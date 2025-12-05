Alexander Bublik rivela un retroscena sorprendente: il consiglio di Djokovic… e il tentativo di un rivale di carpirlo (Video)

Alexander Bublik non è mai stato un tipo da filtri, e lo ha dimostrato ancora una volta raccontando un aneddoto decisamente curioso legato a Novak Djokovic. Ospite in un podcast, il kazako ha ricordato un episodio accaduto nel 2024, quando era n.17 del mondo ma attraversava un momento complicato a causa del suo set-up di corde.

Bublik spiegava che in quel periodo utilizzava corde in budello naturale, splendide per sensibilità ma estremamente delicate e instabili: “Reagiscono a tutto: umidità, freddo, caldo… una vera tortura”. Durante il Masters 1000 di Montecarlo, dopo una sconfitta pesante al debutto, decise di rivolgersi proprio a Djokovic.

Bublik sharing the story of how Djokovic gave him advice about racket strings as Bublik was looking to play better and how a direct competitor of Djokovic tried to find out about the information pic.twitter.com/no0Ven4XCb — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) December 2, 2025

“Vidi Novak e pensai: lui è un genio in queste cose. Sapevo di non essere un suo rivale diretto, quindi mi sono avvicinato e gli ho chiesto cosa avrei dovuto fare con la mia incordatura. Ha iniziato a spiegarmi tutto con una precisione incredibile: ‘Prova questa tensione in allenamento, poi questa…’ Ha affrontato ogni punto nel dettaglio.”

Fin qui, nulla di strano. Djokovic che dispensa consigli a un collega non è una novità. Ma il seguito della storia sì.

Poco dopo, racconta Bublik, un altro giocatore — questa volta un vero rivale diretto del serbo — si avvicinò con grande interesse: “Mi chiese cosa mi avesse detto Novak. All’inizio gli ho fatto un riassunto, ma lui insisteva: ‘E poi? Cos’altro ti ha detto?’”.

Bublik ammette di non essersi lasciato andare troppo: Djokovic forse non lo vedeva come una minaccia, ma quel tennista sì che lo era. “Quella informazione non l’avrei mai condivisa con lui”, ha concluso, lasciando volutamente il nome del collega nell’ombra.

Chi fosse questo misterioso rivale? Bublik non lo rivela… e forse è meglio così: un piccolo “giallo” tennistico che alimenta la fantasia dei tifosi.





Francesco Paolo Villarico