense, impegnata nel WTA 125 di Angers, ha messo a segno 26 ace nella vittoria contro Océane Dodin (7-6(3), 5-7, 6-3), raggiungendo i quarti di finale del torneo.

Con questo risultato, Parks eguaglia il primato stagionale che finora apparteneva in solitaria a Clara Tauson, capace di realizzare lo stesso numero di ace contro Sofia Kenin a inizio stagione, nel torneo di Auckland.

La potenza al servizio è da sempre uno dei marchi di fabbrica della giovane americana, ma questo exploit arriva in un momento particolarmente importante della sua carriera. Parks, infatti, ha bisogno di una settimana solida ad Angers — o eventualmente nel successivo torneo di Limoges — per mantenersi all’interno della Top 100 del ranking WTA-

Un finale di stagione silenzioso, sì, ma tutt’altro che irrilevante: Parks ha ricordato a tutti che, quando il servizio funziona, può essere una delle giocatrici più pericolose da affrontare del circuito.





Marco Rossi